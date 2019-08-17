Политика
Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операцииТАСС 11:26
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Европейской комиссии.
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Политика
Команда Зеленского создаст план возвращения Крыма и Донбасса
Направления деятельности будут определены в ближайшее время, план по возвращению Крыма и Донбасса озвучат в 2020 году.
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Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
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На YouTube выяснили, чем отличается новая Nintendo Switch от старой
Компания Nintendo утверждает, что единственное различие между новой и старой версиями консоли Switch — увеличенное время автономной работы.
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В Дагестане при падении машины в пропасть погиб ребёнок
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Музыка
Симфонический оркестр Ленобласти выступит в карельском парке Рускеала
На субботнем "Настроении" выступит Симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический". В составе оркестра - яркие музыканты-виртуозы.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Прокуратура проверит законность дела о покупке москвичкой лекарства
Прокуратура проведёт проверку относительно законности возбуждения уголовного дела по факту заказа женщиной зарубежного психотропного препарата для своего сына, больного эпилепсией.
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Политика
Министр финансов Аргентины подал в отставку
Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.
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«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
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Транспорт
Власти отказали МГО КПРФ в проведении автопробега в столице
Власти сообщили, что проведение такой акции невозможно.
Обновлено в 03:48
Футбол
В «Зените» призвали ускорить процесс внедрения VAR на всех матчах РПЛ
Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» Александр Медведев выразил мнение, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна использоваться на всех без исключения матчах турнира.
Обновлено в 16:55
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Зачем США выдали ордер на задержание иранского танкера Grace 1
Федеральный суд округа Колумбия выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, который ранее был отпущен властями Гибралтара.
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Происшествия
На свадьбе в Кабуле прогремел взрыв
На свадьбе в Кабуле прогремел взрыв. В здании в этот момент находились десятки гостей. В результате пострадали 20 человек.
Обновлено в 18:30
Космос
Украинский ученый назвал точную дату конца света
Эдуард Кузнецов, украинский исследователь, раскрыл новую дату конца света.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Названа причина нападения Макгрегора на пожилого мужчину в баре
На опубликованном TMZ видео Макгрегор о чем-то говорил с мужчиной в баре, а затем наносит ему удар кулаком по голове.
Обновлено в 16:53
Происшествия
В Одессе 8 человек погибли при пожаре в гостинице
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Американский беспилотник заметили возле Крыма
Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у Черноморского побережья России.
Обновлено в 15:52
Авто
В России планируют запретить эксплуатацию старых автомобилей
Может быть запрещена эксплуатация автомобилей, достигших "предельного срока" эксплуатации, который пока не установлен комитетом.
Обновлено 14 августа в 04:51
Наука
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено в 14:14
Армия и оружие
155-ю годовщину отметит Западный военный округ
В Санкт-Петербурге пройдет праздновании 155-й годовщины создания Западного военного округа. Мероприятие состоится 22 августа.
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Армия и оружие
Грузия и США подпишут договор о военном сотрудничестве
«В скором времени США и Грузия поставят подпись под соглашением, которое продолжит ту политику, чтопроводит США совместно с оборонным ведомством», - заявил министр обороны Грузии.
Обновлено в 07:20
Общество
Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметок
Спасатели откачивают воду с затопленных после ливня улиц в Сочи, опасно поднялась вода в четырех реках, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:30
Общество
Мэр Оттавы признался в гомосексуальности
Мэр Оттавы Джим Уотсон признался в гомосексуальности. Каминг-аут он совершил в колонке изданию Ottawa Citizen.
Обновлено в 18:11
Футбол
«Вильярреал» и «Гранада» сыграли вничью, забив 8 голов
«Вильярреал» и «Гранада» сыграли вничью в матче 1-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 17:03
Футбол
Российские регбисты разгромно проиграли итальянцам
Сборная России лишь однажды принимала участие в Кубке мира в 2011 году, проиграв все 4 матча групповой стадии.
Обновлено в 16:37
Происшествия
Мужчина привязал собаку к движущейся машине в Москве
Обновлено в 17:52