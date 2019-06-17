Политика
Главу Дагестана госпитализировалиLenta.ru 18:15
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Васильев попал в больницу с воспалением легких.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 21:15, Вашингтон
Общество
Что ждёт хабаровских учеников и педагогов в 2019-2020 году
Задание на лето Как только закончатся выпускные экзамены, все хабаровские школы начнут подготовку к следующему учебному году.
Обновлено в 17:16
Экономика
Детскому питанию меняют таможенный режим
Детскому питанию меняют таможенный режим Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России.
Обновлено в 18:31
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей
В рейтинг вошли смартфоны стоимостью до 500 долларов или около 30 тысяч рублей.
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Пожар в одном из жилых домой на севере Москвы унес жизни двоих человек.
Обновлено в 21:04
Технологии
В Сети появилась новая оптическая иллюзия с шарами
Обновлено в 15:20
Наука
Ученые рассказали, как эффективнее регулировать свои эмоции
Исследователи показали 107 участникам своего эксперимента изображения, которые способны спровоцировать негативные эмоции, например, людей, сжигающих американский флаг, и американских солдат, издевающихся над заключенными в тюрьме Абу-Грейб в Ираке, а также рассказали им, как другие отнеслись к этим изображениям.
Обновлено в 00:36
Футбол
Президент «ПСЖ»: больше не хочу терпеть поведение звёзд команды
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб будет готов расстаться со своими звёздными игроками, если те не изменят отношения к работе.
Обновлено в 12:59
Политика
NYT ответила на обвинения Трампа за статью о кибератаках на РФ
Газета The New York Times в твиттере прокомментировала обвинения президент США Дональда Трампа в адрес статьи издания об усилении американских кибератак на Россию.
Обновлено в 20:16
Музыка
Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Здоровье
Минздрав: около 80% женщин идут на роды нездоровыми
Обновлено в 07:41
Политика
Сотрудников штаба Трампа уволят за утечку данных
Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа уволит ряд сотрудников из-за утечки данных о его низком рейтинге.
Обновлено в 21:08
Происшествия
В Крыму погиб российский биатлонист
Обновлено в 09:50
Происшествия
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-востоке японского острова Хонсю, сообщило главное метеорологическое управление страны.
Обновлено в 19:47
Политика
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2»
Германо-российская группа находится с визитом в России с 16 по 21 июня, в планах - посещение Москвы и Калуги, участники поездки обсудят с российскими коллегами и представителями региональных властей двухсторонние отношения между странами, а также международные темы, сообщила ранее пресс-служба бундестага.
Обновлено в 20:14
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Музыка
Скончался барабанщик группы «Машина времени»
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
CNN: США хотят перебросить дополнительные силы на Ближний Восток
США могут перебросить на Ближний Восток дополнительные силы после атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 20:47
Игры
Разработчики Shenmue 3 намекнули на возможность отказа от эксклюзивных продаж в Epic Games Store
Обновлено в 05:43
Авто
Названы топ-5 самых дешевых иномарок в России в июне 2019 года
Лидером и самой дешевой иномаркой нашей страны по состоянию на 16 июня 2019 года ожидаемо стал седан Datsun on-DO с начальным ценником в 480 000 рублей.
Обновлено в 01:23
Наука
В Шотландии обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа
Ученые нашли на территории Шотландии искусственные острова, которые по своему возрасту оказались старше знаменитого Стоунхенджа.
Обновлено 14 июня в 23:30
Футбол
Леонид Слуцкий: «Федеральные стандарты и современная подготовка футболистов так же далеки друг от друга, как Северный и Южный полюсы»
В современной системе школ, которые находятся под министерством спорта, невозможно подготовить футболистов.
Обновлено в 17:30
Общество
К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска.
Обновлено в 17:12
Армия и оружие
Роскосмос засекретил сведения о гражданской спутниковой группировке
Роскосмос осуществляет управление только космическими аппаратами двойного и гражданского назначения.
Обновлено в 21:03
Интернет
Mail.ru Group выпустила голосового помощника Марусю
Mail.ru Group представила голосового помощника Марусю.
Обновлено в 18:17