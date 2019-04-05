Футбол
Главным тренером воронежского «Факела» стал Сергей БулатовРИА Воронеж 06:45
О готовящейся смене стало известно в четверг, 4 апреля. Сергей Булатов играл в воронежском «Факеле» в 1999-2000 годах. Последним местом работы Сергея Булатова в качестве главного тренера был ФК «Сахалин» (Южно-Сахалинск), который победил в группе «Восток» первенства ПФЛ в прошлом сезоне.
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