Происшествия

Главред Mash сообщил об обысках в редакцииГазета.Ru вчера в 19:57

Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости". Ранее несколько телеграм-каналов сообщили, что в Mash правоохранительные органы изымают компьютеры и отправляют на допросы наших сотрудников.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Главред Mash раскрыл подробности задержания сотрудников

News.ru09:19

В редакцию Mash в Москве пришли с обысками

Росбалтвчера в 17:25

Telegram-канал Mash сообщил о задержании одного из сотрудников

РИА Новости04:47

В редакции одного из самых популярных в России телеграм-каналов Mash прошли обыски

Эхо Москвы04:02

В редакции Mash прошли обыски

Коммерсантъвчера в 19:28

Главред Mash сообщил о задержании своего сотрудника

РБКвчера в 18:49

Mash сообщил о задержании сотрудника

Газета.Ru05:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:48, Ашберн
Политика

МИД Украины высказался о неявке России на трибунал по делу моряков

Международный трибунал по делу украинских моряков проходит 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 09:54
Экономика

Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys

Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
Обновлено в 10:44
Футбол

Гол Погребняка принес «Уралу» ничью в матче с «Оренбургом»

Футбольный клуб "Урал" провел матч очередного тура РПЛ. "Шмели" на выезде вырвали ничью у "Оренбурга" - 2:2.
Обновлено в 08:04
Политика

Встреча с Лавровым: МИД Японии объяснил «резкие высказывания» Коно

Глава МИД Японии Таро Коно, который заявил, что в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 10 мая в Москве были допущены "резкие высказывания", вероятно, имел в виду, что встреча была откровенной и искренней.
Обновлено в 11:38
Политика

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин «давно был знаком с Доренко», сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 09:10
Политика

Столтенберг встретится с Порошенко

«В понедельник, 13 мая 2019 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Украины Петром Порошенко в штаб-квартире НАТО», — говорится в сообщении пресс-службы Североатлантического альянса.
Обновлено в 09:53
Общество

В Нижнем Тагиле на параде Победы провезли фашиста в клетке с собаками

В образе пленного немца выступил артист нижнетагильского цирка. Вместе с ним в клетке по городу проехали собаки.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия

В Москве проверяют ТЦ «БУМ» после сообщения о минировании

Правоохранители приступили к проверке торгового центра "БУМ" на юго-востоке Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:20
Футбол

«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из Российской премьер-лиги

Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" потерпел поражение от тульского "Арсенала" и потерял шансы на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.
Обновлено в 11:22
Политика

Сооснователь Facebook призвал США разрушить монополию соцсети

В своей колонке для The New York Times он написал, что за прошедшие два года господин Цукерберг допустил большое количество ошибок, и властям США нужно покончить с монополией Facebook.
Обновлено в 00:30
Политика

Коломойский и Рабинович порассуждали о судьбе Порошенко

Предприниматель Игорь Коломойский считает, что в сложившейся ситуации, "в этом раскладе", действующий президент Украины Петр Порошенко может пройти в Верховную раду, а после этого — претендовать на должность главы МИД или украинского посла в США.
Обновлено в 08:35
Политика

Госдеп анонсировал встречу Путина и Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе.
Обновлено в 08:26
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Кино

В прокат вышел фильм Павла Лунгина «Братство»

В российский прокат вышла драма Павла Лунгина об афганской войне «Братство».
Обновлено в 09:37
Общество

Турция оштрафовала Facebook на $271 тыс. за утечку данных

По данным KVKK, компания допустила нарушение правил использования персональных данных, которое затронуло около 300 тысяч турецких пользователей соцсети.
Обновлено в 10:18
Политика

Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, по которому осуждённые за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким.
Обновлено в 11:11
Футбол

Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
Обновлено в 03:22
Происшествия

В Торонто пассажирский самолет столкнулся с бензовозом

Обновлено в 11:41
Политика

В Раде предложили назначить инаугурацию Зеленского на 1 июня

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко зарегистрировал в парламенте проект постановления о церемонии вступления в должность избранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах

Обновлено в 10:07
Политика

На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом

Обновлено в 01:49
Происшествия

Во Владивостоке затонул пассажирский катер

В районе мыса Басаргина у берегов Владивостока затонул катер, на борту которого были три человека.
Обновлено в 08:10
Происшествия

В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Политика

На Украине потребовали запретить спикеру Рады подписывать закон о госязыке

Общественная организация "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" требует через суд запретить спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать "закон о госязыке", что заблокирует его подготовку к вступлению в силу, сообщила в пятницу пресс-служба Окружного административного суда Киева.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес

Николаев признался, что чуть не погиб вместе с Пугачевой

Певец Игорь Николаев рассказал, что он вместе с Аллой Пугачевой чуть не погиб под колесами автобуса.
Обновлено в 00:43
Энергетика

В порту Усть-Луга возобновилась отгрузка качественной нефти

Порт Усть-Луга в Ленинградской области возобновил отгрузку российской экспортной нефти, соответствующей требованиям ГОСТа.
Обновлено в 10:30
Хоккей

Россия — Норвегия 5:0 (3-й период)

Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Индийский истребитель «посадил» грузинский военный транспортник

Обновлено в 10:37
Путешествия

Путин поздравил Конюхова с пересечением южной части Тихого океана

Обновлено в 09:35
Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное