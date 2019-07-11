Политика
Главу МВД Крыма сняли с должностиРИА Новости 11:57
Глава крымского управления МВД Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главка Ольга Кондрашова.
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Происшествия
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Кино
Принцип матрешки: Люк Бессон снял кино о русской шпионке
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Президент России Владимир Путин ответил на предложение украинского коллеги Владимира Зеленского о встрече в Минске.
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В течение недели за российскими границами посменно наблюдали 18 летательных аппаратов из разных стран, сообщает РИА "Новости".
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Экономика
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Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
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Роман Орещук: «В „Динамо“ появятся еще два-три новичка»
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Обновлено в 17:36
Здоровье
«Человек-дерево» с редчайшим заболеванием вернулся к нормальной жизни
44-летний Махмуд Талули (Mahmoud Taluli), страдает от верруциформной эпидермодисплазии, при которой на теле появляется огромное количество бородавок, из-за чего его кожа напоминает кору дерева.
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Шоу-бизнес
Наталия Гулькина получила травмы на курорте в Турции
На курорте Наталия успела сходить на пляж и устроить ужин со своим коллективом, после которого решила прогуляться по морскому берегу.
Обновлено в 11:41
Кино
Rambler Group выступила инвестором и сопродюсером киносериала «Бендер»
Rambler Group Александра Мамута инвестирует сериал о приключениях Остапа Бендера.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Генштаб РФ: НАТО создаёт у границ России ударный наступательный кулак
Обновлено в 11:30
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
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Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Политика
NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал
«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
Обновлено в 16:04
Единоборства
Двое россиян подписали контракты с UFC
Аскаров и Гамзатов подписали контракты с UFC. Аскаров дебютирует в сентябре, приводит слова Магомедова ТАСС.
Обновлено в 17:12
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 00:52
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Элина Сушкевич не признала вину
Накануне уголовное дело в отношении и.о. главного врача калининградского роддома № 4 Елены Белой и Элины Сушкевич было передано из второго следственного управления ГСУ СК России (с дислокацией в Санкт-Петербурге) в специализированный отдел по расследованию ятрогенных преступлений в Москву для дальнейшего расследования.
Обновлено в 16:07
Общество
Срок льготной оплаты штрафов за нарушения ПДД предложили продлить
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Экономика
Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%
Министерство труда и социальной защиты намерено повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено в 12:36
Общество
Православные готовятся к окончанию Петрова поста
Петров пост установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя к проповеди Евангелия.
Обновлено вчера в 07:45
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил запрет на алкоэнергетики
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