Политика

Главу Чувашии срочно госпитализировали в больницу Санкт-ПетербургаКП - Казань 06:38

Из Санкт-Петербурга, где проходило пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси с участием Президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, пришло сообщение о госпитализации главы Чувашии.
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Олег Сидоров
Человек находится в отпуске и имеет полное право заниматься чем ему угодно. Он проходит медицинские обследования. Он заботится всегда о здоровье других, и тут решил задуматься о своем здоровье.
— Олег Сидоров, российский журналистRuNews24.ru 09:36

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Российский государственный деятель, политик. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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