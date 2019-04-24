Экономика
Главой ОЗК выбрали замминистра сельского хозяйства Дмитрия СергееваLenta.ru 07:07
Собрание акционеров «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) утвердило кандидатуру заместителя министра сельского хозяйства Дмитрия Сергеева на должность генерального директора компании. В настоящее время обязанности руководителя холдинга временно исполняет Сергей Королев.
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Политика
Порошенко прокомментировал решение России по гражданству для Донбасса
Украинский лидер Пётр Порошенко, комментируя решение России упростить получение российского гражданства жителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР, обвинил Москву в подготовке к аннексии Донбасса.
Обновлено в 11:41
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«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»
"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Экономика
ФБК нашел у Силуанова и Цаликова элитные дачи на Рублевке
По словам Навального, Силуанов и Цаликов строят дачи по соседству в элитной части Рублевки – в деревне, которая называется Раздоры.
Обновлено в 09:27
Политика
Nord Stream 2 готовится к суду с ЕС по газовой директиве
Глава Nord Stream 2 Маттиас Варниг написал письмо председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором просит его подтвердить, что «Северный поток-2» будет рассматриваться в рамках директивы не как новый, а как уже существующий проект, что позволит газопроводу получить исключения.
Обновлено в 09:01
Экономика
Россияне стали массово продавать свои дачи
Обновлено вчера в 03:17
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Политика
Первый оштрафованный за оскорбление власти россиянин пожалуется в ЕСПЧ
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, которого первым в России оштрафовали за оскорбление власти, намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Общество
Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране
ПАО "Ростелеком" с июня отменяет плату за телефонные соединения, совершаемые с универсальных таксофонов на всей территории РФ, сообщил глава госоператора Михаил Осеевский на расширенном заседании коллегии Россвязи.
Обновлено в 07:16
Политика
В Германии на немецком языке издадут доклад Мюллера
Немецкое издательство Ullstein Verlag работает над переводом доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы, которое приписывают России.
Обновлено в 11:19
Происшествия
В Подмосковье неадекватная мать угрожала ножом ребенку
Обновлено в 04:33
Футбол
Fox Sports пригласил Рошу на передачу и забыл о нем почти на час
Канал Fox Sports пригласил нападающего «Крузейро» Педро Рошу на свою передачу Sacred Game, сообщает твиттер-аккаунт Planeta do Futebol.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Саратовец снял на видео «жесткое» задержание таксиста
Обновлено в 07:34
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты
Представлен бюджетный смартфон Huawei Y5 2019
Обновлено в 09:31
Политика
Путин в Петербурге встретится с Советом законодателей РФ
Президент России Владимир Путин проведет в среду в Санкт-Петербурге встречу с членами Совета законодателей РФ.
Обновлено вчера в 17:03
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что Дмитрий Тарасов никогда не давал ей денег
Ольга Бузова стала героиней нового выпуска YouTube-шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!».
Обновлено в 10:17
Музыка
Игорь Акинфеев с женой снялись в клипе группы «Руки вверх»
В 2012 году спортсмен снялся в видео на песню «Открой мне дверь».
Обновлено в 04:42
Политика
Антикоррупционное бюро завело дело против компании Зеленского
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело дело из-за возможной растраты госсредств компанией "Киноквартал", учредителем которой является Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, сообщил в среду директор ведомства Артем Сытник.
Обновлено в 12:26
Политика
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
Обновлено в 04:53
Футбол
ФК «Уфа» на выезде сыграет с «Рубином»: история встреч
25-й тур РПЛ футбольный клуб «Уфа» проведет на выезде с казанским «Рубином».
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки
Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями.
Обновлено в 04:15
Авто
Renault представила обновлённый пикап Alaskan
Компания Renault провела презентацию своего несколько обновлённого пикапа Alaskan.
Обновлено в 03:43
Финансы
Российские биржевые «быки» не рискнули продолжать игру на повышение
Добавим, что российские биржевые «быки» не рискнули продолжать игру на повышение и по причине приостановки роста стоимости нефтяных фьючерсов.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
Производство самолетов и вертолетов в России упало на 42%
Согласно наиболее актуальным сведениям Росстата в 2017 году Россия произвела 70 вертолетов и 21 гражданский самолет; данных за 2018-й еще нет.
Обновлено в 08:53
Политика
Ким Чен Ын попробовал каравай в России
Лидер КНДР Ким Чен Ын попробовал каравай, которым его встретили на станции «Хасан» в Приморском крае.
Обновлено в 01:05