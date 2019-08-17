Политика
Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операцииТАСС 11:26
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Европейской комиссии.
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Игры
Apple начала тестировать игровой сервис Arcade среди своих сотрудников
Сотрудники корпорации уже начали тестировать игровой сервис Arcade.
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Гаджеты
IKEA начнет инвестировать в развитие технологий «умного дома»
Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA начнет активно развивать проект по созданию продуктов и технологий для системы «умный дом».
Обновлено в 21:30
Политика
У памятников в центре Москвы проходят одиночные пикеты
В Москве проходят одиночные пикеты с требованием допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
The National Interest рассказал о перспективах ВМФ России
Военно-морской флот (ВМФ) России стремительно превращается во флот небольших, но обладающих сильной мощью кораблей.
Обновлено в 21:03
Общество
Московская школьница узнала о беременности во время родов
Обновлено в 20:29
Авто
Выпуск легендарной «Волги» могут возобновить
Обновлено в 15:37
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В Арктике впервые в истории зафиксировали 35 градусов жары
Впервые к северу от Полярного круга воздух прогрелся почти до 35 градусов.
Обновлено вчера в 13:43
Здоровье
Заболевшая канадка рассказала о первых симптомах рака кожи
Обновлено в 03:05
Музыка
Александр Маршал поседел из-за поступка певца Носкова
Николай Носков, бывший коллега Маршала по группе «Парк Горького», в свое время вернулся из Америки в Россию в одночасье, никого не предупредив.
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Здоровье
Медики назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Британские диетологи назвали лучший продукт для людей с высоким кровяным давлением.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
В Газе 77 палестинцев пострадали в ходе столкновений с армией Израиля
«77 палестинцев получили ранения боевыми и резиновыми пулями, десятки пострадали от удушья в результате подавления израильскими оккупантами «Марша возвращения» неподалёку от границ Газы», — заявили в Минздраве.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Пожар произошел на шахте в Кузбассе
В Кузбассе в шахте "Грамотеинская" произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
Обновлено в 15:50
Политика
ГТС Украины подготовлена к остановке транзита газа из России
Польша расширяет свою газотранспортную систему и намерена объединить ее с украинской ГТС с помощью интерконнектора в Германовицах.
Обновлено 15 августа в 08:30
Футбол
Семак: ничего не знаю о второй карточке Ракицкому
Ракицкий получил желтую карточку на четвертой добавленной ко второму тайму минуте, тогда как на официальном сайте РПЛ у украинца в активе один "горчичник".
Обновлено в 21:46
Авто
Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой
Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.
Обновлено в 09:22
Технологии
Сбербанк внедрит оплату в магазинах по отпечатку пальца
Кроме идентификации по отпечатку пальца, планируется использовать и изображение лица.
Обновлено вчера в 08:12
Общество
Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона
Представители грузинского гостиничного бизнеса вышли на улицы курортного города Кобулети, требуя от властей государственной поддержки на фоне сокращения туристического потока из России.
Обновлено вчера в 07:43
Наука
Больше не дикие: саола, олень Давида и дальневосточный леопард
Восточная пума в 2011 году была неофициально признана вымершей в результате оценки, проведенной службой США по рыбам и дикой природе Большинство вымерших видов исчезло из-за естественных причин.
Обновлено вчера в 12:04
Наука
Найден микроб, способный объяснить происхождение жизни
Биологи рассказали, что им удалось поймать и вырастить неуловимый вид бактерий, который может объяснить происхождение жизни.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
Террористы в Сирии используют детей против САА
Обновлено 15 августа в 05:34
Кино
Умер создатель анимированного кролика Роджера Ричард Уильямс
16 августа в своем доме в Бристоле скончался аниматор Ричард Уильямс, создатель знаменитого кролика Роджера и Джессики Рэббит в фильме Роберта Земекиса «Кто подставил кролика Роджера».
Обновлено в 13:07
Происшествия
На западе Украины упал военный вертолет
Обновлено в 03:51
Авто
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Космос
США отказались поставлять России комплектующие для телескопа «Спектр-М»
Британская компания, которую приобрели американцы, отказалась поставляться углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории «Спектр-М», рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.
Обновлено в 20:49
Здоровье
Минздрав предложил проверять работников на употребление алкоголя
Ведомство предложило ъ тестировать сотрудников на употребление алкоголя.
Обновлено в 21:41
Общество
Волгоград вошел в топ-15 городов, где россияне хотят жить
Аналитики сайта бесплатных объявлений составили рейтинг российских городов, в которых россияне хотели бы купить квартиру.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Кино
«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам
Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
Обновлено в 19:45