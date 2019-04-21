Главу Минздрава Украины раскритиковали за фашистский лозунгРИА Новости 08:22

Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала посвященную выборам запись, сопроводив ее хештегом с фашистским лозунгом. В своем посте министр опубликовала фото с избирательного участка и отметила, что хочет сделать "ответственный выбор".

Политика Зеленский с большим отрывом лидирует на выборах президента Украины Телеведущий Владимир Зеленский с большим отрывом лидирует во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос NIMG.

Политика Кучма пожалел нового президента Украины Второй президент Украины Леонид Кучма пожелал победителю выборов быть честным и выполнять обещания, данные избирателям, передает «Интерфакс-Украина».

Экономика Forbes назвал возможных российских кандидатов в долларовые миллиардеры Издание Forbes назвало имена российских деятелей, у которых имеется возможность оказаться в списке долларовых миллиардеров уже в 2020 году.

Энергетика В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе» Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.

Происшествия Семь человек задержали в связи с терактами в Шри-Ланке Семь человек задержали в Шри-Ланке по подозрению в причастности к терактам, в результате которых погибли более 200 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Политика В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией Как рассказал корреспонденту РБК отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук, после победы на выборах люди из команды кандидата намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления.

Политика Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что допустил нарушение, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень в ходе голосования во втором туре выборов главы государства.

Политика Суданские власти поблагодарили Россию за поддержку В своем первом выступлении на государственном телевидении генерал аль-Бурхан заявил также, что совет заинтересован в скорейшей передаче власти гражданскому правительству, и обещал в течение недели рассмотреть все предложения оппозиции.

Происшествия В Нижегородской области потушили пожар на военном полигоне Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что природный пожар затронул часть военного полигона в Нижегородской области.

Политика В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".

Общество Британской королеве Елизавете II исполнилось 93 года 21 апреля британская королева Елизавета II празднует свой 93-й день рождения.

Происшествия В Туле военнослужащий подорвался на гранате По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.

Финансы Как изменится курс доллара и курс евро на следующей неделе Курс евро опустился на 0,3%, до ₽72,1. Если же учитывать не дневную, а недельную динамику, то рубль укрепился к доллару на 0,44%, а к евро на 0,88%.

Шоу-бизнес Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.

Политика Лавров рассказал, что Россия не будет извиняться Лавров подчеркнул, что если где-то ожидают от Российской Федерации извинений, то стране не за что извиняться, передаёт РИА Новости.

Происшествия Полицейские арестовали вагончик экоактивистов на станции Шиес Сотрудники МВД по Ленскому району сегодня вечером прибыли на станцию Шиес и совместно с сотрудниками частного охранного предприятия опечатали вагончик экоактивистов, который был установлен ещё в декабре.

Футбол ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу Благодаря ничьей «Тулузы» и «Лилля» в 33-м туре чемпионата Франции ПСЖ за пять туров до конца первенства обеспечил себе первое место в Лиге 1. Парижане сумели защитить свой титул, добытый год назад.