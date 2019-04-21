Главу Минздрава Украины раскритиковали за фашистский лозунгРИА Новости 08:22

Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала посвященную выборам запись, сопроводив ее хештегом с фашистским лозунгом. В своем посте министр опубликовала фото с избирательного участка и отметила, что хочет сделать "ответственный выбор".

Политика В штаб Зеленского пришла полиция В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.

Авто На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.

Шоу-бизнес Супруга Дмитрия Быкова рассказала о состоянии писателя Писатель Дмитрий Быков переведен на самостоятельное дыхание, сообщила его супруга Ирина Лукьянова на своей странице в Facebook.

Шоу-бизнес Елизавете II — 93! Кейт Миддлтон, принцы Уильям и Гарри и другие члены королевской семьи на праздничной службе На мероприятии появились Кейт Миддлтон (37), принц Уильям (36), принц Гарри (34) — он, кстати, был без Меган Маркл (37), которая со дня на день должна стать мамой, — принцессы Анна (68), Беатрис (30) и Евгения (29) и, конечно, сама Елизавета II.

Происшествия Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.

Шоу-бизнес Татьяна Навка показала редкое фото с мужем и дочкой На снимке запечатлены Татьяна с дочкой Надеждой и супругом Дмитрием Песковым.

Футбол ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу Благодаря ничьей «Тулузы» и «Лилля» в 33-м туре чемпионата Франции ПСЖ за пять туров до конца первенства обеспечил себе первое место в Лиге 1. Парижане сумели защитить свой титул, добытый год назад.

Наука Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово» Загадка зарождения Вселенной никогда не будет разгадана учеными. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Энергетика Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктов Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья.

Политика Кучма пожалел нового президента Украины Второй президент Украины Леонид Кучма пожелал победителю выборов быть честным и выполнять обещания, данные избирателям, передает «Интерфакс-Украина».

Политика Лавров объяснил, почему РФ признала выборы на Украине в 2014 году Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва признала итоги выборов президента Украины в 2014 году.

Авто Кен Блок представил свой «заряженный» пикап Ford F-150 Raptor Автомобиль получил усиленную подвеску и более эффективные интеркуллеры. В основу модели легла текущая генерация пикапа Ford F-150 Raptor.

Политика На Украине нашли крымчан, которые поехали голосовать Крымские татары планировали поехать на Украину, чтобы проголосовать на выборах президента. Об этом сообщают украинские СМИ.