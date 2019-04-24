Экономика
Главой ОЗК выбрали замминистра сельского хозяйства Дмитрия СергееваLenta.ru 07:07
Собрание акционеров «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) утвердило кандидатуру заместителя министра сельского хозяйства Дмитрия Сергеева на должность генерального директора компании. В настоящее время обязанности руководителя холдинга временно исполняет Сергей Королев.
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Происшествия
В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка
В Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, отказавшийся возбуждать уголовное дело против мужчины, который вскоре после этого, как считает следствие, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за дочь Мию
Сегодня, 23 апреля, Рита Дакота поздравляет свою маленькую дочь с ее 1,5-летием.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
На Шри-Ланке полиция произвела контролируемый взрыв
На Шри-Ланке сотрудники правоохранительных органов произвели контролируемый взрыв.
Обновлено в 01:28
Политика
Армяне всего мира скорбят по жертвам геноцида
Обновлено вчера в 23:34
Общество
Трутнев предложил ввести в Забайкалье режим ЧС федерального уровня
Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев предложил ввести режим ЧС федерального уровня в Забайкальском крае, где из-за крупных природных пожаров сгорели дома и пострадали люди.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
Армия Хафтара начала новое наступление на Триполи
Напомним, 4 апреля войска ЛНА под командованием Хафтара выдвинулась в сторону столицы страны, где располагается правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Происшествия
СК попросил арестовать трех силовиков из КЧР по делу Арашуковых
Следствие попросило заключить в СИЗО трех высокопоставленных силовиков из Карачаево-Черкесии, задержанных по делу отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его родственников, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 06:23
Космос
В США предложили защищать астронавтов от радиации магнитным полем
Мощное магнитное поле предлагают использовать для защиты астронавтов от космической радиации студенты из Университета Дрейка в штате Айова.
Обновлено в 07:07
Энергетика
Правительство выделит из ФНБ более 400 млрд на компенсации нефтяникам
Нефтяники получат компенсацию за удержание цен на топливо в размере от 400 млрд до 450 млрд руб. в 2019 году, деньги возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба Минфина.
Обновлено в 06:26
Футбол
Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО
Обновлено в 04:01
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Шоу-бизнес
Рудинштейн рассказал о состоянии здоровья Пугачевой и Джигарханяна
Как отметил продюсер, Пугачева тоже находится в плохом состоянии. Ранее сообщалось, что Пугачева отметила свой 70-летний юбилей.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Замглавы Чесменского района задержан по подозрению во взятках
В Чесменском районе задержали заместителя главы администрации Константина Гнипу. Против него возбудили уголовное дело.
Обновлено в 07:03
Политика
Соловьев высмеял слухи о своей зарплате в 67 миллионов рублей в месяц
Российский ведущий Владимир Соловьев прокомментировал слухи о своей зарплате в размере 67 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс".
Обновлено в 06:05
Политика
В Крыму отменят национальный роуминг
Национальный роуминг в Крыму будет отменен, мобильные операторы смогут компенсировать потери за счет увеличения притока клиентов.
Обновлено в 07:08
Политика
Боярский назвал шляпу Ким Чен Ына изысканной и романтичной
Актёр счел, что выбор шляпы в качестве головного убора сделало образ главы Северной Кореи романтичным и придало ему шарм, поскольку поклон со шляпой будет более изысканным, чем без нее.
Обновлено в 07:55
Общество
В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Транспорт
В Омске мальчик игрушечной лопатой засыпал ямы на дорогах
Мальчик вооружился детской лопатой и вышел ремонтировать дорогу недалеко от своего дома.
Обновлено в 07:20
Гаджеты
Honor заплатит 5000 евро за потерянный прототип смартфона
Компания Huawei пообещала через официальный аккаунт Honor в Twitter заплатить 5 тысяч евро любому нашедшему потерянный прототип смартфона Honor.
Обновлено в 05:17
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 25 апреля
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 25 апреля, составляет 63,9798 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 07:47
Культура
Умер французский рок-музыкант Дик Риверс
В среду, 24 апреля, в возрасте 74 лет скончался французский музыкант Дик Риверс.
Обновлено в 07:18