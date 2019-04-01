Горьков назначен главой РосгеологииМосква 24 08:23

с чего всё началось

Предприятие обладает лучшими компетенциями в стране. Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке. Мы можем и должны двигаться в геологии поступательно, стабильно вверх.

Политика В палате общин началось голосование по альтернативным вариантам Brexit Голосование по четырем альтернативным вариантам Brexit началось в палате общин британского парламента, сообщил в понедельник телеканал SkyNews.

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Спорт Дисквалифицированный боец UFC Магомедов может выступать в других лигах Россиянин Руслан Магомедов, выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате, может выступать в других организациях за пределами США, несмотря на дисквалификацию от Американского антидопингового агентства (USADA).

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