Футбол

Главным тренером воронежского «Факела» стал Сергей БулатовРИА Воронеж 06:45

О готовящейся смене стало известно в четверг, 4 апреля. Сергей Булатов играл в воронежском «Факеле» в 1999-2000 годах. Последним местом работы Сергея Булатова в качестве главного тренера был ФК «Сахалин» (Южно-Сахалинск), который победил в группе «Восток» первенства ПФЛ в прошлом сезоне.
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Главным тренером воронежского «Факела» стал Сергей Булатов

РИА Воронеж06:45

Главным тренером воронежского «Факела» назначен Сергей Булатов

Обозреватель Врнвчера в 17:29
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Советский и российский футболист, нападающий, тренер.
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