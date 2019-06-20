РБК сообщает о задержании главы Пушкинского района ПодмосковьяBFM.ru вчера в 15:03

Глава Пушкинского района Подмосковья Евгений Жирков задержан по подозрению в получении взятки (ст. 290 УК) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), сообщили два близких к следствию источника РБК. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать о его аресте, заявил один из источников.

с чего всё началось

ФСБ задержала главу Пушкинского района Подмосковья. Евгения Жиркова подозревают в получении взятки и превышении полномочий. Следствие планирует ходатайствовать о его аресте, рассказали источники РБК.

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