Политика
Главой Калмыкии стал чемпион мира по кикбоксингу ХасиковКоммерсантъ 05:23
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Калмыкии чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Господин Путин принял отставку экс-губернатора Алексея Орлова.
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Происшествия
Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне
Индийский ювелир Нирав Моди, однофамилец премьер-министра страны, заработавший миллиардное состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, был арестован в Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд.
Обновлено в 07:09
Спорт
Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧМ в Японии
Россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме.
Обновлено в 07:58
Экономика
Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам
Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия
Семеро россиян ограбили обменник на Бали
Как рассказали в полиции Бали, вооруженные огнестрельным и холодным оружием неизвестные в масках, среди которых была одна женщина, напали на обменный пункт и похитили около 63 тысяч долларов США.
Обновлено в 05:35
Культура
В Большом театре вручили музыкальную премию BraVo
Церемония награждения победителей и лауреатов международной музыкальной премии BraVo в области классического искусства состоялась вчера, 19 марта, как ранее сообщал "Ревизор.ru".
Обновлено в 05:55
Театры
Умер оперный певец Сергей Балашов
В Москве на 48-м году жизни скончался оперный певец Сергей Балашов.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Краснодаре осудят бывшего финансового директора ФК «Кубань»
По данным правоохранителей, в июне 2016 года ФК заключил договор с одной организацией на поставку щебня и песка.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Шоу-бизнес
Саша Савельева улетела рожать за границу
Обновлено в 07:00
Политика
Зампред бундестага потребовал выслать посла США из Германии
Зампредседателя бундестага Вольфганг Кубики призвал главу МИД Германии Хайко Мааса «незамедлительно объявить» посла США в ФРГ Ричарда Гренелла персоной нон грата.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
В Мадриде задержали пассажира метро, точившего нож в вагоне
В конце прошлой недели в сети появилась видеозапись, сделанная в мадридского метро, на которой молодой человек точил лезвие ножа о точильный брусок, сидя в вагоне поезда.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес
Садальский показал страшно исхудавшего сына Васильевой
У себя в инстаграме Садальский рассказал, что ее 40-летний сын Филипп сел на жесткую диету, и показал фото сильно похудевшего мужчины.
Обновлено в 07:03
Политика
Госдума занялась оценкой ущерба Крыму от Украины
В Госдуме создана рабочая группа для анализа ущерба, нанесенного Крыму за время его нахождения в составе Украины, говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.
Обновлено в 06:16
Политика
Мэй попросила ЕС отложить Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Музыка
Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»
Как следует из афиши, тур «Ленинграда» стартует 4 июня в Калининграде. В Москве Шнуров выступит 14 июня.
Обновлено в 06:08
Политика
Премьер Австралии вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции после резкого заявления президента Турции Тайипа Эрдогана.
Обновлено в 04:23
Политика
Депутат предложил называть жителей столицы Казахстана нурсултанами
После переименования столицы Казахстана из Астаны в Нурсултан жителей города предлагается называть нурсултанами.
Обновлено в 09:09
Политика
Порошенко обвинил Россию в торможении развития киевского метро
Обновлено вчера в 23:03
Экономика
ПФР начнет доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума уже в мае
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) достаточен, чтобы уже в мае начать доплаты к пенсиям по новому порядку сверх прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 04:43
Происшествия
На челябинском кладбище расстреляли двоих смотрителей
В Челябинске на кладбище застрелили двоих смотрителей, которые за день до этого зарегистрировали свою компанию.
Обновлено в 07:56
Спорт
Тарьей Бе обвинил Логинова в трусости
Норвежец Тарьей Бе критически высказался о нежелании Александра Логинова отвечать на вопросы, связанные с допингом.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Двое военнослужащих ЛНР погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ
Двое военнослужащих Народной милиции (НМ) ЛНР погибли за истекшие сутки в результате обстрелов с украинской стороны, 20 марта сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.
Обновлено в 05:10
Общество
В России нашли 50 тысяч одинаковых судебных приговоров
«Новая газета» и «Лаборатория Александра Кукушкина» проанализировали все уголовные приговоры районных судов в России за 2017 и 2018 годы и обнаружили 50 тысяч актов, текст каждого из которых более чем на 80 процентов совпадает хотя бы еще с одним судебным решением.
Обновлено в 06:52
Кино
Умер народный артист России Анатолий Адоскин
Обновлено в 07:46
Политика
Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах
Глава государства пригласил британских предпринимателей принять участие в реализации национальных проектов России.
Обновлено в 08:33
Политика
Трамп начал встраивать Бразилию в Североатлантический альянс
Крайнюю заинтересованность в вовлечении Бразилии в структуры НАТО выразил президент США Дональд Трамп 19 марта в ходе совместной с президентом Бразилии Жаиром Болсонару пресс-конференции.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро
Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
Обновлено в 07:57