Политика
Главу Чувашии срочно госпитализировали в больницу Санкт-ПетербургаКП - Казань 06:38
Из Санкт-Петербурга, где проходило пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси с участием Президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, пришло сообщение о госпитализации главы Чувашии.
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Человек находится в отпуске и имеет полное право заниматься чем ему угодно. Он проходит медицинские обследования. Он заботится всегда о здоровье других, и тут решил задуматься о своем здоровье.
— Олег Сидоров, российский журналистRuNews24.ru 09:36
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