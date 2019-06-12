Футбол

Главным тренером воронежского «Факела» стал Сергей ОборинСвик-ТВ 04:25

Сергей Оборин родился 12 декабря 1956 года в городе Лысьва Пермского края. Воспитанник спортклуба «Лысьва», первый тренер – Г.А. Мельчаков. В чемпионатах и первенствах СССР и России провёл 448 матчей, в том числе в пермской «Звезде» - 335.
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Оборин назначен главным тренером футбольного клуба «Факел»

ТАСС08:07

Сергей Оборин возглавил воронежский «Факел»

РИА Новости07:31

«Факел» объявил о назначении Оборина

Sportbox.RU06:56

Оборин стал главным тренером «Факела»

Спорт-Экспресс06:53

Оборин возглавил «Факел». Он не работал главным тренером с 2008 года

Sport24.ru06:42

«Факел» объявил о назначении Оборина

Матч ТВ06:56

Главным тренером воронежского «Факела» стал Сергей Оборин

Свик-ТВ04:25
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
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