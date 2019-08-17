Политика

Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операцииТАСС 11:26

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Европейской комиссии.
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Главу Еврокомиссии из отпуска отправили на срочную операцию

РБК11:41

Жан-Клода Юнкера доставили в Люксембург для срочной операции

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Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции

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Говорит Москва11:20

Юнкер прервал свой отпуск из-за срочной операции

Газета.Ru11:18

Жан-Клода Юнкера госпитализировали для срочной операции

Московский Комсомолец11:37

Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции

РИА Новости11:09
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