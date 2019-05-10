Происшествия

Главред Mash сообщил об обысках в редакцииГазета.Ru вчера в 19:57

Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости". Ранее несколько телеграм-каналов сообщили, что в Mash правоохранительные органы изымают компьютеры и отправляют на допросы наших сотрудников.
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Главред Mash раскрыл подробности задержания сотрудников

News.ru09:19

В редакции Mash обыски связали с гибелью Superjet «Аэрофлота»

Росбалт04:00

Telegram-канал Mash сообщил о задержании одного из сотрудников

РИА Новости04:47

Mash сообщил о задержании сотрудника

Газета.Ru05:31

Сотрудника Mash задержали в связи с расследованием катастрофы самолёта Suchoi SuperJet 100 в Шереметьево

Эхо Москвы04:31

В редакции Mash прошли обыски

Коммерсантъвчера в 19:28

Главред Mash сообщил о задержании своего сотрудника

РБКвчера в 18:49
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Экономика

Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода

Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.
Обновлено в 08:34
Общество

Клинцевич отреагировал на смерть журналиста Сергея Доренко

Главред радиостанции "Говорит Москва" скоропостижно скончался в возрасте 59 лет Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной известного российского журналиста Сергея Доренко.
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал

Обновлено вчера в 13:40
Шоу-бизнес

Певицу МакSим могут выписать через неделю

Обновлено в 08:58
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

По каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами

Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес

37-летнюю Наталью Водянову заподозрили в шестой беременности

Супермодель Наталья Водянова беременна в шестой раз, считают поклонники.
Обновлено в 01:42
Общество

Акция «Бессмертный полк» прошла в 115 странах

Более 500 городов в 115 странах мира уже провели акцию "Бессмертный полк", сообщил журналистам руководитель исполкома движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.
Обновлено в 06:31
Происшествия

В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Политика

МИД Украины высказался о неявке России на трибунал по делу моряков

Международный трибунал по делу украинских моряков проходит 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие

В Бенине пропали двое туристов из Франции

Двое французских туристов пропали в Бенине на границе с Буркина-Фасо, передает VOA Africa со ссылкой на заявления местных властей от 4 мая.
Обновлено в 07:18
Политика

Польша изменила пути доставки российской нефти

Польша решила прекратить транзит российской нефти по белорусскому нефтепроводу "Дружба".
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Друг Доренко рассказал о последних часах жизни журналиста

Общественный деятель и переводчик Бронислав Виногродский рассказал о последних часах жизни Сергея Доренко.
Обновлено в 04:02
Футбол

Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Вандалы осквернили могилы советских солдат в Германии

На востоке Германии, в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург), неизвестные осквернили могилы на советском воинском захоронении.
Обновлено в 10:08
Политика

Госдеп анонсировал встречу Путина и Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Названа причина задержания сотрудника Mash

Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Шахназаров резко ответил высказавшемуся о Дне Победы Виторгану

Гендиректор концерна "Мосфильм", кинорежиссер Карен Шахназаров в беседе с ФАН ответил актеру Максиму Виторгану, который считает, что День Победы нужно заменить днем тишины.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Названы место и дата прощания с журналистом Сергеем Доренко

Обновлено в 10:03
Происшествия

«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти

"Аэрофлот" отменил в четверг, 9 мая, десять парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".
Обновлено вчера в 08:02
Гаджеты

Enermax T.B.RGB AD.: тихий вентилятор с оригинальной подсветкой

Новинка представляет собой улучшенную версию модели T.B. RGB, которая дебютировала в конце 2017 года.
Обновлено в 08:12
Общество

Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»

Обновлено вчера в 17:18
Политика

Трамп заявил, что США «не нужно торопиться» в переговорах с КНР

«Переговоры с Китаем продолжаются в очень благоприятной манере, и торопиться совершенно не нужно, поскольку сейчас Китай выплачивает пошлины Соединённым Штатам в размере 25% на продукцию и товары стоимостью $250 млрд», — заявил американский лидер.
Обновлено в 08:25
Общество

Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США

Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 06:37
Футбол

«Динамо» и «Ростов» не выявили победителя в 28-м туре РПЛ

10 мая "Динамо" на стадионе "Арена Химки" принимало "Ростов" в рамках встречи 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:23
Наука

На тихоокеанском побережье обнаружены микроорганизмы, дышащие мышьяком

В Мексике возе тихоокеанского побережья были взяты пробы воды, особое внимание уделили местам, где меньше всего кислорода в водной среде.
Обновлено в 00:08
Экономика

Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд

Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Морской пехотинец погиб в ходе учений в Калифорнии

Как сообщило военное командование американского штата Калифорния, на базе морской пехоты «Кэмп-Пендлтон» в результате опрокидывания автомобиля погиб один солдат морской пехоты США, еще шестерых пострадавших госпитализировали.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

В бундестаге предложили новый план урегулирования ситуации в Донбассе

Напомним, что ранее Рената Альт уже предлагала план урегулирования ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра

Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 10:59
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