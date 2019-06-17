Политика

Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в МосквеФедералПресс 01:42

В Москве госпитализировали главу Дагестана Владимира Васильева. У него диагностировали воспаление легких, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. Сейчас Васильев проходит лечение.
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В прямой линии с Путиным примет участие премьер Дагестана

РИА Новости03:49

В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева

Газета.Ru04:23

Владимир Васильев находится на лечении в Москве

Молодежь Дагестанавчера в 17:21

Главу Дагестана госпитализировали в Москве из-за воспаления легких

РБКвчера в 18:32

Главу Дагестана госпитализировали

Lenta.ruвчера в 18:15

Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве

ТАССвчера в 18:04

Глава Дагестана Васильев госпитализирован в Москве с воспалением легких

Коммерсантъвчера в 18:42
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Интернет

Instagram тестирует новый способ восстановления взломанных аккаунтов

Разработчики социальной сети Instagram проводят тесты простейшего способа восстановления доступа к взломанным аккаунтам, который позволит защитить пользовательские никнеймы от краж.
Обновлено в 04:43
Космос

Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли

Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце приняла в семью еще одного малыша

В новом доме актерской пары помимо приобретенного Кефира живет еще стаффордширский терьер по кличе Валли, а также кот породы скоттиш-фолд — Салливан, которого под прошлый Новый год детям Агаты и Павла принес Дед Мороз.
Обновлено в 09:15
Наука

Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа

Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Экономика

В России возобновился рост числа банкротств компаний

Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Политика

Песков прокомментировал назначение Бабича в Минэкономразвития

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал назначение Михаила Бабича в Минэкономразвития.
Обновлено в 06:32
Общество

«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.
Обновлено в 07:35
Технологии

В Mastercard заявили, что внедрение платежных инноваций поддерживают 70% россиян

Почти 70% россиян поддерживают внедрение платежных инноваций - бесконтактную оплату смартфоном и использование биометрии для подтверждения платежа.
Обновлено в 07:28
Политика

ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море

Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег

Обновлено в 05:26
Происшествия

В Петербурге пытались поджечь католическую церковь

Находящуюся на ремонте католическую церковь во имя Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы в Петербурге на Минеральной улице пытались поджечь в понедельник утром при помощи зажигательной смеси, сообщили ТАСС в городском управлении МЧС.
Обновлено в 06:29
Футбол

Марадона раскритиковал сборную Аргентины за поражение на Кубке Америки

После поражения Аргентины от Колумбии (0:2) в стартовом поединке группового раунда Кубка Америки, легендарный футболист Диего Марадона заявил, что даже команда архипелага Тонга смогла бы победить сборную его страны.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Суд оставил под арестом министра лесного комплекса Иркутской области

Иркутский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу министра лесного комплекса Приангарья Сергея Шеверды, который находится под арестом по обвинению в превышении должностных полномочий, и оставил меру пресечения без изменений, сообщает пресс-служба суда.
Обновлено в 08:49
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Технологии

Найден ни на что не похожий объект возрастом 5600 лет

В Ирландии археологи из исследовательского проекта IT Sligo раскопали странный мегалитический объект, который не похож ни на один ранее найденный на территории этой страны памятник.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 04:28
Авто

УАЗ поднял цены на модели «Патриот», «Пикап» и «Профи»

Актуальная стоимость «Патриота» после подорожания начинается с отметки в 809 тысяч 900 рублей за комплектацию «Классик Флит».
Обновлено в 06:57
Общество

ФАС возбудила дело против Burger King из-за двусмысленной рекламы

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) завело дело после появления новых рекламных слоганов американской компании Burger King.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Пропавший в Чечне массажист из Волгограда был в секретной тюрьме для геев

Пропавший в Чечне 48-летний уроженец Волгоградской области Андрей Кобышев был в секретной тюрьме вместе с задержанными по подозрению в гомосексуальности, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на объяснения фотографа Максима Лапунова, которые он в феврале дал юристу Комитета против пыток.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Иван Белозерцев прокомментировал текущую ситуацию в Чемодановке

Обновлено в 08:32
Общество

Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать

Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Политика

Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство

Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Политика

Свердловские мусульмане требуют объяснений от депутата Колесникова

Мусульмане Свердловской области оскорбились словами депутата думы Екатеринбурга Александра Колесникова.
Обновлено в 06:29
Общество

Илон Маск сообщил об удалении аккаунта в Twitter

Утром в понедельник по московскому времени основатель Tesla и Space X Илон Маск написал в Twitter, что он только что удалил свой аккаунт.
Обновлено в 02:20
Энергетика

Медведев поручил проверить рост цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.
Обновлено в 08:06
Авто

Toyota Land Cruiser 300 не получит двигатель V8

Одним из главных критериев выбора японского внедорожника Toyota Land Cruiser был и остается мощный 5,7-литровый двигатель V8 на 381 л.с. С этим «сердцем», внедорожник получает большие возможности для преодоления бездорожья и буксировки тяжёлых грузов.
Обновлено в 07:13
Политика

«Газпром» построил 59% «Северного потока 2»

"Газпром" по данным на 15 июня построил 58,7% морской части газопровода "Северный поток 2", говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:25
Политика

Зеленский порассуждал об исходе суда по делу о роспуске Рады

Глава государства считает, что Конституционный суд (КС), который в данный момент рассматривает вопрос о соответствии этого указа Основному закону Украины, встанет на его сторону.
Обновлено в 09:04
Происшествия

СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным

Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:43
Политика

Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края

Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено в 05:34
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Артём Алексеевич Здунов
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Председатель Правительства Республики Дагестан с 7 февраля 2018 года. Министр экономики Республики Татарстан с 14 октября 2014 по 6 февраля 2018 года.
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