Футбол
Главным тренером сборной ОАЭ стал Ван МарвейкSport24.ru вчера в 15:52
Голландский специалист Берт Ван Марвейк назначен на пост главного тренера сборной Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает AFP.
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Общество
ВЦИОМ: более половины россиян верят в силу закона о фейковых новостях
Напомним, президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон о наказаниях за фейковые новости, а также закон об оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено вчера в 15:28
Футбол
Валерий Газзаев: «Если у игрока есть законным способом полученное гражданство России, он имеет право выступать за сборную»
Снова напомню про середину нулевых, когда в чемпионате России не было лимита, но наши клубы выигрывали Кубок УЕФА, сборная производила фурор на чемпионате Европы, и многие наши футболисты уезжали в Европу.
Обновлено в 01:49
Экономика
Долг Центра Хруничева оценен в 84 млрд рублей
Общая задолженность Центра имени Хруничева, производящего ракеты-носители "Протон" и "Ангара", составляет 84 млрд руб. Об этом в интервью "Коммерсанту" сообщил гендиректор предприятия Алексей Варочко.
Обновлено вчера в 23:53
Авто
Как австралийский IVECO превратился в асфальтораспределитель
Wilson - Американский аналог на шасси Oshkosh тоже не блещет красотой Сложная получилась машина, однако не уникальная.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Общество
Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур
Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Армия и оружие
Появилось видео полета Шойгу над Сирией
Минобороны России опубликовало видео полета главы ведомства Сергея Шойгу. Ролик размещен в Twitter министерства.
Обновлено вчера в 04:08
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Происшествия
На Урале задержаны подозреваемые в убийстве четырех человек
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Дочь Назарбаева избрали спикером сената Казахстана
Обновлено вчера в 04:57
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено вчера в 16:10
Интернет
Google разрешит Android-юзерам из ЕС выбирать поисковик и браузер
Google начнёт спрашивать у европейских пользователей Android, какой браузер и поисковую систему они предпочитают использовать на устройствах.
Обновлено вчера в 07:46
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Посол США в Киеве Мари Йованович передала генпрокурору Украины Юрию Луценко список «неприкасаемых» лиц.
Обновлено вчера в 23:50
Наука
Директор института генетики РАН выступил против приравнивания CRISPR к ГМО
Директор Института общей генетики имени Вавилова Александр Кудрявцев высказался против приравнивания генетически отредактированных организмов к ГМО в России, как это сделали в Евросоюзе.
Обновлено 19 марта в 04:27
Общество
Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей
Амстердамские власти ввели более строгие правила проведения мероприятий в центре города.
Обновлено в 00:31
Наука
Ученые уточнили роль религий в зарождении цивилизации
Обновлено вчера в 14:00
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Из-за неисправности самолёта омичи не могут вылететь в Таиланд
Омичи ожидают вылета в Таиланд со вчерашнего вечера. По предварительным данным, пассажиров отправят к морю не раньше 18 часов 21 марта.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие
Российские «Ониксы» сами выберут американские цели
Российская сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800 «Оникс» при атаке на американскую авианосную ударную группу или соединение (АУГ или АУС) является «стайной ракетой», пишет в еженедельнике «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика
РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей
Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Врио губернатора Челябинской области Текслер уволил главу Миндортранса
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер принял первые кадровые решения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на его пресс-службу.
Обновлено в 01:13
Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 01:19
Политика
В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки
Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие
США перепроверят пилотов ВВС после катастроф Boeing в Эфиопии
После крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии ВВС США решили проверить подготовку пилотов, которые управляют крупными грузовыми и военно-транспортными самолетами.
Обновлено в 00:43
Политика
Аваков назвал планы Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону назвал планы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300.
Обновлено в 00:45
Общество
В Омске число вакансий для таксистов возросло в четыре раза
В последние годы спрос на такси заметно возрос, на это повлияли, в том числе, разнообразные приложения для его заказа.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Заб.ру и Заб.ТВ проведут трансляцию «Прямого разговора» с Осиповым
Глава Забайкальского края Александр Осипов 21 марта проведёт «Прямой разговор» с забайкальцами. Смотрите видеотрансляцию на сайте Заб.ТВ.
Обновлено вчера в 04:12
Общество
Подала в доставку: «Почта» привезет зарубежные онлайн-заказы за 4 дня
Россияне смогут получать посылки из западных интернет-магазинов за 4–5 дней. Об этом «Известиям» рассказали в «Почте России».
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Суд арестовал двоих соучастников похищения женщины в Якутске
Суд арестовал соучастников похищения женщины в Якутске, они останутся под стражей до 17 мая.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
Из банковской ячейки в Москве украли около 28 млн рублей
Обновлено в 01:42