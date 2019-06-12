Футбол
Главным тренером воронежского «Факела» стал Сергей ОборинСвик-ТВ 04:25
Сергей Оборин родился 12 декабря 1956 года в городе Лысьва Пермского края. Воспитанник спортклуба «Лысьва», первый тренер – Г.А. Мельчаков. В чемпионатах и первенствах СССР и России провёл 448 матчей, в том числе в пермской «Звезде» - 335.
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