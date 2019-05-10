Происшествия

Главред Mash сообщил о задержании своего сотрудникаРБК 18:49

Одного из сотрудников Telegram-канала Mash задержали правоохранительные органы. Об этом РБК сообщил главный редактор канала Максим Иксанов.
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Главред Mash сообщил об обысках в офисе проекта

Московский Комсомолец18:15

Главред телеграм-канала Mash сообщил об обысках в редакции

РИА Новости18:11

В редакцию Mash в Москве пришли с обысками

Росбалт17:25

Mash сообщил об обысках в редакции

Взгляд.ру17:37

В редакции Mash прошли обыски

Ведомости17:28

Главред Mash сообщил о задержании своего сотрудника

РБК18:49

Обыски прошли в редакции Mash

News.ru16:45
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Шоу-бизнес

Наталия Бочкарева открыла актерскую школу для детей

Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено в 16:34
Футбол

Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы

В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.
Обновлено в 18:00
Происшествия

В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек

Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 17:05
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии

Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Футбол

«Валенсия» и «Арсенал» огласили стартовые составы

Тренерские штабы «Валенсии» и «Арсенала» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.
Обновлено в 14:00
Транспорт

Вертолётный трансфер в аэропорты Нью-Йорка стал дешевле такси

Сервис не нов, но цены значительно упали: трансфер из аэропорта Нью-Йорка стоит сегодня всего $195 (12,6 тысяч рублей).
Обновлено в 15:20
Музыка

Москвичей пригласили на праздничный концерт «Песни Победы»

Обновлено в 08:42
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Обновлено в 13:56
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес

Невзоров признался, что Доренко можно «только позавидовать»

Обновлено в 17:38
Авто

Цены на новые автомобили в России продолжают расти

Специалисты зафиксировали в мае изменение цен на 2 модели премиальных брендов и одну — из массового сегмента.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Автобусы с участниками празднований 9 мая закидали камнями на Украине

Обновлено в 09:19
Политика

Помощник Путина допустил ослабление рубля из-за действий США

В интервью агентству «РИА Новости» помощник российского президента Андрей Белоусов допустил ослабление российской валюты из-за повышения американских пошлин на китайские товары.
Обновлено в 11:28
Политика

Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Общество

Воздушная часть парада Победы отменена

Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Названа причина смерти Сергея Доренко

Обновлено в 15:38
Происшествия

Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве

Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
Футбол

Зидан заверил Модрича, что рассчитывает на него в следующем сезоне

На встрече Зидан стал расспрашивать 33-летнего игрока сборной Хорватии о его планах на будущее, а также заверил Модрича, что рассчитывает на него в следующем сезоне.
Обновлено в 15:58
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»

Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
Обновлено в 15:11
Политика

В Киеве началось шествие Бессмертного полка

В Киеве тысячи человек начали шествие в рамках акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом Бессмертного полка.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

WSJ сообщил о создании секретной ракеты в США

«Правительство США разработало специально спроектированную секретную ракету для точных авиаударов, которые убивают лидеров террористов без взрыва, радикально уменьшая ущерб и сводя к минимуму шансы жертв среди гражданского населения», — говорится в тексте.
Обновлено в 18:25
Общество

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Наука

Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу

Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено вчера в 01:09
Шоу-бизнес

Певица Оксана Яковлева поздравила россиян с 9 Мая танцем на шесте в одних трусах

Яковлева в пилотке, гимнастерке и трусах эротично исполнила танец на шесте под композицию «Смуглянка» Якова Шведова.
Обновлено в 13:02
Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено в 14:00
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Гаджеты

Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10

В список смартфонов, которые первыми получат финальную версию Android 10, вошли Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, Huawei P30, P30 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие

В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника

Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.
Обновлено в 11:54
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