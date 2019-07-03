Политика

Главой Европарламента избран итальянец СассолиИзвестия 07:26

Утром в среду ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов в первом туре, в связи с чем объявили второй раунд голосования.
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Новым спикером Европарламента избрали итальянского социал-демократа Сассоли

РИА Новости07:08

Главой Европарламента избран итальянец Сассоли

Известия07:26

Главу Европарламента не удалось выбрать в первом туре

Аргументы и Факты06:58

Главой Европарламента стал итальянский социалист

Вести.Ru08:11

В ЕП не смогли выбрать председателя в ходе первого раунда голосования

RT на русском05:24

В Европарламенте рассмотрят четыре кандидатуры на пост председателя

ТАССвчера в 19:23

Саудовских лоббистов выгоняют из Европарламента

Независимая газетавчера в 12:24
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Происшествия

При пожаре на секретной подлодке погиб 37-летний брянский моряк

Среди 14 погибших моряков-подводников во время пожара на военном исследовательском глубоководном аппарате был и 37-летний капитан второго ранга Дмитрий Соловьев – уроженец Почепа, сообщил телеканал «Городской».
Обновлено в 06:24
Происшествия

Погибшие в Баренцевом море подводники были из Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за одной из воинских частей Петербурга, откуда и отправилась в последнее плавание.
Обновлено в 05:11
Здоровье

На паллиативную помощь в Подмосковье выделят около 280 млн рублей

На круглом столе представители Министерства здравоохранения Московской области, министерства социального развития Подмосковья и другие специалисты обсудили вопросы организации оказания паллиативной помощи в регионе, выплаты по уходу за инвалидами на дому и ряд других вопросов.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

Как сообщает "Российская газета", на границе с Украиной в Ростовской области поисковики нашли советский танк КВ-1 с останками экипажа.
Обновлено в 03:27
Футбол

«Спартак» ведет переговоры с китайским клубом по трансферу Фернандо

Обновлено в 03:52
Политика

Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:09
Экономика

Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре

Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе

По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Поездкой Пугачевой по перрону займутся в ГИБДД

ГИБДД проверит выезд автомобиля певицы Аллы Пугачевы на перрон Рижского вокзала.
Обновлено в 07:29
Общество

Сбербанк выделит 39 млрд рублей на реконструкцию СК «Олимпийский»

Сбербанк предоставит компании «Киевская площадь» кредит 39 млрд руб. на десять лет.
Обновлено в 03:32
Политика

Путин: Цифра не заменит свободу

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил президент России Владимир Путин на итоговом пленарноом заседании Второго международного форума «Развитие парламентаризма».
Обновлено в 08:16
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20

В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие

Норвегия объяснила сообщение о взрыве на российском подводном аппарате

В более раннем сообщении Reuters приводил слова Странда, который якобы говорил о том, что информация о взрыве на подводном аппарате была получена от российских властей.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес

Исаева «оторвет голову» организаторам туров на могилу Началовой

Обновлено в 08:04
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в избиении режиссера Галдановой

Обновлено в 06:25
Хоккей

Как проходят первые дни Панарина в «Рейнджерс»

Обновлено в 08:00
Политика

Сторчак обвинил Украину в нежелании платить по российскому долгу

По мнению заместителя главы Министерства финансов России Сергея Сторчака, Киев не относится к числу неплатежеспособных заемщиков, он намеренно не платит по долгу России, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

В Ракке обнаружили массовое захоронение

Обновлено в 07:58
Происшествия

Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

Обновлено в 02:44
Кино

Егор Крид сыграет робота в комедии Марюса Вайсберга

Российский певец Егор Крид исполнит роль робота в фантастической комедии режиссёра Марюса Вайсберга «(НЕ) Идеальный мужчина».
Обновлено в 07:56
Происшествия

В торговом центре в Тюмени произошла стрельба

Стрельба в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Кристалл" произошла в Тюмени.
Обновлено в 06:55
Наука

Возле древней пирамиды в Египте археологи нашли десятки странных мумий

Польские археологи обнаружили в Египте несколько десятков необычных мумий.
Обновлено вчера в 21:22
Здоровье

Главной причиной рака у красноярцев объявили курение

Выбросы вызывают не онкологию, а аллергию. У нас лежат люди с раком легкого из «чистых» районов края - Бирилюсского, Тюхтетского, Манского.
Обновлено в 01:24
Здоровье

В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения

Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Российский депутат избил полицейского лопатой

Инспектор дорожно-патрульной службы группы ДПС вместе с участковым патрулировали улицы села Орос Верхневилюйского района и увидели пьяного депутата, избивавшего свою сожительницу.
Обновлено в 07:29
Происшествия

В Курганской области произошел пожар в монастыре

В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 07:55
Транспорт

Открыто движение по участку платной трассы от Клина до Твери

Участок с 97-го до 149-го километра от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка от 15-го до 97-го километра и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м километре.
Обновлено в 05:22
Общество

Появилось видео полного солнечного затмения

В Сети появились впечатляющие кадры полного солнечного затмения, которое во вторник наблюдают миллионы людей по всему миру.
Обновлено вчера в 15:34
Здоровье

В Петербурге оборудовали 24 официальных пляжа

По информации пресс-службы администрации Санкт-Петербурга, в городе оборудовали 24 пляжа для жителей и гостей.
Обновлено вчера в 08:28
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