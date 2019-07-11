Политика
Главу МВД Крыма сняли с должностиРИА Новости 11:57
Глава крымского управления МВД Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главка Ольга Кондрашова.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 14:46, Вашингтон
Происшествия
В центре Волгограда нашли мертвой федерального судью
Обновлено в 11:41
Политика
Путин поговорил с Зеленским по телефону
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:04
Гаджеты
В WhatsApp появится возможность редактирования отправленных фото
В ближайшем обновлении WhatsApp, пользователи смогут редактировать уже отправленные в переписку фотографии.
Обновлено в 13:09
Экономика
Минтруд предложил новый прожиточный минимум
Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS.
Обновлено в 13:07
Политика
Медведев решил снизить НДС на фрукты и ягоды
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о снижении НДС до 10% на плодово-ягодную продукцию.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Музыка
Рэпер Lʼ One рассказал, сколько стоит выход из Black Star
Рэпер Леван Горозия, более известный под псевдонимом L'One, рассказал, что стоимость выхода из Black Star составляла 170 миллионов рублей примерно два года назад.
Обновлено в 11:16
Политика
Президент освободил от должности губернатора Севастополя
Президент России подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, передает "Россия 24".
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
Украинцев предостерегли от нового прохода через Керченский пролив
Россияне отметили, что этого никогда не случится, а если украинцы попытаются вновь устроить провокацию в Керченском проливе, то повторят судьбу уже задержанных за нарушение границы РФ в ноябре 2018-го моряков, которые ожидают суда в российском СИЗО.
Обновлено в 14:30
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено в 07:08
Политика
Зеленский заявил, что не допустит федерализации Украины
Президент Украины Владимир Зеленский высказался против каких-либо планов по федерализации страны.
Обновлено в 11:15
Политика
Главу Счетной палаты края отправили в отставку
Председателя Счетной палаты Красноярского края Татьяну Давыденко отправили в отставку.
Обновлено в 04:22
Театры
Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Финансы
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Опубликовано видео задержания мужа кассирши Луизы Хайруллиной
Обновлено вчера в 10:03
Политика
«Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России
«По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.
Обновлено в 13:57
Политика
Петра Порошенко прогнали с митинга в Закарпатье
Обновлено в 00:54
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Политика
Стало известно, что Меркель шептала во время приступа дрожи
Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие
Грозный противник: ветераны ВВС США рассказали о встрече с МиГ-29
Первыми западными истребителями, встретившимися с советскими самолетами в учебном бою, стали F-16 510-й истребительной эскадрильи ВВС США.
Обновлено в 11:32
Политика
МИД осудил протесты против салютов в честь освобождения Риги и Таллина
В свою очередь, МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразил протест из-за планов Москвы устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги в ходе Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии рук девочки из Ингушетии
Обновлено вчера в 05:44
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Специалисты Роскачества дали рекомендации по предотвращению возможного взрыва аккумулятора смартфона, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:35
Политика
Капитан иранского танкера арестован властями Гибралтара
Обновлено в 13:00
Политика
Парубий назвал Зеленского авантюристом из-за предложения о люстрации
Спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал лидера Украины Владимира Зеленского авантюристом из-за его предложения люстрировать всех высших должностных лиц, находящихся у власти во время президентского срока Петра Порошенко.
Обновлено в 13:40
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Здоровье
Московские медики помогли родить женщине с редкой врожденной аномалией
Женщина с редкой врожденной аномалией — полным удвоением матки — родила здорового ребенка в городской клинической больнице имени Иноземцева.
Обновлено в 05:29