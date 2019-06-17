Политика
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в МосквеФедералПресс 01:42
В Москве госпитализировали главу Дагестана Владимира Васильева. У него диагностировали воспаление легких, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. Сейчас Васильев проходит лечение.
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Интернет
Instagram тестирует новый способ восстановления взломанных аккаунтов
Разработчики социальной сети Instagram проводят тесты простейшего способа восстановления доступа к взломанным аккаунтам, который позволит защитить пользовательские никнеймы от краж.
Обновлено в 04:43
Космос
Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце приняла в семью еще одного малыша
В новом доме актерской пары помимо приобретенного Кефира живет еще стаффордширский терьер по кличе Валли, а также кот породы скоттиш-фолд — Салливан, которого под прошлый Новый год детям Агаты и Павла принес Дед Мороз.
Обновлено в 09:15
Наука
Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа
Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Политика
Песков прокомментировал назначение Бабича в Минэкономразвития
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал назначение Михаила Бабича в Минэкономразвития.
Обновлено в 06:32
Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару
Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.
Обновлено в 07:35
Технологии
В Mastercard заявили, что внедрение платежных инноваций поддерживают 70% россиян
Почти 70% россиян поддерживают внедрение платежных инноваций - бесконтактную оплату смартфоном и использование биометрии для подтверждения платежа.
Обновлено в 07:28
Политика
ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море
Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Петербурге пытались поджечь католическую церковь
Находящуюся на ремонте католическую церковь во имя Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы в Петербурге на Минеральной улице пытались поджечь в понедельник утром при помощи зажигательной смеси, сообщили ТАСС в городском управлении МЧС.
Обновлено в 06:29
Футбол
Марадона раскритиковал сборную Аргентины за поражение на Кубке Америки
После поражения Аргентины от Колумбии (0:2) в стартовом поединке группового раунда Кубка Америки, легендарный футболист Диего Марадона заявил, что даже команда архипелага Тонга смогла бы победить сборную его страны.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Суд оставил под арестом министра лесного комплекса Иркутской области
Иркутский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу министра лесного комплекса Приангарья Сергея Шеверды, который находится под арестом по обвинению в превышении должностных полномочий, и оставил меру пресечения без изменений, сообщает пресс-служба суда.
Обновлено в 08:49
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Технологии
Найден ни на что не похожий объект возрастом 5600 лет
В Ирландии археологи из исследовательского проекта IT Sligo раскопали странный мегалитический объект, который не похож ни на один ранее найденный на территории этой страны памятник.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 04:28
Авто
УАЗ поднял цены на модели «Патриот», «Пикап» и «Профи»
Актуальная стоимость «Патриота» после подорожания начинается с отметки в 809 тысяч 900 рублей за комплектацию «Классик Флит».
Обновлено в 06:57
Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за двусмысленной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) завело дело после появления новых рекламных слоганов американской компании Burger King.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Пропавший в Чечне массажист из Волгограда был в секретной тюрьме для геев
Пропавший в Чечне 48-летний уроженец Волгоградской области Андрей Кобышев был в секретной тюрьме вместе с задержанными по подозрению в гомосексуальности, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на объяснения фотографа Максима Лапунова, которые он в феврале дал юристу Комитета против пыток.
Обновлено в 05:59
Общество
Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать
Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Политика
Свердловские мусульмане требуют объяснений от депутата Колесникова
Мусульмане Свердловской области оскорбились словами депутата думы Екатеринбурга Александра Колесникова.
Обновлено в 06:29
Общество
Илон Маск сообщил об удалении аккаунта в Twitter
Утром в понедельник по московскому времени основатель Tesla и Space X Илон Маск написал в Twitter, что он только что удалил свой аккаунт.
Обновлено в 02:20
Энергетика
Медведев поручил проверить рост цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.
Обновлено в 08:06
Авто
Toyota Land Cruiser 300 не получит двигатель V8
Одним из главных критериев выбора японского внедорожника Toyota Land Cruiser был и остается мощный 5,7-литровый двигатель V8 на 381 л.с. С этим «сердцем», внедорожник получает большие возможности для преодоления бездорожья и буксировки тяжёлых грузов.
Обновлено в 07:13
Политика
«Газпром» построил 59% «Северного потока 2»
"Газпром" по данным на 15 июня построил 58,7% морской части газопровода "Северный поток 2", говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:25
Политика
Зеленский порассуждал об исходе суда по делу о роспуске Рады
Глава государства считает, что Конституционный суд (КС), который в данный момент рассматривает вопрос о соответствии этого указа Основному закону Украины, встанет на его сторону.
Обновлено в 09:04
Происшествия
СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным
Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:43
Политика
Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края
Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено в 05:34