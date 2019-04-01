Политика
Горьков назначен главой РосгеологииМосква 24 08:23
Сергей Горьков назначен новым генеральным директором Росгеологии. Соответствующее решение принял министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.
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Предприятие обладает лучшими компетенциями в стране. Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке. Мы можем и должны двигаться в геологии поступательно, стабильно вверх.
— Дмитрий Кобылкин, российский политикФАН 08:55
с чего всё началось
«1 апреля министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин представил коллективу компании «Росгеология» нового генерального директора Сергея Горькова», — говорится в тексте.RT на русском08:01
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