Политика

Главу МВД Латвии отчитали за посещение концерта ЛепсаREGNUM 06:12

Глава Минюста отметил, что Лепс «близок к президенту России Владимиру Путину и российским криминальным кругам». Борданс считает, что МВД Латвии должно было обеспечить внесение музыканта в чёрный список, чтобы закрыть ему доступ в страну, как это сделано в Литве и США.
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с чего всё началось
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с жесткой критикой министра внутренних дел страны Сандиса Гиргена, который в Юрмале сходил на концерт российского исполнителя Григория Лепса, сообщает издание Jauns.lv
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РБКвчера в 20:12

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Главу МВД Латвии отчитали за посещение концерта Лепса

REGNUM06:12

В Латвии жестко раскритиковали главу МВД за посещение концерта Лепса

Газета.Ru05:00

Министр юстиции Латвии раскритиковал главу МВД за посещение концерта Лепса

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Московский Комсомолецвчера в 18:41

Латвийского министра распекли за любовь к Лепсу

Lenta.ruвчера в 18:41

Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса

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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
Политика

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Григорий Лепс
Певец
Советский и российский певец, композитор, продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Заслуженный артист Республики Ингушетия, Заслуженный артист Российской Федерации, Народный артист Карачаево-Черкесии. Обладатель премий «World Music Awards», «Песня года», «Золотой граммофон» и др.
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