Политика Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Решение Высокого суда Лондона связано с иском, который 28 июня подали против Минца Банк непрофильных активов и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн.

Гаджеты В WhatsApp появится возможность редактирования отправленных фото В ближайшем обновлении WhatsApp, пользователи смогут редактировать уже отправленные в переписку фотографии.

Шоу-бизнес СМИ рассекретили личность возлюбленного солистки Artik&Asti Анны Дзюбы О своих романах солистка дуэта Artik&Asti не распространяется и делится какими-то подробностями с подписчиками в Инстаграме крайне редко.

Финансы Индекс S&P 500 впервые превысил 3000 пунктов Американские индексы S&P 500 и Nasdaq Composite на утренних торгах в среду, 10 июля, поднялись до рекордных отметок после того, как выступление в конгрессе председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла практически не оставило у инвесторов сомнений в снижении процентных ставок на заседании в конце июля.

Здоровье В Таиланде 62 человека скончались после заражения лихорадкой Денге Более 44,6 тыс. случаев заражения лихорадкой Денге зафиксированы в Таиланде с начала года по 9 июля.

Гаджеты 9 августа Huawei представит EMUI 10 Huawei официально анонсирует прошивку EMUI 10 уже 9 августа – в первый день конференции для разработчиков Huawei Developer Conference 2019.

Общество В Муринском парке начали вырубку березовой рощи По словам очевидцев, работы идут в части парка, где будет вести застройку второй очереди спорткомплекса «Нова Арена» компания «Анна Нова».

Политика В СПЧ возмутились установкой памятников Сталину Комиссия по исторической памяти президентского совета по правам человека (СПЧ) приняла заявление «О памятниках И.В. Сталину».

Экономика Сбербанк выяснил, сколько россияне экономят на продуктах Доля россиян, пытающихся экономить на дорогих продуктах питания, за второй квартал уменьшилась на 3 процентных пункта - до 68%, следует из исследования Сбербанка потребительских настроений россиян ("Ивановых") за второй квартал 2019 года.

Здоровье Врачи назвали три признака разрушения печени Около 30% человек во всем мире страдают от проблем с печенью. Медики назвали три синдрома, при появлении которых нужно срочно идти к врачу.

Космос Обнаружена пара сверхмассивных черных дыр на пути к столкновению Обнаружение фона гравитационной волны поможет разрешить некоторые из самых больших неизвестных в астрономии, например, как часто галактики сливаются и сливаются ли пары сверхмассивных черных дыр вообще или застревают в почти бесконечном вальсе вокруг друг друга.

Происшествия В аварии на МКАД погибли два человека Из-за столкновение шести автомобилей произошло ДТП на 105-106 км МКАДа, сообщает источник.

Футбол Российские футболисты проиграли бразильцам в полуфинале Универсиады Сборная России по футболу проиграла команде Бразилии в полуфинальном матче на Всемирной летней Универсиаде.

Интернет В работе Twitter произошел сбой На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.

Политика NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал «NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.

Происшествия Замглавы ПФР задержан по подозрению в получении взятки Следователи задержали зампредседателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова. Его подозревают в получении взятки.

Происшествия В Греции из-за шторма погибли российские туристы В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.

Политика Дмитрий Овсянников попрощался с жителями Севастополя Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, отставку которого сегодня принял президент РФ Владимир Путин, попрощался с горожанами.

Футбол Алжир вышел в полуфинал Кубка африканских наций, обыграв Кот-д’Ивуар Национальная команда Алжира вышла в полуфинал Кубка африканских наций, где встретится с Нигерией.