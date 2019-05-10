Происшествия

Главред Mash сообщил об обысках в редакцииГазета.Ru вчера в 19:57

Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости". Ранее несколько телеграм-каналов сообщили, что в Mash правоохранительные органы изымают компьютеры и отправляют на допросы наших сотрудников.
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Главред Mash раскрыл подробности задержания сотрудников

News.ru09:19

Mash сообщил о задержании сотрудника

Газета.Ru05:31

В редакцию Mash в Москве пришли с обысками

Росбалтвчера в 17:25

В редакции одного из самых популярных в России телеграм-каналов Mash прошли обыски

Эхо Москвы04:02

В редакции Mash прошли обыски

Коммерсантъвчера в 19:28

Главред Mash сообщил о задержании своего сотрудника

РБКвчера в 18:49

Telegram-канал Mash сообщил о задержании одного из сотрудников

РИА Новости04:47
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Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца

Обновлено в 11:32
Экономика

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено в 12:47
Происшествия

Названа причина задержания сотрудника Mash

Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Хоккей

Сборная России обыграла Норвегию на ЧМ-2019

Обновлено в 12:29
Происшествия

В США раскрыли убийство голливудского телережиссёра 30-летней давности

Американские правоохранительные органы раскрыли убийство голливудского телережиссёра Барри Крейна, который более 30 лет назад был найден задушенным в своём доме в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:59
Политика

Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»

Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».
Обновлено в 10:37
Авто

Составлен рейтинг самых популярных в России дизельных кроссоверов

Обновлено в 01:21
Общество

Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»

Обновлено вчера в 17:18
Футбол

Судья Еськов ошибочно засчитал гол Сутормина «Уралу»

Обновлено в 06:39
Авто

В РФ упали продажи Mercedes-Maybach S-Class на 38%

Как сообщает портал «Автостат», за первый квартал этого года на российском рынке было куплено 124 новых авто Mercedes-Maybach S-Class.
Обновлено в 07:26
Автоспорт

Боттас показал лучшее время в первой практике «Гран-при Испании»

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в первой практике "Гран-при Испании".
Обновлено в 06:36
Армия и оружие

В Сети появилось видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ

На просторах Сети оказалось обнародовано видео, где демонстрируется момент перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ.
Обновлено вчера в 07:42
Происшествия

Черный гроб с гранатами проплыл по каналу Грибоедова в Петербурге

Жители Петербурга обратили внимание на черный гроб, который плавал по каналу Грибоедова.
Обновлено в 12:37
Происшествия

В Дагестане грязевой сель унес стадо и автомобили

Ливень с дождем и градом на северо-западе Дагестана привел к сходу мощного селевого потока в реку Андийское Койсу.
Обновлено в 04:20
Политика

Столтенберг встретится с Порошенко

«В понедельник, 13 мая 2019 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Украины Петром Порошенко в штаб-квартире НАТО», — говорится в сообщении пресс-службы Североатлантического альянса.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах

Вернувшаяся с Филиппин норвежская туристка Биргитта Каллестад умерла после укуса щенка, пишет The Mirror.
Обновлено в 10:07
Хоккей

Сборная Финляндии победила Канаду на ЧМ-2019 по хоккею

Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 12:29
Происшествия

В Новокузнецке нашли тело пропавшей в марте девушки-следователя

24-летняя Алиева пропала 8 марта — она ушла из дома и не вернулась.
Обновлено в 11:28
Политика

В Госдепе раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Помпео

Госсекретарь Майк Помпео обсудит с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
Обновлено в 12:13
Хоккей

Путин забил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Обновлено в 12:40
Авто

Появились первые рендеры универсала Toyota Camry

Яркий и динамичный дизайн Toyota Camry последнего поколения, сделавший эту машину заметно более молодежной, позволил придать аналогичный облик и универсалу.
Обновлено вчера в 05:48
Шоу-бизнес

Экс-солистку «Тату» Юлию Волкову перестали узнавать после пластики

Певица Юлия Волкова опубликовала у себя в инстаграме кадр, вызвавший спор у ее поклонников.
Обновлено в 08:28
Авто

Стартовали продажи кросс-купе Geely FY11 на базе Volvo XC40

Стоимость Geely FY11 в Китае составляет минимум 1 360 000 юаней или 1 300 000 рублей.
Обновлено в 11:29
Финансы

Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Мать Резника попыталась избить журналиста в «Пулково»

Обновлено в 10:05
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

Индийский истребитель «посадил» грузинский военный транспортник

Обновлено в 10:37
Космос

Космонавты жаловались на запах спирта после стыковки Dragon-2 с МКС

После пристыковки к Международной космической станции (МКС) американского корабля Dragon-2 датчики выявили высокую концентрация в воздухе изопропилового спирта.
Обновлено вчера в 23:09
Политика

США ввели новые санкции против Венесуэлы

Ранее США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы.
Обновлено в 12:28
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
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