Политика

Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операцииТАСС 11:26

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Европейской комиссии.
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Главу Еврокомиссии из отпуска отправили на срочную операцию

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Жан-Клода Юнкера госпитализировали для срочной операции

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