Политика
Главу Дагестана госпитализировали в МосквеРИА Новости вчера в 20:08
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве с диагнозом "воспаление легких". Об этом сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики.
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Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
Обновлено вчера в 17:12
Футбол
"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России
Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Токаев заявил, что Россия для Казахстана «абсолютно необходима»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану абсолютно необходимы отношения с Россией, с которой страну объединяет самая большая сухопутная граница.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие
Бой двух советских танков в Ливии попал на видео
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено вчера в 08:38
Экономика
Детскому питанию меняют таможенный режим
Детскому питанию меняют таможенный режим Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
Пожар в жилом доме на севере Москвы потушен
Пожар в жилом доме на улице Адмирала Макарова в Москве ликвидирован.
Обновлено вчера в 21:11
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено 15 июня в 12:36
Происшествия
Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке были задержаны
Напоминаем, что ранее уже были задержаны три предполагаемых участника массовой драки.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия
В Крыму погиб российский биатлонист
Обновлено вчера в 09:50
Авто
Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов с пробегом и десятилетней историей
Редакция издания «Автоновости дня» определила «тройку» лучших десятилетних кроссвенов с пробегом на отечественном авторынке.
Обновлено вчера в 09:23
Музыка
Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено вчера в 18:08
Религия
Епархия отказалась от храма святой Екатерины в сквере у театра Драмы
Обновлено вчера в 04:30
Хоккей
Скоропостижно скончался бывший арбитр КХЛ Александр Черенков
На 53-м году жизни скончался хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах КХЛ.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
В Ставропольском крае два человека погибли в ДТП
Двое погибли и 10 человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.
Обновлено вчера в 22:35
Экономика
Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах
Китайские компании хотят закупать в России куриные лапки в больших объемах, но пока только 23 российских предприятия могут работать с Китаем в этой сфере, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
С рейса Новокузнецк-Москва сняли двух авиадебоширов
Сотрудники полиции задержали двух пьяных мужчин, пытавшихся улететь из Новокузнецка в Москву.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика
Два жителя Томской области подали миллиардные декларации за 2018г
Доход в размере от миллиарда рублей указан в налоговых декларациях за 2018 год у двух жителей Томской области, как и годом ранее; однако общая сумма их налога выше показателя предыдущего года на 54%, сообщила РИА Томск в понедельник представительница пресс-службы регионального УФНС.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
В аквапарке Екатеринбурга пострадала трёхлетняя девочка
Обновлено вчера в 22:34
Общество
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды
Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху приговорена к штрафу в 55 тысяч шекелей за злоупотребление государственными средствами - на протяжении трех лет она заказывала еду из ресторанов в резиденцию главы правительства за госсчет, несмотря на наличие штатного шеф-повара.
Обновлено вчера в 10:13
Общество
СМИ узнали о предложении регионов скорректировать критерии нуждаемости
Чиновники из регионов предложили в качестве одного из шагов к снижению уровня бедности скорректировать критерии нуждаемости, пишут «Известия» со ссылкой на отчеты, которые региональные власти отправили в Минтруд в рамках подведения предварительных итогов первого этапа проекта по снижению бедности.
Обновлено вчера в 23:48
Экономика
Лекарства подорожают из-за обязательной маркировки
Лекарства подорожают из-за введения обязательной маркировки с криптозащитой. Об этом заявили на совещании в Минпромторге, пишет «РГ».
Обновлено вчера в 14:11
Авто
BMW отзывает более 5 тысяч автомобилей
Немецкая компания BMW отзывает автомобили моделей M2 Competition, M4 Coupe или M4 Convertible.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Индонезия вернет США контейнеры с токсичными отходами
Индонезия отправит обратно в США пять контейнеров с отходами, которые содержат токсичные вещества.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
Установлено точное время сна для сохранения здоровья и красоты
Обновлено вчера в 02:00
Общество
В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»
Обновлено вчера в 07:50
Кино
Объявлены победители «Кинотавра»
В Сочи завершилась церемония награждения лауреатов юбилейного 30-го российского кинофестиваля "Кинотавр".
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
Самолет с неисправной системой кондиционирования сел в «Шереметьево»
Самолет компании «Аэрофлот», у которого во время полета дала сбой система кондиционирования, благополучно совершил посадку в столичном аэропорту «Шереметьево».
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Минздрав назвал самый опасный вид рака в Башкирии
Специалисты регионального Минздрава назвали самые опасные виды рака в Башкирии.
Обновлено вчера в 21:59