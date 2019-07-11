Политика
Главу МВД Крыма сняли с должностиРИА Новости 11:57
Глава крымского управления МВД Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главка Ольга Кондрашова.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:01
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Решение Высокого суда Лондона связано с иском, который 28 июня подали против Минца Банк непрофильных активов и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн.
Обновлено в 13:51
Футбол
«Краснодар» близок к подписанию шведского форварда Берга
"Краснодар" хочет подписать соглашение со шведским нападающим Маркусом Бергом.
Обновлено в 15:14
Гаджеты
В WhatsApp появится возможность редактирования отправленных фото
В ближайшем обновлении WhatsApp, пользователи смогут редактировать уже отправленные в переписку фотографии.
Обновлено в 13:09
Общество
Пассажиры петербургского метро жалуются на утку-попрошайку
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
СМИ рассекретили личность возлюбленного солистки Artik&Asti Анны Дзюбы
О своих романах солистка дуэта Artik&Asti не распространяется и делится какими-то подробностями с подписчиками в Инстаграме крайне редко.
Обновлено в 10:13
Финансы
Индекс S&P 500 впервые превысил 3000 пунктов
Американские индексы S&P 500 и Nasdaq Composite на утренних торгах в среду, 10 июля, поднялись до рекордных отметок после того, как выступление в конгрессе председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла практически не оставило у инвесторов сомнений в снижении процентных ставок на заседании в конце июля.
Обновлено вчера в 11:36
Здоровье
В Таиланде 62 человека скончались после заражения лихорадкой Денге
Более 44,6 тыс. случаев заражения лихорадкой Денге зафиксированы в Таиланде с начала года по 9 июля.
Обновлено в 10:35
Гаджеты
9 августа Huawei представит EMUI 10
Huawei официально анонсирует прошивку EMUI 10 уже 9 августа – в первый день конференции для разработчиков Huawei Developer Conference 2019.
Обновлено в 05:08
Общество
В Муринском парке начали вырубку березовой рощи
По словам очевидцев, работы идут в части парка, где будет вести застройку второй очереди спорткомплекса «Нова Арена» компания «Анна Нова».
Обновлено в 06:56
Политика
В СПЧ возмутились установкой памятников Сталину
Комиссия по исторической памяти президентского совета по правам человека (СПЧ) приняла заявление «О памятниках И.В. Сталину».
Обновлено в 13:57
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53
Экономика
Сбербанк выяснил, сколько россияне экономят на продуктах
Доля россиян, пытающихся экономить на дорогих продуктах питания, за второй квартал уменьшилась на 3 процентных пункта - до 68%, следует из исследования Сбербанка потребительских настроений россиян ("Ивановых") за второй квартал 2019 года.
Обновлено в 13:36
Здоровье
Врачи назвали три признака разрушения печени
Около 30% человек во всем мире страдают от проблем с печенью. Медики назвали три синдрома, при появлении которых нужно срочно идти к врачу.
Обновлено в 04:48
Космос
Обнаружена пара сверхмассивных черных дыр на пути к столкновению
Обнаружение фона гравитационной волны поможет разрешить некоторые из самых больших неизвестных в астрономии, например, как часто галактики сливаются и сливаются ли пары сверхмассивных черных дыр вообще или застревают в почти бесконечном вальсе вокруг друг друга.
Обновлено вчера в 12:38
Армия и оружие
Пять кораблей попытались захватить британский танкер у берегов Ирана
По их данным, иранские корабли требовали от британского танкера остановиться.
Обновлено в 01:27
Происшествия
В аварии на МКАД погибли два человека
Из-за столкновение шести автомобилей произошло ДТП на 105-106 км МКАДа, сообщает источник.
Обновлено в 15:56
Футбол
Российские футболисты проиграли бразильцам в полуфинале Универсиады
Сборная России по футболу проиграла команде Бразилии в полуфинальном матче на Всемирной летней Универсиаде.
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес
Меган Маркл и Кейт Миддлтон появились на публике вместе с детьми
Сегодня состоялся первый публичный выход Меган Маркл с ребенком.
Обновлено вчера в 14:15
Интернет
В работе Twitter произошел сбой
На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Политика
NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал
«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Замглавы ПФР задержан по подозрению в получении взятки
Следователи задержали зампредседателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова. Его подозревают в получении взятки.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Греции из-за шторма погибли российские туристы
В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.
Обновлено в 01:45
Политика
Дмитрий Овсянников попрощался с жителями Севастополя
Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, отставку которого сегодня принял президент РФ Владимир Путин, попрощался с горожанами.
Обновлено в 14:32
Футбол
Алжир вышел в полуфинал Кубка африканских наций, обыграв Кот-д’Ивуар
Национальная команда Алжира вышла в полуфинал Кубка африканских наций, где встретится с Нигерией.
Обновлено в 14:54
Общество
К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте
Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.
Обновлено в 08:09