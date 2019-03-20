Политика
Главой Калмыкии стал чемпион мира по кикбоксингу ХасиковКоммерсантъ 05:23
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Калмыкии чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Господин Путин принял отставку экс-губернатора Алексея Орлова.
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Политика
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Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
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«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
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Хоккей
«Авангард» обыграл «Барыс» и увеличил преимущество в серии
"Авангард" обыграл "Барыс" в полуфинальной серии Восточной конференции - 3:1. Дубль в этой встрече сделал нападающий Максим Чудинов.
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Происшествия
В Петербурге арестовали продавцов БАДов
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в квартирах и офисах продавцов БАДов в Петербурге проходят проверки.
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Происшествия
Суд в Греции объявил перерыв по делу россиянина Винника до 28 марта
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Политика
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Активисты Казахстана организовали сбор подписей против смены названия столицы.
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
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Политика
ЦИК Украины отказал в регистрации 24 россиян наблюдателями на выборах
По словам секретаря ЦИК Натальи Бернацкой, международным наблюдателем на выборах президента Украины не может быть лицо, являющееся гражданином государства-агрессора или государства-оккупанта — на Украине таким государством считают Россию.
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Транспорт
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Строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы завершено на 40%.
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Происшествия
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Полиция возбудила дело о клевете по иску Рогозина
Главное управление МВД по Москве по заявлению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина возбудило уголовное дело о клевете.
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Общество
Медведев подписал распоряжение о поднятии зарплат бюджетникам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, в котором сказано об увеличении зарплаты работникам бюджетных учреждений.
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Средняя продолжительность жизни в России в 2018 году составила более 73 лет.
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