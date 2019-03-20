Футбол
Главным тренером сборной ОАЭ стал Ван МарвейкSport24.ru 15:52
Голландский специалист Берт Ван Марвейк назначен на пост главного тренера сборной Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает AFP.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 16:49, Ашберн
Происшествия
В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке
В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Космос
Модуль «Наука» для МКС может потерять ключевую функцию после ремонта
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Суд в Греции объявил перерыв по делу россиянина Винника до 28 марта
Греческий суд объявил перерыв в рассмотрении иска об освобождении из-под стражи россиянина Александра Винника.
Обновлено в 14:42
Общество
Медведев подписал распоряжение о поднятии зарплат бюджетникам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, в котором сказано об увеличении зарплаты работникам бюджетных учреждений.
Обновлено в 05:54
Политика
Трамп заявил, что не против публикации доклада Мюллера
Президент США Дональд Трамп заявил, что не против публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому расследованию".
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла размер своего заработка
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
США заблокировали автобусы для эвакуации сирийских беженцев
Продолжается блокировка автобусов, предназначенных для эвакуации беженцев из лагеря «Эр-Рукбан», американской стороной.
Обновлено 18 марта в 18:41
Политика
Составлен рейтинг самых счастливых стран мира
Россия расположилась на 59 месте.
Обновлено в 01:33
Здоровье
Электронные медкарты появились у девяти миллионов москвичей
Количество электронных медицинских карт, которые зарегистрированы в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), достигло девяти миллионов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 14:14
Кино
Умер народный артист Анатолий Адоскин
Обновлено в 08:42
Политика
Премьер Австралии вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции после резкого заявления президента Турции Тайипа Эрдогана.
Обновлено в 04:23
Хоккей
«Авангард» вновь победил «Барыс» на своем льду
Хозяева льда вновь оказались сильнее гостей, одержав победу в матче со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Максим Чудинов.
Обновлено в 15:14
Гаджеты
Apple представила новые AirPods
Обновлено в 09:55
Политика
На Украине продлили контракт с главой «Нафтогаза» Коболевым
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что кабинет министров принял решение продлить контракт с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым и всем правлением компании.
Обновлено в 05:47
Космос
Израильский «луноход» успешно вышел на траекторию сближения с Луной
Первый частный лунный аппарат "Берешит", созданный израильским космическим стартапом SpaceIL, в четвертый раз успешно включил свои двигатели и сделал последний шаг к сближению с Луной и посадке на ее поверхности.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Петербурге арестовали продавцов БАДов
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в квартирах и офисах продавцов БАДов в Петербурге проходят проверки.
Обновлено в 14:20
Политика
МИД РФ пообещал обязательно ответить на санкции Австралии
Санкции Австралии, наложенные на россиян из-за инцидента в районе Керченского пролива, без ответа на останутся.
Обновлено в 14:35
Энергетика
Польша построит плавучий терминал СПГ на Балтике
Уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что власти Польши приняли решение о строительстве плавучего терминала по разжижению газа на Балтике в районе Гданьска.
Обновлено в 16:03
Политика
МИД России сделал представление послу Чехии
Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.
Обновлено в 10:18
Экономика
Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова
Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 14:17
Экономика
Disney завершила сделку по покупке 21st Century Fox
Окончательное завершение сделки по покупке Disney большей части корпорации 21st Century Fox произойдет в среду, 20 марта, после полуночи по нью-йоркскому времени (8:00 мск).
Обновлено вчера в 13:07
Футбол
Германия — Сербия 0:1 (2-й тайм)
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал состав команды на матч с Сербией.
Обновлено в 14:50
Транспорт
Медведев поддержал введение скидки РЖД на билеты для детей летом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал инициативу РЖД о предоставлении скидки в 50% на билеты для детей в летний период.
Обновлено в 12:30
Политика
Новый президент Казахстана вступил в должность
На совместном заседании двух палат парламента Казахстана, вступая в должность исполняющего обязанности президента республики, Касымом-Жомартом Токаевым 20 марта была принесена присяга народу страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:14
Политика
Зеленский опережает Порошенко в предвыборном рейтинге почти на 15%
14 марта сообщалось, что предвыборный рейтинг Порошенко упал до 12,4%. Ранее сообщалось, что Порошенко и лидер «Радикальной партии» Украины Ляшко возглавили рейтинг недоверия со стороны украинских избирателей.
Обновлено в 05:25
Игры
Sony выпустит мрачный триллер Heavy Rain в Epic Games Store
Обновлено в 15:02
Происшествия
Лидер тамбовской ОПГ Барсуков получил 24 года колонии
Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил к 24 годам колонии строгого режима главаря тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:49
Игры
Google представил облачный игровой сервис Stadia
Обновлено вчера в 14:02