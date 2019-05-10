Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакцииГазета.Ru вчера в 19:57
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости". Ранее несколько телеграм-каналов сообщили, что в Mash правоохранительные органы изымают компьютеры и отправляют на допросы наших сотрудников.
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Происшествия
Опубликовано видео с попытками медиков спасти Доренко
В Сети появилось видео того, как врачи увозят на скорой помощи журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, который скончался в Москве в четверг, 9 мая.
Обновлено вчера в 21:13
Армия и оружие
Авиацию ЦВО привлекли к тушению природных пожаров в Курганской области
Армейская авиация Центрального военного округа задействована в тушении крупных природных пожаров в Курганской области, сообщает пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 00:39
Космос
Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС
Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2.
Обновлено вчера в 23:41
Футбол
Александр Бородюк: «Кокорин и Мамаев вернутся в футбол. Многие клубы ходят их пригласить»
Бывший тренер сборной России Александр Бородюк заявил, что Пресненский суд несправедливо приговорил Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальным срокам.
Обновлено в 03:50
Здоровье
Министр Ратманов отправил в отставку главного врача еще одной больницы
Нового руководителя коллективу больницы представил министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия
Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12
В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Более 10 млн человек подписали петицию об импичменте Трампа
Петицию об импичменте президента США Дональда Трампа подписало более 10 миллионов человек.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира
Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Хоккей
«Адмирал» объявил о подписании первого новичка
«Адмирал» заключил однолетнее соглашение на один сезон с канадским защитником Шоном Лалондом.
Обновлено в 02:39
Хоккей
Свечников силовым приемом завалил на лед 113-килограммового соперника
Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников в первом мачте серии финала Восточной конференции НХЛ с "Бостоном" провел силовой прием на защитнике Здено Харе.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер от разрыва аорты.
Обновлено в 04:05
Политика
Трамп назвал Коми худшим директором ФБР в истории
Президент США Дональд Трамп назвал экс-директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми худшим главой данного ведомства за всю историю существования службы.
Обновлено в 01:38
Общество
Грозы и дожди ожидают москвичей в пятницу
В пятницу, 10 мая погода в Москве будет дождливой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Происшествия
Появилось видео с места смерти Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:58
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына
Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено 08 мая в 11:39
Армия и оружие
Росгвардия начала перевооружаться на автоматы Калашникова новой серии
По данным ТАСС, колонна, принимавшая сегодня участие в Параде Победы на Красной площади, уже была вооружена АК-200.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
Суд вынес приговор Кокорину и Мамаеву
Пресненский суд Москвы в среду огласил приговор футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину и его брату Кириллу, а также Александру Протасовицкому.
Обновлено 08 мая в 09:24
Футбол
Пепе предложил Коэнтрау и его клубу €600 тыс. за победу над «Бенфикой»
Пепе готов заплатить своему бывшему одноклубнику по «Реалу» 600 тысяч евро, если «Риу Аве» отберет очки у лиссабонцев.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Названа точная причина смерти Сергея Доренко
«Сегодня ночью было произведено вскрытие и установлена точная причина смерти Сергея Доренко – гемотампонада сердца (является осложнением инфаркта миокарда)», – говорится в сообщении.
Обновлено в 03:47
Общество
В День Победы в России не зафиксировали происшествий
Обновлено в 03:13
Общество
Воздушная часть парада Победы отменена
Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.
Обновлено вчера в 03:03
Политика
Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии
Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия.
Обновлено вчера в 17:16
Игры
Новая часть Tom Clancy’s Ghost Recon получит подзаголовок «Breakpoint»
Первые слухи о грядущей новинке Уже сегодня вечером, 9 мая в 21:30 по московскому времени, состоится мировая премьера новой части знаменитой серии от компании Ubisoft – Tom Clancy’s Ghost Recon.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко
Обновлено вчера в 15:23
Культура
Умер известный комик Фредди Старр
Обновлено вчера в 18:33
Политика
Коломойский уже рассуждает о составе коалиции в Раде после выборов
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что партия избранного президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» ни при каких обстоятельствах не пойдет на коалицию с бывшими регионалами в будущем парламенте.
Обновлено в 03:17
Футбол
Роуз: «Надеюсь, Гуллит съест свои слова про „Тоттенхэм“»
Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз обратился к легендарному игроку Руду Гуллиту, который после первого полуфинального матча «шпор» с «Аяксом» подверг критике команду.
Обновлено в 00:58