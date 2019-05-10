Главред Mash сообщил об обысках в редакцииInkazan вчера в 17:18

Главный редактор Mash Максим Иксанов заявил, что в редакции Telegram-канала проходят обыски, правоохранительные органы изымают компьютеры, сотрудников направляют на допросы — на канале появилось соответствующее видеообращение.

Главред Mash сообщил об обысках в редакции

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