Политика

Главу Дагестана госпитализировали в МосквеРИА Новости вчера в 20:08

Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве с диагнозом "воспаление легких". Об этом сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Глава Дагестана Васильев госпитализирован в Москве с воспалением легких

Коммерсантъвчера в 18:42

Главу Дагестана Владимира Васильева доставили в столичную больницу

Вечерняя Москвавчера в 19:40

Главу Дагестана госпитализировали в Москве из-за воспаления легких

Известиявчера в 19:16

Главу Дагестана госпитализировали в Москве

РИА Новостивчера в 20:08

Главу Дагестана госпитализировали в Москве из-за воспаления легких

РБКвчера в 18:32

Главу Дагестана госпитализировали

Lenta.ruвчера в 18:15

Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве

ТАССвчера в 18:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 00:17, Вашингтон
Армия и оружие

«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии

Обновлено вчера в 17:12
Футбол

"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России

Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

Токаев заявил, что Россия для Казахстана «абсолютно необходима»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану абсолютно необходимы отношения с Россией, с которой страну объединяет самая большая сухопутная граница.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие

Бой двух советских танков в Ливии попал на видео

На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено вчера в 08:38
Экономика

Детскому питанию меняют таможенный режим

Детскому питанию меняют таможенный режим Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия

Пожар в жилом доме на севере Москвы потушен

Пожар в жилом доме на улице Адмирала Макарова в Москве ликвидирован.
Обновлено вчера в 21:11
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Обновлено 15 июня в 12:36
Происшествия

Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке были задержаны

Напоминаем, что ранее уже были задержаны три предполагаемых участника массовой драки.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия

В Крыму погиб российский биатлонист

Обновлено вчера в 09:50
Авто

Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов с пробегом и десятилетней историей

Редакция издания «Автоновости дня» определила «тройку» лучших десятилетних кроссвенов с пробегом на отечественном авторынке.
Обновлено вчера в 09:23
Музыка

Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым

Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено вчера в 18:08
Религия

Епархия отказалась от храма святой Екатерины в сквере у театра Драмы

Обновлено вчера в 04:30
Хоккей

Скоропостижно скончался бывший арбитр КХЛ Александр Черенков

На 53-м году жизни скончался хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах КХЛ.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

В Ставропольском крае два человека погибли в ДТП

Двое погибли и 10 человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.
Обновлено вчера в 22:35
Экономика

Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах

Китайские компании хотят закупать в России куриные лапки в больших объемах, но пока только 23 российских предприятия могут работать с Китаем в этой сфере, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

С рейса Новокузнецк-Москва сняли двух авиадебоширов

Сотрудники полиции задержали двух пьяных мужчин, пытавшихся улететь из Новокузнецка в Москву.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика

Два жителя Томской области подали миллиардные декларации за 2018г

Доход в размере от миллиарда рублей указан в налоговых декларациях за 2018 год у двух жителей Томской области, как и годом ранее; однако общая сумма их налога выше показателя предыдущего года на 54%, сообщила РИА Томск в понедельник представительница пресс-службы регионального УФНС.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

В аквапарке Екатеринбурга пострадала трёхлетняя девочка

Обновлено вчера в 22:34
Общество

Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды

Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху приговорена к штрафу в 55 тысяч шекелей за злоупотребление государственными средствами - на протяжении трех лет она заказывала еду из ресторанов в резиденцию главы правительства за госсчет, несмотря на наличие штатного шеф-повара.
Обновлено вчера в 10:13
Общество

СМИ узнали о предложении регионов скорректировать критерии нуждаемости

Чиновники из регионов предложили в качестве одного из шагов к снижению уровня бедности скорректировать критерии нуждаемости, пишут «Известия» со ссылкой на отчеты, которые региональные власти отправили в Минтруд в рамках подведения предварительных итогов первого этапа проекта по снижению бедности.
Обновлено вчера в 23:48
Экономика

Лекарства подорожают из-за обязательной маркировки

Лекарства подорожают из-за введения обязательной маркировки с криптозащитой. Об этом заявили на совещании в Минпромторге, пишет «РГ».
Обновлено вчера в 14:11
Авто

BMW отзывает более 5 тысяч автомобилей

Немецкая компания BMW отзывает автомобили моделей M2 Competition, M4 Coupe или M4 Convertible.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие

Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»

Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео

Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено вчера в 10:11
Политика

Индонезия вернет США контейнеры с токсичными отходами

Индонезия отправит обратно в США пять контейнеров с отходами, которые содержат токсичные вещества.
Обновлено вчера в 21:33
Общество

Установлено точное время сна для сохранения здоровья и красоты

Обновлено вчера в 02:00
Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

Обновлено вчера в 07:50
Кино

Объявлены победители «Кинотавра»

В Сочи завершилась церемония награждения лауреатов юбилейного 30-го российского кинофестиваля "Кинотавр".
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

Самолет с неисправной системой кондиционирования сел в «Шереметьево»

Самолет компании «Аэрофлот», у которого во время полета дала сбой система кондиционирования, благополучно совершил посадку в столичном аэропорту «Шереметьево».
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия

Минздрав назвал самый опасный вид рака в Башкирии

Специалисты регионального Минздрава назвали самые опасные виды рака в Башкирии.
Обновлено вчера в 21:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Алексеевич Здунов
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Председатель Правительства Республики Дагестан с 7 февраля 2018 года. Министр экономики Республики Татарстан с 14 октября 2014 по 6 февраля 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное