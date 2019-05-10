Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакцииГазета.Ru 19:57
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости". Ранее несколько телеграм-каналов сообщили, что в Mash правоохранительные органы изымают компьютеры и отправляют на допросы наших сотрудников.
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Происшествия
Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео
Обновлено в 13:45
Хоккей
Кубок Стэнли. «Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии
Нападающий "Каролины" Андрей Свечников сделал голевую передачу Себастьяну Ахо, забросившему первую шайбу в ворота "Бостона".
Обновлено в 23:14
Гаджеты
Дисплей Apple Watch Series 4 назван лучшим в мире
Дисплей Apple Watch Series 4 имеет высокое качество изображения, отличные показатели энергопотребления и узкие рамки.
Обновлено в 11:35
Футбол
Бывшая жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Дениса Пака
Оказалось, что Дарья уже давно состоит в отношениях с Геннадием Удуняном, который является адвокатом чиновника Дениса Пака, пострадавшего в драке с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 08:00
Футбол
Пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» из-за эмблемы
Пенсионер Питер Дэвис, которому уже больше 70 лет, утверждает, что он является автором эмблемы футбольного клуба английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон», сообщает Sky Sports.
Обновлено в 14:45
Здоровье
Какие сны предсказывают скорую смерть
Российский врач-психоэндокринолог объясняет механизм таких сновидений Вслед за Зигмундом Фрейдом, сделавшим сновидения краеугольным камнем психоанализа, современная медицина тоже изучает сны людей, в том числе и те, что снятся им незадолго до смерти, пишет aif.ru.
Обновлено в 16:17
Происшествия
У берегов японского Кюсю произошло второе мощное землетрясение за час
Второе мощное землетрясение магнитудой 6,1 в течение часа произошло у берегов японского острова Кюсю, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено в 20:27
Общество
В манифестациях профсоюзов во Франции участвуют более 100 тыс. человек
По меньшей мере 108,9 тыс. человек принимают во Франции участие в манифестациях, организованных профсоюзами страны.
Обновлено в 14:05
Происшествия
В результате непогоды в Москве пострадали 10 человек
Десять человек пострадали в Москве при падении деревьев от сильного ветра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.
Обновлено в 11:13
Культура
Журналист Сергей Доренко скончался после дорожной аварии в Москве
Доренко родился в 59-м, в Керчи. В 1982 году отправился в Анголу в качестве переводчика португальского.
Обновлено в 17:02
Общество
Камчатский гороскоп, 10 - 12 мая
Как всегда в конце недели, прогноз представляет Милена СТЕПАНОВА: Пятница отлично подходит для умственной деятельности, творчества, решения нестандартных задач.
Обновлено в 17:16
Авто
Porsche Cayenne Coupe GT позаимствует двигатель Lamborghini Urus
Если немцы планирую соперничать с итальянцами в сегменте SSUV, то Cayene Coupe GT может получить V8 с двумя турбинами мощностью 641 л.с. Porsche представила Cayenne Coupe около 3 месяцев назад в стандартном исполнении и версии Turbo, но на этом не планирует останавливаться.
Обновлено в 04:35
Общество
Аргентинские продавцы мяса рассказали, как правильно выбрать говядину
Владельцы мясных лавок и рестораторы рассказали РИА Новости, как лучше выбрать и приготовить сочный кусок говядины к любому празднику, особенно если речь идет о пикнике на свежем воздухе.
Обновлено в 20:10
Политика
Лукашенко назвал причины непосещения главного парада Победы
Отсутствие приглашения из Москвы и праздничные мероприятия в Минске явились причиной неприезда президента Белоруссии Александра Лукашенко на парад Победы на Красной площади 9 мая, передает белорусское агентство БЕЛТА.
Обновлено в 09:00
Политика
Главный телекиллер 1990-х: чем запомнится Сергей Доренко
Обновлено в 20:11
Шоу-бизнес
Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы
Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму.
Обновлено в 06:48
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Авто
Короткий тест на возраст: что делал гаишник в стакане?
Во время очередных реформ в первом десятилетии нового века все московские «стаканы» исчезли.
Обновлено в 22:48
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.
Обновлено в 05:48
Хоккей
Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ
Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.
Обновлено в 13:26
Общество
Соловьев назвал гибель Доренко «гигантской трагедией»
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал РБК гибель журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 14:04
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:15
Музыка
Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»
Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено вчера в 03:43
Шоу-бизнес
Пугачева с Николаевым едва не попали под автобус в день рождения певца
Однажды исполнитель и Примадонна едва не угодили под колеса автобуса. Причем в день рождения Николаева.
Обновлено в 16:30
Армия и оружие
Росгвардия начала перевооружаться на автоматы Калашникова новой серии
По данным ТАСС, колонна, принимавшая сегодня участие в Параде Победы на Красной площади, уже была вооружена АК-200.
Обновлено в 12:02
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено в 19:55