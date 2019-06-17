Футбол
Главным тренером футбольного «Енисея» назначен АлексеевГородские новости. Красноярск вчера в 23:53
Футбольный "Енисей" объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Александр Алексеев, который ранее работал в молодёжной команде клуба. Срок контракта и финансовые условия не уточняются.
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с чего всё началось
Свою игроцкую карьеру Алексеев провел в красноярских командах "Автомобилист" и "Металлурге", сыграв более 300 матчей, сообщает официальный сайт "Енисея".Вести.Ru03:59
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