Политика
Главу МВД Крыма сняли с должностиРИА Новости 11:57
Глава крымского управления МВД Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главка Ольга Кондрашова.
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