Главным тренером футбольного «Енисея» назначен АлексеевГородские новости. Красноярск вчера в 23:53

с чего всё началось

Футбольный "Енисей" объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Александр Алексеев, который ранее работал в молодёжной команде клуба. Срок контракта и финансовые условия не уточняются.

Политика Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину.

Здоровье Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.

Происшествия Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Футбол Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках» Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».

Футбол Начальник «Чайки»: «Гиоргобиани не смогли удержать, он поехал в «Уфу» Начальник футбольной команды «Чайка» Олег Баян объяснил выбор дебютантом ФНЛ нового главного тренера, рассказал о трансферной кампании клуба и задаче на сезон.

Шоу-бизнес Алла Пугачева приобрела участок на Кузьминском кладбище В детстве родственники были очень близки, поэтому певица предпочла приобрести участок для собственной могилы рядом с захоронением брата.

Общество Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.

Общество На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов» В Екатеринбурге демонтировали дорожный знак с надписью "Город бесов", установленный на въезде в город, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Авто Новое поколение Toyota Land Cruiser лишится моторов V8 Новая генерация внедорожника Toyota Land Cruiser может лишиться традиционных атмосферных моторов V8.

Политика Бабича назначили замминистра экономического развития Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.

Происшествия Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Ставропольском крае Двое пострадавших в ДТП с легковым автомобилем и микроавтобусом на Ставрополье находятся в реанимации в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, семеро - в состоянии средней тяжести, один человек получил помощь амбулаторно, сообщил РИА Новости представитель минздрава Ставропольского края.

Происшествия Челябинского полицейского обвинили в домогательствах В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.

Экономика СП нашла у «Мосфильма» договор аренды в несуществующей валюте Счетная палата (СП) обнаружила арендный договор между киноконцерном «Мосфильм» и управлением Росимущества в Москве в валюте ЭКЮ, которая не существует с 1998 года, сообщает РБК.

Политика Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.

Футбол Президент «ПСЖ»: больше не хочу терпеть поведение звёзд команды Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб будет готов расстаться со своими звёздными игроками, если те не изменят отношения к работе.

Общество Астраханский школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за гелевой ручки Выпускник астраханской гимназии №3 Артем Яровой получил ноль баллов за ЕГЭ по математике.

Общество Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).

Происшествия Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.

Энергетика В России вновь подорожал бензин Бензин в России в среднем за неделю подорожал на 10-11 копеек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes.

Гаджеты Смартфон-водолаз. Ожидаемый Xiaomi Mi 10 поразил своими возможностями Xiaomi Mi будет иметь Super AMOLED-экран с разрешением FHD+ (2340 на 1080 пикселей) без рамок, но с «бородкой» внизу экрана.

Шоу-бизнес Паулина Андреева в Сочи показала прозрачное платье Прозрачное платье Паулины Андреевой стало одним из хедлайнеров церемонии закрытия сочинского кинофестиваля.

Армия и оружие ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35 Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.

Экономика Курс биткойна вырос за неделю почти на 20% Аналитики Bloomberg писали, что позитивно на курсе биткойна сказались новости о том, что Facebook разрабатывает платежную систему с применением криптовалют.

Гаджеты Cellebrite теперь может взламывать любые версии iPhone или iPad Новая разработка специалистов способна не только взламывать новые iPhone и iPad с iOS 12.3, но также извлекать файлы из смартфонов под управлением Android.