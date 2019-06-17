Политика
Главу Дагестана госпитализировали в МосквеRT на русском вчера в 20:12
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в одну из столичных клиник с воспалением лёгких, заявили в правительстве республики.
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Экономика
На Камчатке с 1 июля снизят тарифы на отопление и горячую воду
Тарифы на отопление и горячую воду с первого июля будут снижены для жителей наиболее крупных муниципальных образований Камчатки, заявляет пресс-служба краевого правительства.
Обновлено в 02:25
Футбол
«ПСЖ» может продать Неймара в случае выгодного предложения
Как утверждает L’Equipe, в случае крупного предложения за 27-летнего игрока руководство парижан не будет противиться его трансферу.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Бабича назначили заместителем министра экономического развития
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития РФ.
Обновлено в 04:26
Происшествия
При взрыве газа в Костанае пострадали семь человек
Семь человек пострадали в понедельник при взрыве газа в здании станции технического обслуживания (СТО) в городе Костанай.
Обновлено в 04:30
Политика
План Трампа по ближневосточному урегулированию будет оглашен в ноябре
Спецпосланник Белого дома на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт сообщил в воскресенье на конференции в Нью-Йорке, что администрация президента США собирается отложить обнародование политической части «сделки века» по урегулированию обстановки в регионе до ноября, передает Axios.
Обновлено в 01:44
Общество
Генпрокуратура выявила ошибки в новом федеральном списке учебников
В федеральном перечне учебников содержатся издания, рекомендованные к использованию в госшколах.
Обновлено в 04:15
Общество
Росгидромет назвал самые солнечные города
Обновлено в 01:54
Наука
Антивозрастное соединение из гранатов замедляет старение
Специалисты EPFL (Федеральная политехническая школа Лозанны) в ходе клинического исследования с участием добровольцев выяснили, антивозрастное соединение уролитин А (UA), выделенное из гранатов, помогает замедлять старение.
Обновлено в 01:51
Авто
В РФ отзывают 45 автомобилей Chrysler
Росстандарт информирует об отзыве в России 45 транспортных средств марки Chrysler Pacifica, под кампанию попадают модели, реализованные с декабря 2017 года.
Обновлено в 04:01
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Новосибирске водитель маршрутки напал с ножом на пассажиров
Ранее в группе "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте" была размещена информация о том, что водитель одного из маршрутных такси Новосибирска бросился с ножом на пассажира и ранил его в лицо.
Обновлено в 01:14
Общество
Илон Маск сообщил об удалении своего аккаунта в Twitter
Глава SpaceX и американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск сообщил об удалении своего аккаунта в Twitter.
Обновлено в 03:28
Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Общество
На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»
В Екатеринбурге демонтировали дорожный знак с надписью "Город бесов", установленный на въезде в город, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 03:39
Политика
Трамп выгнал помощника из Овального кабинета из-за кашля
Президент США Дональд Трамп попросил врио шефа аппарата Белого дома Мика Малвейни покинуть Овальный кабинет из-за кашля во время интервью на прошлой неделе.
Обновлено в 04:21
Футбол
СМИ: Виллаш-Боаш хочет пригласить Рондона в «Лион»
41-летний португальский специалист планирует пригласить Рондона в "Лион", так как хорошо знаком с футболистом по времени в "Зените" (2014-2016).
Обновлено в 04:38
Происшествия
Голунов рассказал о деталях своего задержания
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына
В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.
Обновлено вчера в 16:18
Кино
Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»
В Сочи объявили победителей крупнейшего российского фестиваля "Кинотавр". Гран-при получил фильм "Бык" режиссера Бориса Акопова.
Обновлено в 02:51
Политика
The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным
Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:19
Происшествия
S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»
Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Экономика
Чиновникам Приморья повысят зарплаты
Зарплата некоторых чиновников Приморья после преобразования администрации в правительство увеличится.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Происшествия
На полицейского завели дело о домогательствах к подчиненным
В Челябинске завели уголовное дело против полицейского о домогательствах к подчиненным, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:11
Футбол
Себальос заявил, что не хотел работать с Зиданом
Как сообщает AS, главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в личной беседе с Себальосом сказал игроку, что не рассчитывает на него в новом сезоне.
Обновлено в 03:42
Экономика
Суд на Амуре закрыл для СМИ рассмотрение дела банка «Восточный»
С заявлением рассмотреть ходатайство "Восточного" без участия СМИ к суду обратилась представитель банка Яна Янчук, она обосновала его необходимостью сохранять коммерческую тайну.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Чемодановке после массовой драки с цыганами задержали еще 12 человек
Обновлено вчера в 04:54
Происшествия
В Екатеринбурге трехлетняя девочка разбилась в аквапарке «Лимпопо»
Обновлено вчера в 13:32