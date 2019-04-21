Политика
Главу Минздрава Украины раскритиковали за фашистский лозунгРИА Новости 08:22
Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала посвященную выборам запись, сопроводив ее хештегом с фашистским лозунгом. В своем посте министр опубликовала фото с избирательного участка и отметила, что хочет сделать "ответственный выбор".
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Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 07:28
Политика
Зеленский с большим отрывом лидирует на выборах президента Украины
Телеведущий Владимир Зеленский с большим отрывом лидирует во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос NIMG.
Обновлено в 09:15
Политика
Кучма пожалел нового президента Украины
Второй президент Украины Леонид Кучма пожелал победителю выборов быть честным и выполнять обещания, данные избирателям, передает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 10:18
Экономика
Forbes назвал возможных российских кандидатов в долларовые миллиардеры
Издание Forbes назвало имена российских деятелей, у которых имеется возможность оказаться в списке долларовых миллиардеров уже в 2020 году.
Обновлено в 08:29
Энергетика
В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе»
Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Семь человек задержали в связи с терактами в Шри-Ланке
Семь человек задержали в Шри-Ланке по подозрению в причастности к терактам, в результате которых погибли более 200 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 11:21
Политика
В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией
Как рассказал корреспонденту РБК отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук, после победы на выборах люди из команды кандидата намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления.
Обновлено в 12:00
Политика
Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что допустил нарушение, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень в ходе голосования во втором туре выборов главы государства.
Обновлено в 10:12
Политика
Суданские власти поблагодарили Россию за поддержку
В своем первом выступлении на государственном телевидении генерал аль-Бурхан заявил также, что совет заинтересован в скорейшей передаче власти гражданскому правительству, и обещал в течение недели рассмотреть все предложения оппозиции.
Обновлено в 12:19
Происшествия
В Нижегородской области потушили пожар на военном полигоне
Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что природный пожар затронул часть военного полигона в Нижегородской области.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Британского бойца UFC арестовали за погром в отеле и угон такси
Английский боец смешанного стиля (MMA) Даррен Тилл задержан полицией испанского Тенерифе.
Обновлено в 11:51
Политика
В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России
В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Общество
Британской королеве Елизавете II исполнилось 93 года
21 апреля британская королева Елизавета II празднует свой 93-й день рождения.
Обновлено в 10:13
Происшествия
В Туле военнослужащий подорвался на гранате
По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.
Обновлено в 11:25
Общество
«Самая тяжелая невеста России» похудела
Обновлено в 09:29
Финансы
Как изменится курс доллара и курс евро на следующей неделе
Курс евро опустился на 0,3%, до ₽72,1. Если же учитывать не дневную, а недельную динамику, то рубль укрепился к доллару на 0,44%, а к евро на 0,88%.
Обновлено 19 апреля в 11:37
Политика
«Блок Петра Порошенко» примет участие в выборах в Раду
«Обязательно партия «Блок Петра Порошенко — Солидарность» пойдет на парламентские выборы», — заявил Герасимов.
Обновлено в 10:09
Политика
Суд отказался снимать Зеленского с выборов
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Лавров рассказал, что Россия не будет извиняться
Лавров подчеркнул, что если где-то ожидают от Российской Федерации извинений, то стране не за что извиняться, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
Эсминец США Ross прибыл в порт Батуми
Обновлено в 11:03
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
Полицейские арестовали вагончик экоактивистов на станции Шиес
Сотрудники МВД по Ленскому району сегодня вечером прибыли на станцию Шиес и совместно с сотрудниками частного охранного предприятия опечатали вагончик экоактивистов, который был установлен ещё в декабре.
Обновлено 19 апреля в 16:40
Футбол
«Зенит» победил «Краснодар» на поле соперника
Обновлено вчера в 16:20
Футбол
ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу
Благодаря ничьей «Тулузы» и «Лилля» в 33-м туре чемпионата Франции ПСЖ за пять туров до конца первенства обеспечил себе первое место в Лиге 1. Парижане сумели защитить свой титул, добытый год назад.
Обновлено в 11:06
Спорт
Загитова показала видео выступления ее собаки на льду
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено в 10:00
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Обновлено вчера в 03:34