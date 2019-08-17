Политика
Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операцииТАСС 11:26
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Европейской комиссии.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:43, Ашберн
Происшествия
На шахте в Кузбассе произошел пожар. Горняков эвакуируют
На шахте "Грамотеинская" в Кемеровской области вечером в субботу, 17 августа, возник пожар.
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева решила поселиться в Хамовниках
Экс-участница «Дом-2» Алена Водонаева рассказала Instagram-фолловерам о желании продать загородный дом и квартиру и провела небольшую видеоэкскурсию по своим апартаментам.
Обновлено в 08:24
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Армия и оружие
Шойгу отметил активное развитие военного сотрудничества РФ и Сербии
Военное сотрудничество России и Сербии развивается очень активно, и количество совместных мероприятий только растет.
Обновлено в 15:27
Общество
В Сочи подготовились к возможной эвакуации из-за ливней
Обновлено в 01:33
Происшествия
Склад авиабомб времен ВОВ нашли в Керченской крепости
Склад авиабомб времен Великой Отечественной войны нашли в Керченской крепости.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Прокуратура проверит законность дела о покупке москвичкой лекарства
Прокуратура проведёт проверку относительно законности возбуждения уголовного дела по факту заказа женщиной зарубежного психотропного препарата для своего сына, больного эпилепсией.
Обновлено в 07:37
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено в 12:15
Космос
Илон Маск предлагает нанести ядерный удар по Марсу
Миллиардер Илон Маск продолжает удивлять общественность.
Обновлено в 11:29
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Футбол
Дзюба назвал позором судейство в матче с «Ахматом»
Обновлено в 14:58
Кино
Умер создатель мультяшного кролика Роджера
Уильямс получил широкую известность после того, как стал режиссёром-мультипликатором фильмов "Кто подставил кролика Роджера" и "Розовая пантера".
Обновлено в 11:30
Авто
В России разрешили использовать компактные автомобильные номера
Обновлено в 00:04
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Общество
В Катаре начали красить дороги в голубой цвет для борьбы с жарой
Дороги в Дохе стали красить в голубой цвет, чтобы охладить их, передает в субботу, 17 августа, «РИА Новости» со ссылкой на местное издание Ar Raya.
Обновлено в 08:35
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 14:26
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Футбол
Андре Шюррле: «Хочу забить Акинфееву в красно-белой форме»
Обновлено в 14:42
Футбол
Мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Шальке» разошлись миром
В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала «Шальке-04».
Обновлено в 14:24
Политика
Суд по делу сбитого «Боинга» MH17 призвали перенести
Три неправительственные организации Малайзии призвали приостановить судебный процесс по делу о гибели сбитого над Донбассом «Боинга» MH17.
Обновлено в 13:15
Игры
Apple начала тестировать Apple Arcade среди сотрудников
Журналистам из 9To5Mac удалось его протестировать. Сейчас компания запустила тестирование Apple Arcade среди сотрудников.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Военный вертолет упал во Львовской области
Обновлено в 06:46
Космос
Компания Virgin Galactic показала новый космопорт
Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен служит платформой для запуска космических кораблей продемонстрировало в четверг журналистам в штате Нью-Мексико руководство компании Virgin Galactic.
Обновлено 15 августа в 13:33
Авто
Volkswagen показал электрический багги ID Buggy в Пеббл-Бич
Электрическая концепт-кар Volkswagen ID Buggy дебютировала на бездорожье в рамках Pebble Beach Concours d’Elegance во время Недели моды в Монтерее, Калифорния.
Обновлено вчера в 07:56
Здоровье
Анализ кадров в сфере медицины проведут в Северной Осетии
Власти Северной Осетии проведут анализ кадров в сфере здравоохранения, чтобы определить уровень нехватки специалистов для последующей точечной подготовки.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России пилотам А321
Обновлено вчера в 08:55
Армия и оружие
Американский беспилотник заметили у берегов Крыма
Около 17 часов по московскому времени беспилотник заметили у черноморского побережья: Global Hawk облетел Крым и направился в сторону Краснодара.
Обновлено в 14:05