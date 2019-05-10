Главред Mash сообщил об обысках в редакцииГазета.Ru 19:57

Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости". Ранее несколько телеграм-каналов сообщили, что в Mash правоохранительные органы изымают компьютеры и отправляют на допросы наших сотрудников.

Главред Mash сообщил об обысках в редакции

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