Экономика
Главой банка «Восточный» стал Вячеслав АрутюнянКоммерсантъ 18:56
Пост исполнительного директора занял Константин Рогов Совет директоров банка «Восточный», подконтрольный основному акционеру банка Артему Аветисяну, назначил исполняющим обязанности председателя правления Вячеслава Арутюняна вместо Александра Нестеренко.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 20:05, Вашингтон
Политика
Шойгу назвал основную причину происшествия на подводном аппарате
Основная причина происшествия на подводном аппарате, о котором 2 июля сообщило Минобороны, — пожар в аккумуляторном отсеке, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает сайт Кремля.
Обновлено в 03:18
Футбол
«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса
Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Погибших на «Лошарике» подводников похоронят тайно
Моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», похоронят тайно.
Обновлено в 18:24
Наука
«Штраф за материнство»: как стоит поддерживать женщин-ученых
Авторы обращения, лауреаты премии L’OREAL-UNESCO «Для женщин в науке» разных лет Анастасия Ефименко, Мария Логачева, Любовь Осминкина и Надежда Браже, рассказали в интервью Indicator.Ru, как им удалось этого добиться, что такое политика «остановки часов», как совместить научную карьеру и создание семьи и почему нужно поддерживать женщин в науке.
Обновлено вчера в 07:34
Политика
Путин призвал Гуаидо вернуться на Землю
"Нужно идти на выборы и на выборах решать вопросы будущего развития", - сказал Путин.
Обновлено в 14:43
Политика
Опубликовано видео задержания иранского танкера в Гибралтаре
Видео задержания иранского нефтяного танкера Grace 1 в Гибралтаре опубликовали Еиrопеws.
Обновлено в 18:30
Общество
Компании столкнулись с новой схемой изъятия денег
Компании столкнулись с новой схемой изъятия денег Мошеннические схемы в отношении физических лиц, которым для получения работы, приза и т. д. необходимо перечислять небольшую сумму устроителю лотереи, трансформировались в схемы по выманиванию денег из компаний, прежде всего аудиторских.
Обновлено в 18:55
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Политика
Путин назвал условие для переговоров с Зеленским
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал переговоры Путина и Зеленского потенциально возможными, отметив, что пока отношение украинского лидера к решению наиболее актуальных проблем остается Москве неизвестным.
Обновлено в 02:14
Политика
Путин и Папа Римский обсудили Сирию и Украину
Президент России Владимир Путин и Папа Римский Франциск в ходе встречи, которая длилась около часа, обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине.
Обновлено в 11:37
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Общество
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской
Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено в 18:46
Общество
Нелегальный уголь из Северной Кореи столкнул холмский порт и таможню в суде
Нелегальный уголь из КНДР заставил Холмский морской торговый порт и островную таможню встретиться в арбитражном суде.
Обновлено в 19:36
Армия и оружие
Более 20 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю
В Минобороны рассказали о деятельности иностранных летательных аппаратов вблизи границ РФ за прошедшую неделю.
Обновлено в 18:30
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы в РФ по итогам июня
Как сообщает "Автостат", бестселлером в сегменте кроссоверов на российском авторынке в июне остается модель Hyundai Creta.
Обновлено в 07:51
Здоровье
Доктор медицинских наук Игорь Азнаурян: Близорукость – это цивилизационная болезнь
Только цифры По данным Минздрава, в 2017 году у каждого седьмого жителя России – 20,7 млн человек – имелись болезни глаз.
Обновлено в 14:02
Политика
«Нафтогаз» готовится прекратить транзит газа из России
Коммерческий директор Нафтогаза Украины Юрий Витренко заявил на своей странице в Facebook, что компания готовится полностью прекратить транзит российского газа с 2020 года.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В США задержали трёх человек за сожжение американского флага
В США 4 июля задержали у Белого дома трёх человек после того, как они сожгли два американских флага.
Обновлено в 19:44
Экономика
Подписан закон о выплатах многодетным семьям для погашения ипотеки
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Посла Венгрии вызвали в МИД Украины
Временный исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок вызвал на беседу венгерского посла Иштвана Ийдярто из-за заявлений главы МИД Венгрии Петера Сийярто о законе об образовании и законе о языке.
Обновлено в 16:01
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Политика
В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X
Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
Культура
Новый роман Стивена Кинга выйдет на русском языке этой зимой
Новый роман американского писателя Стивена Кинга "Институт" появится в продаже на русском языке в декабре-январе.
Обновлено в 13:47
Общество
Минэкономики хочет заставить россиян установить счетчики на тепло
Министерство экономического развития России предлагает обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета тепла.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Политика
Областная дума прирастает новыми аппаратными кадрами
В законодательном органе будет создано несколько новых структурных подразделений — например, отдел закупок и положенный по закону отдел по обеспечению деятельности представителя КМНС.
Обновлено 01 июля в 21:57