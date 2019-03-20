Политика

Главой Калмыкии стал чемпион мира по кикбоксингу ХасиковКоммерсантъ 05:23

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Калмыкии чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Господин Путин принял отставку экс-губернатора Алексея Орлова.
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Бату Хасиков
Российский кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов, советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи, представитель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Калмыкия, депутат Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия.
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