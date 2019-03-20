Футбол

Главным тренером сборной ОАЭ стал Ван МарвейкSport24.ru вчера в 15:52

Голландский специалист Берт Ван Марвейк назначен на пост главного тренера сборной Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает AFP.
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Ван Марвейк возглавил сборную ОАЭ

Матч ТВвчера в 11:17

Сборную ОАЭ возглавил голландский специалист Марвейк

Советский спортвчера в 11:23

Бывший тренер сборной Голландии ван Марвейк возглавил сборную ОАЭ

Sports.ruвчера в 10:51

Берт ван Марвейк стал главным тренером сборной ОАЭ

Спорт-Экспрессвчера в 16:25

Ван Марвейк возглавил сборную ОАЭ

Sportbox.RUвчера в 11:17

Ван Марвейк стал главным тренером сборной ОАЭ

Чемпионатвчера в 16:09

Главным тренером сборной ОАЭ стал Ван Марвейк

Sport24.ruвчера в 15:52
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Общество

ВЦИОМ: более половины россиян верят в силу закона о фейковых новостях

Напомним, президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон о наказаниях за фейковые новости, а также закон об оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено вчера в 15:28
Футбол

Валерий Газзаев: «Если у игрока есть законным способом полученное гражданство России, он имеет право выступать за сборную»

Снова напомню про середину нулевых, когда в чемпионате России не было лимита, но наши клубы выигрывали Кубок УЕФА, сборная производила фурор на чемпионате Европы, и многие наши футболисты уезжали в Европу.
Обновлено в 01:49
Экономика

Долг Центра Хруничева оценен в 84 млрд рублей

Общая задолженность Центра имени Хруничева, производящего ракеты-носители "Протон" и "Ангара", составляет 84 млрд руб. Об этом в интервью "Коммерсанту" сообщил гендиректор предприятия Алексей Варочко.
Обновлено вчера в 23:53
Авто

Как австралийский IVECO превратился в асфальтораспределитель

Wilson - Американский аналог на шасси Oshkosh тоже не блещет красотой Сложная получилась машина, однако не уникальная.
Обновлено вчера в 17:50
Политика

Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику

В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Общество

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Армия и оружие

Появилось видео полета Шойгу над Сирией

Минобороны России опубликовало видео полета главы ведомства Сергея Шойгу. Ролик размещен в Twitter министерства.
Обновлено вчера в 04:08
Армия и оружие

США перебросили в Европу бомбардировщики B-52

ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Происшествия

На Урале задержаны подозреваемые в убийстве четырех человек

Обновлено вчера в 09:59
Политика

Дочь Назарбаева избрали спикером сената Казахстана

Обновлено вчера в 04:57
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено вчера в 16:10
Интернет

Google разрешит Android-юзерам из ЕС выбирать поисковик и браузер

Google начнёт спрашивать у европейских пользователей Android, какой браузер и поисковую систему они предпочитают использовать на устройствах.
Обновлено вчера в 07:46
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Посол США в Киеве Мари Йованович передала генпрокурору Украины Юрию Луценко список «неприкасаемых» лиц.
Обновлено вчера в 23:50
Наука

Директор института генетики РАН выступил против приравнивания CRISPR к ГМО

Директор Института общей генетики имени Вавилова Александр Кудрявцев высказался против приравнивания генетически отредактированных организмов к ГМО в России, как это сделали в Евросоюзе.
Обновлено 19 марта в 04:27
Общество

Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей

Амстердамские власти ввели более строгие правила проведения мероприятий в центре города.
Обновлено в 00:31
Наука

Ученые уточнили роль религий в зарождении цивилизации

Обновлено вчера в 14:00
Финансы

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия

Из-за неисправности самолёта омичи не могут вылететь в Таиланд

Омичи ожидают вылета в Таиланд со вчерашнего вечера. По предварительным данным, пассажиров отправят к морю не раньше 18 часов 21 марта.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие

Российские «Ониксы» сами выберут американские цели

Российская сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800 «Оникс» при атаке на американскую авианосную ударную группу или соединение (АУГ или АУС) является «стайной ракетой», пишет в еженедельнике «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика

РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей

Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Политика

Врио губернатора Челябинской области Текслер уволил главу Миндортранса

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер принял первые кадровые решения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на его пресс-службу.
Обновлено в 01:13
Спорт

Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 01:19
Политика

В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки

Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие

США перепроверят пилотов ВВС после катастроф Boeing в Эфиопии

После крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии ВВС США решили проверить подготовку пилотов, которые управляют крупными грузовыми и военно-транспортными самолетами.
Обновлено в 00:43
Политика

Аваков назвал планы Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону назвал планы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300.
Обновлено в 00:45
Общество

В Омске число вакансий для таксистов возросло в четыре раза

В последние годы спрос на такси заметно возрос, на это повлияли, в том числе, разнообразные приложения для его заказа.
Обновлено вчера в 23:46
Общество

Заб.ру и Заб.ТВ проведут трансляцию «Прямого разговора» с Осиповым

Глава Забайкальского края Александр Осипов 21 марта проведёт «Прямой разговор» с забайкальцами. Смотрите видеотрансляцию на сайте Заб.ТВ.
Обновлено вчера в 04:12
Общество

Подала в доставку: «Почта» привезет зарубежные онлайн-заказы за 4 дня

Россияне смогут получать посылки из западных интернет-магазинов за 4–5 дней. Об этом «Известиям» рассказали в «Почте России».
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Суд арестовал двоих соучастников похищения женщины в Якутске

Суд арестовал соучастников похищения женщины в Якутске, они останутся под стражей до 17 мая.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия

Из банковской ячейки в Москве украли около 28 млн рублей

Обновлено в 01:42
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