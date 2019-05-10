Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакцииГазета.Ru вчера в 19:57
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости". Ранее несколько телеграм-каналов сообщили, что в Mash правоохранительные органы изымают компьютеры и отправляют на допросы наших сотрудников.
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Экономика
Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода
Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.
Обновлено в 08:34
Общество
Клинцевич отреагировал на смерть журналиста Сергея Доренко
Главред радиостанции "Говорит Москва" скоропостижно скончался в возрасте 59 лет Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной известного российского журналиста Сергея Доренко.
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал
Обновлено вчера в 13:40
Шоу-бизнес
Певицу МакSим могут выписать через неделю
Обновлено в 08:58
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
По каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
37-летнюю Наталью Водянову заподозрили в шестой беременности
Супермодель Наталья Водянова беременна в шестой раз, считают поклонники.
Обновлено в 01:42
Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в 115 странах
Более 500 городов в 115 странах мира уже провели акцию "Бессмертный полк", сообщил журналистам руководитель исполкома движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Политика
МИД Украины высказался о неявке России на трибунал по делу моряков
Международный трибунал по делу украинских моряков проходит 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
В Бенине пропали двое туристов из Франции
Двое французских туристов пропали в Бенине на границе с Буркина-Фасо, передает VOA Africa со ссылкой на заявления местных властей от 4 мая.
Обновлено в 07:18
Политика
Польша изменила пути доставки российской нефти
Польша решила прекратить транзит российской нефти по белорусскому нефтепроводу "Дружба".
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Друг Доренко рассказал о последних часах жизни журналиста
Общественный деятель и переводчик Бронислав Виногродский рассказал о последних часах жизни Сергея Доренко.
Обновлено в 04:02
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Вандалы осквернили могилы советских солдат в Германии
На востоке Германии, в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург), неизвестные осквернили могилы на советском воинском захоронении.
Обновлено в 10:08
Политика
Госдеп анонсировал встречу Путина и Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Названа причина задержания сотрудника Mash
Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Шахназаров резко ответил высказавшемуся о Дне Победы Виторгану
Гендиректор концерна "Мосфильм", кинорежиссер Карен Шахназаров в беседе с ФАН ответил актеру Максиму Виторгану, который считает, что День Победы нужно заменить днем тишины.
Обновлено в 06:15
Происшествия
«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти
"Аэрофлот" отменил в четверг, 9 мая, десять парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".
Обновлено вчера в 08:02
Гаджеты
Enermax T.B.RGB AD.: тихий вентилятор с оригинальной подсветкой
Новинка представляет собой улучшенную версию модели T.B. RGB, которая дебютировала в конце 2017 года.
Обновлено в 08:12
Общество
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Трамп заявил, что США «не нужно торопиться» в переговорах с КНР
«Переговоры с Китаем продолжаются в очень благоприятной манере, и торопиться совершенно не нужно, поскольку сейчас Китай выплачивает пошлины Соединённым Штатам в размере 25% на продукцию и товары стоимостью $250 млрд», — заявил американский лидер.
Обновлено в 08:25
Общество
Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США
Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 06:37
Футбол
«Динамо» и «Ростов» не выявили победителя в 28-м туре РПЛ
10 мая "Динамо" на стадионе "Арена Химки" принимало "Ростов" в рамках встречи 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:23
Наука
На тихоокеанском побережье обнаружены микроорганизмы, дышащие мышьяком
В Мексике возе тихоокеанского побережья были взяты пробы воды, особое внимание уделили местам, где меньше всего кислорода в водной среде.
Обновлено в 00:08
Экономика
Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд
Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Морской пехотинец погиб в ходе учений в Калифорнии
Как сообщило военное командование американского штата Калифорния, на базе морской пехоты «Кэмп-Пендлтон» в результате опрокидывания автомобиля погиб один солдат морской пехоты США, еще шестерых пострадавших госпитализировали.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
В бундестаге предложили новый план урегулирования ситуации в Донбассе
Напомним, что ранее Рената Альт уже предлагала план урегулирования ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 10:59