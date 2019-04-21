Политика

Главу Минздрава Украины раскритиковали за фашистский лозунгРИА Новости 08:22

Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала посвященную выборам запись, сопроводив ее хештегом с фашистским лозунгом. В своем посте министр опубликовала фото с избирательного участка и отметила, что хочет сделать "ответственный выбор".
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