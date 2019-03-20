Политика

Главой Калмыкии стал чемпион мира по кикбоксингу ХасиковКоммерсантъ 05:23

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Калмыкии чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Господин Путин принял отставку экс-губернатора Алексея Орлова.
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Путин назначил бывшего кикбоксера Хасикова врио главы Калмыкии

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Путин назначил новым главой Калмыкии чемпиона мира по кикбоксингу

РБК05:18
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Обновлено вчера в 07:18
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Как рассказали в полиции Бали, вооруженные огнестрельным и холодным оружием неизвестные в масках, среди которых была одна женщина, напали на обменный пункт и похитили около 63 тысяч долларов США.
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Церемония награждения победителей и лауреатов международной музыкальной премии BraVo в области классического искусства состоялась вчера, 19 марта, как ранее сообщал "Ревизор.ru".
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Умер оперный певец Сергей Балашов

В Москве на 48-м году жизни скончался оперный певец Сергей Балашов.
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По данным правоохранителей, в июне 2016 года ФК заключил договор с одной организацией на поставку щебня и песка.
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Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
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Политика

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Зампредседателя бундестага Вольфганг Кубики призвал главу МИД Германии Хайко Мааса «незамедлительно объявить» посла США в ФРГ Ричарда Гренелла персоной нон грата.
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В Мадриде задержали пассажира метро, точившего нож в вагоне

В конце прошлой недели в сети появилась видеозапись, сделанная в мадридского метро, на которой молодой человек точил лезвие ножа о точильный брусок, сидя в вагоне поезда.
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Шоу-бизнес

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У себя в инстаграме Садальский рассказал, что ее 40-летний сын Филипп сел на жесткую диету, и показал фото сильно похудевшего мужчины.
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Госдума занялась оценкой ущерба Крыму от Украины

В Госдуме создана рабочая группа для анализа ущерба, нанесенного Крыму за время его нахождения в составе Украины, говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.
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Мэй попросила ЕС отложить Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
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Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»

Как следует из афиши, тур «Ленинграда» стартует 4 июня в Калининграде. В Москве Шнуров выступит 14 июня.
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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции после резкого заявления президента Турции Тайипа Эрдогана.
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ПФР начнет доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума уже в мае

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На челябинском кладбище расстреляли двоих смотрителей

В Челябинске на кладбище застрелили двоих смотрителей, которые за день до этого зарегистрировали свою компанию.
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Тарьей Бе обвинил Логинова в трусости

Норвежец Тарьей Бе критически высказался о нежелании Александра Логинова отвечать на вопросы, связанные с допингом.
Обновлено в 04:35
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Двое военнослужащих ЛНР погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ

Двое военнослужащих Народной милиции (НМ) ЛНР погибли за истекшие сутки в результате обстрелов с украинской стороны, 20 марта сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.
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В России нашли 50 тысяч одинаковых судебных приговоров

«Новая газета» и «Лаборатория Александра Кукушкина» проанализировали все уголовные приговоры районных судов в России за 2017 и 2018 годы и обнаружили 50 тысяч актов, текст каждого из которых более чем на 80 процентов совпадает хотя бы еще с одним судебным решением.
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Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
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Бату Хасиков
Российский кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов, советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи, представитель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Калмыкия, депутат Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия.
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