Политика
Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта ЛепсаИзвестия вчера в 20:12
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале. Об этом 23 июля сообщило издание Kas jauns. По его словам, министр сидел в первых рядах специально для того, чтобы унизить латвийское государство.
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Министр юстиции Латвии раскритиковал главу МВД за посещение концерта Лепса
RT на русскомвчера в 17:57
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