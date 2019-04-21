Политика

Главу Минздрава Украины раскритиковали за фашистский лозунгРИА Новости 08:22

Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала посвященную выборам запись, сопроводив ее хештегом с фашистским лозунгом. В своем посте министр опубликовала фото с избирательного участка и отметила, что хочет сделать "ответственный выбор".
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Глава минздрава Украины попалась на фашистском лозунге

Газета.Ru10:42

Украинский министр прокомментировала выборы строчкой из нацистского гимна

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Главу Минздрава Украины раскритиковали за лозунг нацистов

Московский Комсомолец09:24

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Life.ru09:10

Главу Минздрава Украины раскритиковали за фашистский лозунг

РИА Новости08:22

Глава Минздрава Украины отметилась на выборах фашистским лозунгом

РЕН ТВ06:58

Украинский министр позаимствовала лозунг у гитлеровцев

Вести.Ru09:26
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Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 07:28
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Зеленский с большим отрывом лидирует на выборах президента Украины

Телеведущий Владимир Зеленский с большим отрывом лидирует во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос NIMG.
Обновлено в 09:15
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В столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии пострадали 27 человек

Обновлено в 11:39
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Кучма пожалел нового президента Украины

Второй президент Украины Леонид Кучма пожелал победителю выборов быть честным и выполнять обещания, данные избирателям, передает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 10:18
Экономика

Forbes назвал возможных российских кандидатов в долларовые миллиардеры

Издание Forbes назвало имена российских деятелей, у которых имеется возможность оказаться в списке долларовых миллиардеров уже в 2020 году.
Обновлено в 08:29
Энергетика

В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе»

Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Семь человек задержали в связи с терактами в Шри-Ланке

Семь человек задержали в Шри-Ланке по подозрению в причастности к терактам, в результате которых погибли более 200 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 11:21
Политика

В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией

Как рассказал корреспонденту РБК отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук, после победы на выборах люди из команды кандидата намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления.
Обновлено в 12:00
Политика

Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что допустил нарушение, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень в ходе голосования во втором туре выборов главы государства.
Обновлено в 10:12
Политика

Суданские власти поблагодарили Россию за поддержку

В своем первом выступлении на государственном телевидении генерал аль-Бурхан заявил также, что совет заинтересован в скорейшей передаче власти гражданскому правительству, и обещал в течение недели рассмотреть все предложения оппозиции.
Обновлено в 12:19
Происшествия

В Нижегородской области потушили пожар на военном полигоне

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что природный пожар затронул часть военного полигона в Нижегородской области.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Британского бойца UFC арестовали за погром в отеле и угон такси

Английский боец смешанного стиля (MMA) Даррен Тилл задержан полицией испанского Тенерифе.
Обновлено в 11:51
Политика

Японские СМИ рассказали о хитрости Токио в вопросе возвращения Курил

Обновлено в 06:05
Политика

В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России

В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Общество

Британской королеве Елизавете II исполнилось 93 года

21 апреля британская королева Елизавета II празднует свой 93-й день рождения.
Обновлено в 10:13
Происшествия

В Туле военнослужащий подорвался на гранате

По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.
Обновлено в 11:25
Общество

«Самая тяжелая невеста России» похудела

Обновлено в 09:29
Финансы

Как изменится курс доллара и курс евро на следующей неделе

Курс евро опустился на 0,3%, до ₽72,1. Если же учитывать не дневную, а недельную динамику, то рубль укрепился к доллару на 0,44%, а к евро на 0,88%.
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«Блок Петра Порошенко» примет участие в выборах в Раду

«Обязательно партия «Блок Петра Порошенко — Солидарность» пойдет на парламентские выборы», — заявил Герасимов.
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Суд отказался снимать Зеленского с выборов

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Специалисты назвали предварительные причины пожаров в Забайкалье

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Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
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Лавров подчеркнул, что если где-то ожидают от Российской Федерации извинений, то стране не за что извиняться, передаёт РИА Новости.
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Сотрудники МВД по Ленскому району сегодня вечером прибыли на станцию Шиес и совместно с сотрудниками частного охранного предприятия опечатали вагончик экоактивистов, который был установлен ещё в декабре.
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ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу

Благодаря ничьей «Тулузы» и «Лилля» в 33-м туре чемпионата Франции ПСЖ за пять туров до конца первенства обеспечил себе первое место в Лиге 1. Парижане сумели защитить свой титул, добытый год назад.
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
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Ульяна Супрун
Украинский общественный деятель
Украинский общественный и государственный деятель, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины. Ранее - директор гуманитарных инициатив Всемирного конгресса украинцев, основатель общественной организации «Защита патриотов», директор Школы реабилитационной медицины при Украинском католическом университете, внештатный консультант комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения.
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