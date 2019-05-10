Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакцииГазета.Ru 19:57
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости". Ранее несколько телеграм-каналов сообщили, что в Mash правоохранительные органы изымают компьютеры и отправляют на допросы наших сотрудников.
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Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Обновлено в 13:56
Армия и оружие
На Красной площади прошел парад Победы
В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Попытки врачей спасти Сергея Доренко попали на видео
В Сети появилось видео, на которое попали попытки медиков реанимировать известного журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, скончавшегося 9 мая, предположительно - от проблем с сердцем.
Обновлено в 18:07
Происшествия
Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве
Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
Политика
Сооснователь Facebook требует расчленить соцсеть
Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.
Обновлено в 10:02
Экономика
Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты
Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено вчера в 15:17
Здоровье
Названы первые симптомы появления опухоли мозга
Симптомы опухолей головного мозга зависят от размеров, типа и расположения опухоли, они могут появляться тогда, когда опухоль начинает оказывать давление на определённый черепно-мозговой нерв или повреждает определенную область головного мозга.
Обновлено вчера в 06:45
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Футбол
Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ
Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Политика
Трамп рассказал о сдерживании Болтона
Президент США Дональд Трамп рассказал, что доволен советами своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, но несмотря на это сдерживает его нрав.
Обновлено в 19:14
Шоу-бизнес
Из-за ботокса Юлию Волкову из «Тату» перестали узнавать
Обновлено в 12:23
Путешествия
Табличку с именами погибших в ЛНР детей установили на Эльбрусе
Памятный знак с именами детей, погибших в результате обстрелов самопровозглашённой Луганской народной республики, установили на одной из вершин Эльбруса, сообщил пресс-секретарь Федерации альпинизма и скалолазания ЛНР Алексей Шевченко.
Обновлено в 15:59
Происшествия
У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 было зарегистрировано в пятницу утром в Тихом океане у берегов Курильских островов.
Обновлено в 19:57
Политика
Мэр Харькова призвал вернуть проспекту имя маршала Жукова
Мэр Харькова Геннадий Кернес обратился к жителям города с призывом подписать петицию, в которой предлагается вернуть одному из проспектов имя маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено в 05:15
Политика
США арестовали судно КНДР из-за нарушения режима санкций
Власти США арестовали сухогруз КНДР по обвинению в нарушении международного режима санкций.
Обновлено в 16:33
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:15
Происшествия
Полиция Лондона начала проверку после сообщений о стрельбе в мечети
Полицейские прибыли мечеть Семи Королей в Лондоне, где был произведен выстрел из огнестрельного оружия.
Обновлено в 20:01
Шоу-бизнес
Венедиктов подтвердил смерть Доренко
Обновлено в 13:43
Политика
В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота
В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
Обновлено в 04:36
Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России
«Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — сказал Хельме на правительственной пресс-конференции 9 мая.
Обновлено в 09:13
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Политика
Немецкий журналист удивился, что Путин на параде не говорил об Иране
Корреспондент немецкого издания Welt Кристоф Ваннер удивился, что президент России Владимир Путин на Параде Победы говорил не об Иране, а о героизме военных.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин
Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено в 15:38
Общество
Распродажи в магазинах, как не пропустить приятный шопинг
Обновлено в 13:07
Авто
Названы топ-5 самых доступных китайских автомобилей на рынке РФ
Возглавил рейтинг кроссовер Chery Tiggo 2, предлагаемый по цене от 673 тыс. рублей.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко
Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Захарова прокомментировала смерть Сергея Доренко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о смерти журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 15:14