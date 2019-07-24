Политика

Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта ЛепсаИзвестия вчера в 20:12

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале. Об этом 23 июля сообщило издание Kas jauns. По его словам, министр сидел в первых рядах специально для того, чтобы унизить латвийское государство.
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Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса

Известиявчера в 20:12

Министр юстиции Латвии раскритиковал главу МВД за посещение концерта Лепса

RT на русскомвчера в 17:57

Минюст Латвии возмутило посещение главой МВД концерта Лепса

Московский Комсомолецвчера в 18:41

Латвийского министра распекли за любовь к Лепсу

Lenta.ruвчера в 18:41

Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса

РИА Новостивчера в 18:33

Главу МВД Латвии распекли за любовь к Лепсу

Газета.Ruвчера в 18:03

В Латвии главу МВД раскритиковали за поход на концерт Лепса

РБКвчера в 20:12
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 03:27, Ашберн
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер в США

Обновлено вчера в 10:57
Общество

В Приамурье уровень воды в реках превысил норму

Уровень воды в крупнейших реках Амурской области - Амуре и Зее - поднялся выше нормы, сохраняется сложная паводковая ситуация, сообщается в среду на сайте регионального правительства.
Обновлено вчера в 21:54
Армия и оружие

Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Происшествия

После пожара в палаточном лагере «Холдоми» задержан сотрудник МЧС

По уголовному делу о гибели детей в результате пожара задержаны директор лагеря Максим Кузнецов и глава организации, которой он принадлежит, Виталий Бурлаков.
Обновлено в 03:23
Происшествия

В Москве задержали Алексея Навального

Обновлено в 02:59
Музыка

Экс-гитарист «Кино» ответил на исполнение Metallica «Группы крови»

Бывший гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян на концерте в Москве с оркестром сыграл песню группы Metallica.
Обновлено в 02:47
Гаджеты

Новые iPhone не получат разъема USB Type-C

Обновлено в 03:00
Происшествия

Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено вчера в 18:12
Технологии

YouDo и Wildberries оденут самозанятых

Крупнейший интернет-магазин России Wildberries начал продавать одежду для исполнителей сервиса услуг YouDo.
Обновлено в 02:29
Общество

Жители Сибири потребовали ввести режим ЧС из-за лесных пожаров

Более 43 тыс. человек подписали петицию с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Сибири и принять усиленные меры по ликвидации лесных пожаров.
Обновлено в 02:03
Экономика

Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»

Еще до отбора ОАО ТПЭ закупило под проект четыре газовые турбины у Siemens с условием, что они не будут установлены в Крыму, а затем перепродало их ООО ТПЭ для крымских ТЭС.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

Раскрыт способ массовой казни в Чечне

Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.
Обновлено вчера в 12:02
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет

Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.
Обновлено в 03:16
Общество

Курилки в аэропортах предложили сделать платными

Депутаты Госдумы предложили включить в законопроект о возвращении курилок в аэропорты пункт о платном входе.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес

Анастасия Винокур объяснила причины расставания с мужем

Балерина Анастасия Винокур заявила, что причиной ее развода с продюсером Григорием Матвеевичевым послужило то, что в их семье никто не хотел идти на уступки.
Обновлено в 01:39
Наука

Инженеры создали вибрационный пульт управления собакой

Израильские инженеры собрали жилет и пульт управления собакой, передающие команды животному через вибрацию.
Обновлено в 03:23
Политика

В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Коми ограничили движение поездов после схода вагонов с рельсов

После схода вагонов на станции Керки в Коми РЖД временно ограничат движение поездов в республике.
Обновлено 22 июля в 08:52
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено вчера в 08:53
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Общество

В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России

Экологическая катастрофа, сравнимая по масштабам с Чернобылем, может произойти в Иркутской области на химическом предприятии "Усольехимпром" - об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Обновлено в 03:06
Политика

Иларион похвалил Зеленского за то, что не вмешивается в дела Церкви

Новый президент Украины Владимир Зеленский не вмешивается в дела Церкви, и "это делает ему честь", заявил в интервью РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
Обновлено в 02:37
Путешествия

Россиянам упростили въезд еще в одну страну

Россияне с 25 июля смогут въезжать без визы на 90 дней в Мальдивскую Республику.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика

«Трезвая Россия» подсчитала ущерб от теневой торговли алкоголем

Общие экономические потери России от теневого оборота заведений по розливу алкоголя ежегодно составляют свыше 3 трлн рублей, об этом сообщили в федеральном проекте «Трезвая Россия».
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео

Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено вчера в 13:33
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Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМ и Транссиба

Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.
Обновлено в 02:11
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В Хабаровске 37 детей подхватили инфекцию после прогулки у фонтана

Обновлено вчера в 05:09
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У 37-летней петербурженки родилась четверня

Обновлено в 01:40
Армия и оружие

Китай отказался от участия в гонке вооружений

Обновлено вчера в 22:50
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Григорий Лепс
Певец
Советский и российский певец, композитор, продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Заслуженный артист Республики Ингушетия, Заслуженный артист Российской Федерации, Народный артист Карачаево-Черкесии. Обладатель премий «World Music Awards», «Песня года», «Золотой граммофон» и др.
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