Футбол

Главным тренером сборной ОАЭ стал Ван МарвейкSport24.ru вчера в 15:52

Голландский специалист Берт Ван Марвейк назначен на пост главного тренера сборной Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает AFP.
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Ван Марвейк возглавил сборную ОАЭ

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Советский спортвчера в 11:23

Бывший тренер сборной Голландии ван Марвейк возглавил сборную ОАЭ

Sports.ruвчера в 10:51

Берт ван Марвейк стал главным тренером сборной ОАЭ

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Ван Марвейк возглавил сборную ОАЭ

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Чемпионатвчера в 16:09

Главным тренером сборной ОАЭ стал Ван Марвейк

Sport24.ruвчера в 15:52
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Экономика

Компания MAKFA завоевывает мировой рынок инновационных продуктов

Компания МАКФА на выставке The International Food and Drink Event (IFE) в Великобритании, являющейся одной из ключевых в международном календаре выставочных мероприятий, представила инновационную линейку макаронных изделий под саб-брендом Livingood.
Обновлено в 00:01
Политика

Новая Зеландия ввела запрет на полуавтоматические и штурмовые винтовки

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок военного образца на территории страны.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Суд начинает рассматривать вопрос об отмене выборов мэра Челябинска

Челябинский областной суд 21 марта начнет рассматривать иск регионального отделения партии «Яблоко» к городской думе с требованием отменить результаты выборов мэра Челябинска.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Посол США в Киеве Мари Йованович передала генпрокурору Украины Юрию Луценко список «неприкасаемых» лиц.
Обновлено вчера в 23:50
Футбол

Дзюба: желаю бельгийцам сыграть ниже своих возможностей

Футболисты сборной России постараются заставить команду Бельгии сыграть ниже своих возможностей, заявил капитан россиян Артем Дзюба.
Обновлено вчера в 09:14
Армия и оружие

Трамп пообещал уничтожить последний оплот ИГ в Сирии к вечеру

Президент США Дональд Трамп заявил, что последний оплот запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии «будет ликвидирован к вечеру».
Обновлено вчера в 13:47
Экономика

Центробанк в феврале закупил около 31 тонны золота

Банк России в феврале 2019 года закупил 1 млн тройских унций (около 31 тонны) золота, следует из материалов ЦБ.
Обновлено вчера в 09:38
Политика

Калмыкия и Республика Алтай обрели новых руководителей

Владимир Путин сменил руководителей сразу в двух регионах — Республике Алтай и Калмыкии. Прежние главы приняли решение уйти в отставку.
Обновлено вчера в 13:45
Наука

Полицейскую собаку клонировали в Китае

В Sinogene Biotechnology сообщают, что рождение Куньсюня открывает новые возможности в клонировании выдающихся полицейских собак и может значительно сократить время на обучение и тренировку животных.
Обновлено вчера в 11:29
Общество

Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года

Средняя продолжительность жизни в России в 2018 году составила более 73 лет.
Обновлено вчера в 09:57
Общество

Совет директоров «Эха Москвы» назначил Венедиктова главным редактором

Совет директоров радиостанции «Эхо Москвы» назначил Алексея Венедиктова главным редактором.
Обновлено вчера в 13:58
Кино

Скончался народный артист Анатолий Адоскин

Обновлено вчера в 07:50
Политика

Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции

Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
Обновлено вчера в 11:07
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено вчера в 16:10
Футбол

Погба назвал «Реал» мечтой каждого футболиста

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не скрывает, что восхищается «Реалом» и главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом.
Обновлено вчера в 12:58
Теннис

Александрова проиграла Ястремской в первом круге турнира в Майами

Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Хоккей

«Авангард» обыграл «Барыс» и увеличил преимущество в серии

"Авангард" обыграл "Барыс" в полуфинальной серии Восточной конференции - 3:1. Дубль в этой встрече сделал защитник Максим Чудинов.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Финансы

Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий

Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 02:12
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил о случаях лёгочной чумы в Уганде

«Один случай закончился летально, при исследовании материала от второго заболевшего получен положительный результат на чуму», — сообщили в ведомстве.
Обновлено вчера в 23:45
Технологии

«Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М

Салоны новых самолетов могут иметь различные комплектации и формироваться под потребности заказчика.
Обновлено вчера в 16:20
Политика

Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику

Обновлено вчера в 20:37
Хоккей

«Салават Юлаев» в третий раз обыграл «Автомобилист»

Обновлено вчера в 15:15
Политика

Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах

Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия

По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия

На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика

Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в РФ

Японская компания Takeda сообщила о прекращении поставок трех препаратов в Россию после апреля.
Обновлено вчера в 14:27
Финансы

Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого года

Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года.
Обновлено вчера в 15:52
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