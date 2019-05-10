Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакцииГазета.Ru 19:57
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости". Ранее несколько телеграм-каналов сообщили, что в Mash правоохранительные органы изымают компьютеры и отправляют на допросы наших сотрудников.
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Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено в 17:56
Общество
На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке
Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено в 16:25
Происшествия
Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео
Обновлено в 13:45
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено в 13:56
Политика
Мэр Харькова призвал горожан вернуть проспекту имя маршала Жукова
Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан посодействовать переименованию проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Георгия Жукова, как ранее он и назывался.
Обновлено в 06:10
Политика
Франция, Германия и Британия призвали Иран к соблюдению СВПД
Евросоюз, Франция, Германия и Британия выступили с совместным заявлением, в котором призвали Иран соблюдать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.
Обновлено в 04:35
Космос
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС
Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:20
Здоровье
Медики назвали первые симптомы развития опухоли мозга
Специалисты озвучили симптомы, которые одни из первых сигнализируют о развитии опухоли мозга в человеческом организме.
Обновлено в 21:51
Общество
Воздушная часть парада Победы отменена
Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.
Обновлено в 03:03
Хоккей
Таварес пропустит ЧМ-2019 из-за травмы
Нападающий сборной Канады Джон Таварес пропустит чемпионат мира-2019.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии
Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Футболистов Кокорина и Мамаева приговорили к реальным срокам
Братьев Кокориных суд приговорил к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий получили год и пять месяцев общего режима.
Обновлено вчера в 10:08
Кино
Фильм Павла Лунгина «Братство» сегодня выходит в российский прокат
В основе картины лежат воспоминания генерала армии Николая Ковалева о событиях Афганской войны.
Обновлено в 18:11
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Общество
В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики
Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено в 20:52
Политика
Лукашенко назвал причины непосещения главного парада Победы
Отсутствие приглашения из Москвы и праздничные мероприятия в Минске явились причиной неприезда президента Белоруссии Александра Лукашенко на парад Победы на Красной площади 9 мая, передает белорусское агентство БЕЛТА.
Обновлено в 09:00
Игры
Nintendo рассказала о планах на Е3 2019, включая тематический Direct
Ultimate — 9 июня в 00:01 по московскому времени; с 11 по 23 июня пройдёт Nintendo Treehouse с более глубоким взглядом на игры.
Обновлено в 08:53
Наука
Создан фотодиод, генерирующий электричество от ночного охлаждения
В отличие от фотоэлементов, использующих поступающую энергию, в основе работы новой системы лежит отрицательный эффект при охлаждении поверхности.
Обновлено 07 мая в 08:25
Гаджеты
Дисплей Apple Watch Series 4 назван лучшим в мире
Дисплей Apple Watch Series 4 имеет высокое качество изображения, отличные показатели энергопотребления и узкие рамки.
Обновлено в 11:35
Футбол
«Валенсия» и «Арсенал» огласили стартовые составы
Тренерские штабы «Валенсии» и «Арсенала» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.
Обновлено в 14:00
Политика
США арестовали сухогруз КНДР за нарушение режима санкций
Власти США арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest по обвинению в нарушении международного режима санкций, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.
Обновлено в 14:56
Политика
Главный телекиллер 1990-х: чем запомнится Сергей Доренко
Обновлено в 20:11
Хоккей
Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ
Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.
Обновлено в 13:26
Происшествия
В результате непогоды в Москве пострадали 10 человек
Десять человек пострадали в Москве при падении деревьев от сильного ветра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.
Обновлено в 11:13
Политика
Трамп намерен выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона
Президент США Дональда Трамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на должность главы Пентагона.
Обновлено в 16:18
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Музыка
Эд Ширан за год удвоил своё состояние и обогнал Адель в списке самых богатых британских артистов
В 2019-м Ширан оказался на 17-м месте, обогнав Адель, чьё состояние оценивается в 150 млн фунтов или 195 млн долларов – при этом она занимает 22-ю строчку и является самой богатой британской артисткой.
Обновлено в 19:48
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено в 19:55