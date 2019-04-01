Главой «Росгеологии» стал Сергей ГорьковРеальное время вчера в 07:55

с чего всё началось

Предприятие обладает лучшими компетенциями в стране. Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке. Мы можем и должны двигаться в геологии поступательно, стабильно вверх.

Главой "Росгеологии" стал Сергей Горьков. Коллективу компании его сегодня представил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Ранее Горьков был заместителем министра экономического развития России, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

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