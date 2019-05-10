Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакцииГазета.Ru вчера в 19:57
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости". Ранее несколько телеграм-каналов сообщили, что в Mash правоохранительные органы изымают компьютеры и отправляют на допросы наших сотрудников.
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Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Названа причина задержания сотрудника Mash
Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Хоккей
Сборная России обыграла Норвегию на ЧМ-2019
Обновлено в 12:29
Происшествия
В США раскрыли убийство голливудского телережиссёра 30-летней давности
Американские правоохранительные органы раскрыли убийство голливудского телережиссёра Барри Крейна, который более 30 лет назад был найден задушенным в своём доме в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:59
Политика
Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»
Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».
Обновлено в 10:37
Общество
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Обновлено вчера в 17:18
Футбол
Судья Еськов ошибочно засчитал гол Сутормина «Уралу»
Обновлено в 06:39
Авто
В РФ упали продажи Mercedes-Maybach S-Class на 38%
Как сообщает портал «Автостат», за первый квартал этого года на российском рынке было куплено 124 новых авто Mercedes-Maybach S-Class.
Обновлено в 07:26
Автоспорт
Боттас показал лучшее время в первой практике «Гран-при Испании»
Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в первой практике "Гран-при Испании".
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ
На просторах Сети оказалось обнародовано видео, где демонстрируется момент перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ.
Обновлено вчера в 07:42
Происшествия
Черный гроб с гранатами проплыл по каналу Грибоедова в Петербурге
Жители Петербурга обратили внимание на черный гроб, который плавал по каналу Грибоедова.
Обновлено в 12:37
Происшествия
В Дагестане грязевой сель унес стадо и автомобили
Ливень с дождем и градом на северо-западе Дагестана привел к сходу мощного селевого потока в реку Андийское Койсу.
Обновлено в 04:20
Политика
Столтенберг встретится с Порошенко
«В понедельник, 13 мая 2019 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Украины Петром Порошенко в штаб-квартире НАТО», — говорится в сообщении пресс-службы Североатлантического альянса.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах
Вернувшаяся с Филиппин норвежская туристка Биргитта Каллестад умерла после укуса щенка, пишет The Mirror.
Обновлено в 10:07
Хоккей
Сборная Финляндии победила Канаду на ЧМ-2019 по хоккею
Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 12:29
Происшествия
В Новокузнецке нашли тело пропавшей в марте девушки-следователя
24-летняя Алиева пропала 8 марта — она ушла из дома и не вернулась.
Обновлено в 11:28
Политика
В Госдепе раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Помпео
Госсекретарь Майк Помпео обсудит с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
Обновлено в 12:13
Хоккей
Путин забил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Обновлено в 12:40
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Яркий и динамичный дизайн Toyota Camry последнего поколения, сделавший эту машину заметно более молодежной, позволил придать аналогичный облик и универсалу.
Обновлено вчера в 05:48
Шоу-бизнес
Экс-солистку «Тату» Юлию Волкову перестали узнавать после пластики
Певица Юлия Волкова опубликовала у себя в инстаграме кадр, вызвавший спор у ее поклонников.
Обновлено в 08:28
Авто
Стартовали продажи кросс-купе Geely FY11 на базе Volvo XC40
Стоимость Geely FY11 в Китае составляет минимум 1 360 000 юаней или 1 300 000 рублей.
Обновлено в 11:29
Финансы
Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Мать Резника попыталась избить журналиста в «Пулково»
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Космос
Космонавты жаловались на запах спирта после стыковки Dragon-2 с МКС
После пристыковки к Международной космической станции (МКС) американского корабля Dragon-2 датчики выявили высокую концентрация в воздухе изопропилового спирта.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Ранее США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы.
Обновлено в 12:28
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21