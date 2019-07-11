Политика

Торубаров уволен с поста главы МВД КрымаИА Крыминформ 10:53

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Торубарова начальником МВД по Крыму 28 августа прошлого года. На этой должности он сменил Сергея Абисова, который был уволен указом президента 4 июня 2018 года. Торубаров служил в органах внутренних дел с 1976 года.
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