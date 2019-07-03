Итальянский социалист Давид Сассоли избран новым председателем Европарламента. За итальянского кандидата проголосовали 345 депутатов ЕП при общем числе бюллетеней 667. Для победы было достаточно 332 голосов.

Происшествия Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводников «Ценой своих жизней моряки-подводники ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат», — отметили в Минобороны.

Футбол Головин, Фалькао и Фабрегас презентовали новую форму «Монако» На постере в новых футболках изображены игроки команды Желсон Мартинш, Александр Головин, Радамель Фалькао, Бенуа Бадиашиле и Сеск Фабрегас.

Политика Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два года Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что было бы «совершенно естественным» не платить за то время, когда российская делегация не принимала участие в работе ПАСЕ.

Шоу-бизнес Аршавин официально развелся с женой Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.

Политика В Минфине оценили платежеспособность Украины Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона по поводу невыплаты Украиной долга России и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы.

Шоу-бизнес РЖД проверит появление автомобиля Пугачевой на перроне вокзала РЖД проведет проверку действий сотрудников вокзальных служб после того, как автомобиль с певицей Аллой Пугачевой проехал по платформе на Рижском вокзале в Москве.

Технологии Speedtest: у «Мегафона» самый быстрый мобильный интернет в России Самый быстрый мобильный интернет в России обеспечивает своим клиентам «МегаФон», сообщила компания Ookla (разработчик сервиса Speedtest).

Политика Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.

Здоровье Минздрав назвал самые частые причины смерти женщин в России Согласно информации Минздрава, из 100 тысяч женщин трудоспособного возраста по разным причинам умирают более 209.

Здоровье Ученые назвали сокращающие жизнь пищевые привычки Речь - о вредных пищевых привычках, пишет журнал «Ланцет». Эксперты считают самым опасным фактором чрезмерное потребление соли.

Шоу-бизнес Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.

Происшествия Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.

Кино Скончался режиссер Василий Панин Советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер Василий Панин скончался в возрасте 83 лет.

Армия и оружие Штурмовик ВВС США сбросил три бомбы над Флоридой Американский самолет ВВС A-10C Thunderbolt II нечаянно сбросил на Флориду учебные бомбы из-за столкновения с птицей.

Политика На Майдане начались новые протесты В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

Политика Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение дела руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на 15 июля.

Авто Renault представил новое поколение Captur Компания Reanult представила новое поколение кроссовера Captur для европейского рынка.

Гаджеты ВТБ не выбрал разработчика приложения для ОС Аврора ОС «Аврора», для которой должно было быть разработано приложение ВТБ, входит в единый реестр российского ПО.

Политика Путин поручил Силуанову следить за снижением ставок по ипотеке Президент Владимир Путин поручил Минфину и Центробанку контролировать снижение ставок по ипотеке, передает ТАСС.

Происшествия В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.

Финансы Индекс МосБиржи вновь обновил максимум Индексы в США во вторник замедлили рост и прибавили всего 0,2-0,3%, при этом S&P 500 обновил максимум, превысив 2973 пункта (Dow Jones и Nasdaq находятся в пределах 1% от своих исторических максимумов).

Транспорт Открыто движение по участку платной трассы М-11 от Клина до Твери Участок с 97 до 149 км от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка 15-97 км и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м км. В результате открыт для сквозного проезда весь путь по М-11 от МКАД до Твери.

Футбол ЦСКА сравнял счет в матче с «Ростовом» благодаря голу Чалова Форвард ЦСКА Федор Чалов отметился голом в игре Кубка Париматч Премьер против "Ростова".