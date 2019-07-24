с чего всё началось

Глава Минюста отметил, что Лепс «близок к президенту России Владимиру Путину и российским криминальным кругам». Борданс считает, что МВД Латвии должно было обеспечить внесение музыканта в чёрный список, чтобы закрыть ему доступ в страну, как это сделано в Литве и США.

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Происшествия В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.

Происшествия СКР возбудил дело из-за стихийного митинга у Мосгоризбиркома Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома.

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Футбол Виктория Лопырева может войти в руководство футбольного клуба Российская модель Виктория Лопырева может войти в правление футбольного клуба. Какого именно, посол чемпионата мира 2018 не сообщила.

Общество «Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.

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Происшествия В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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