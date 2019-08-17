Политика

Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операцииТАСС 11:26

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Европейской комиссии.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Главу Еврокомиссии из отпуска отправили на срочную операцию

РБК11:41

Жан-Клода Юнкера госпитализировали для срочной операции

Московский Комсомолец11:37

Жан-Клода Юнкера доставили в Люксембург для срочной операции

RT на русском11:17

Главу Еврокомиссии экстренно госпитализировали для операции

Говорит Москва11:20

Юнкер прервал свой отпуск из-за срочной операции

Газета.Ru11:18

Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции

ТАСС11:26

Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции

РИА Новости11:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:44, Ашберн
Политика

Команда Зеленского создаст план возвращения Крыма и Донбасса

Направления деятельности будут определены в ближайшее время, план по возвращению Крыма и Донбасса озвучат в 2020 году.
Обновлено 15 августа в 13:01
Наука

Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США

Обновлено в 03:11
Армия и оружие

«Силы Тигра» и ВКС РФ совместно вытесняют террористов в Сирии

Обновлено в 12:00
Гаджеты

На YouTube выяснили, чем отличается новая Nintendo Switch от старой

Компания Nintendo утверждает, что единственное различие между новой и старой версиями консоли Switch — увеличенное время автономной работы.
Обновлено в 13:01
Происшествия

В Дагестане при падении машины в пропасть погиб ребёнок

Обновлено в 17:15
Музыка

Симфонический оркестр Ленобласти выступит в карельском парке Рускеала

На субботнем "Настроении" выступит Симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический". В составе оркестра - яркие музыканты-виртуозы.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Прокуратура проверит законность дела о покупке москвичкой лекарства

Прокуратура проведёт проверку относительно законности возбуждения уголовного дела по факту заказа женщиной зарубежного психотропного препарата для своего сына, больного эпилепсией.
Обновлено в 07:37
Политика

Министр финансов Аргентины подал в отставку

Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 18:26
Футбол

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»

Обновлено в 14:26
Хоккей

Какко: любой бы сыгрался с таким хоккеистом, как Панарин

Обновлено в 14:47
Транспорт

Власти отказали МГО КПРФ в проведении автопробега в столице

Власти сообщили, что проведение такой акции невозможно.
Обновлено в 03:48
Футбол

В «Зените» призвали ускорить процесс внедрения VAR на всех матчах РПЛ

Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» Александр Медведев выразил мнение, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна использоваться на всех без исключения матчах турнира.
Обновлено в 16:55
Политика

Зачем США выдали ордер на задержание иранского танкера Grace 1

Федеральный суд округа Колумбия выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, который ранее был отпущен властями Гибралтара.
Обновлено в 09:48
Происшествия

На свадьбе в Кабуле прогремел взрыв

На свадьбе в Кабуле прогремел взрыв. В здании в этот момент находились десятки гостей. В результате пострадали 20 человек.
Обновлено в 18:30
Авто

Автоэксперт назвал ТОП-5 самых привлекательных бюджетных паркетников

Обновлено в 07:15
Космос

Украинский ученый назвал точную дату конца света

Эдуард Кузнецов, украинский исследователь, раскрыл новую дату конца света.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Названа причина нападения Макгрегора на пожилого мужчину в баре

На опубликованном TMZ видео Макгрегор о чем-то говорил с мужчиной в баре, а затем наносит ему удар кулаком по голове.
Обновлено в 16:53
Происшествия

В Одессе 8 человек погибли при пожаре в гостинице

Обновлено в 02:15
Армия и оружие

Американский беспилотник заметили возле Крыма

Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у Черноморского побережья России.
Обновлено в 15:52
Авто

В России планируют запретить эксплуатацию старых автомобилей

Может быть запрещена эксплуатация автомобилей, достигших "предельного срока" эксплуатации, который пока не установлен комитетом.
Обновлено 14 августа в 04:51
Армия и оружие

Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты

Обновлено в 04:09
Наука

Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет

Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено в 14:14
Армия и оружие

155-ю годовщину отметит Западный военный округ

В Санкт-Петербурге пройдет праздновании 155-й годовщины создания Западного военного округа. Мероприятие состоится 22 августа.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие

Грузия и США подпишут договор о военном сотрудничестве

«В скором времени США и Грузия поставят подпись под соглашением, которое продолжит ту политику, чтопроводит США совместно с оборонным ведомством», - заявил министр обороны Грузии.
Обновлено в 07:20
Общество

Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметок

Спасатели откачивают воду с затопленных после ливня улиц в Сочи, опасно поднялась вода в четырех реках, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:30
Общество

Мэр Оттавы признался в гомосексуальности

Мэр Оттавы Джим Уотсон признался в гомосексуальности. Каминг-аут он совершил в колонке изданию Ottawa Citizen.
Обновлено в 18:11
Футбол

Рамзан Кадыров: «По мнению специалистов очень спорное удаление»

Обновлено в 15:55
Футбол

«Вильярреал» и «Гранада» сыграли вничью, забив 8 голов

«Вильярреал» и «Гранада» сыграли вничью в матче 1-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 17:03
Футбол

Российские регбисты разгромно проиграли итальянцам

Сборная России лишь однажды принимала участие в Кубке мира в 2011 году, проиграв все 4 матча групповой стадии.
Обновлено в 16:37
Происшествия

Мужчина привязал собаку к движущейся машине в Москве

Обновлено в 17:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное