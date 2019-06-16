Футбол
Сарри покинул «Челси» и возглавил «Ювентус»Российская газета 10:35
Маурицио Сарри объявлен новым главным тренером "Ювентуса". Минувший сезон Сарри проработал в лондонском "Челси". Под его руководством "синие" выиграли Лигу Европы, стали третьими в английской Премьер-лиге и дошли до финала Кубка английской лиги.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:04, Вашингтон
Космос
Глава НАСА рассказал, как много денег потребуется для возврата на Луну
Реализация программы Artemis потребует около 20-30 миллиардов долларов помимо тех средств, которые НАСА ежегодно тратит на поддержку работы МКС и реализацию всех своих научных проектов.
Обновлено 14 июня в 10:18
Спорт
Российский биатлонист Хасанкаев умер на сборах в Крыму
На сборах в Крыму скончался 17-летний российский биатлонист Артемий Хасанкаев.
Обновлено в 11:49
Политика
Мэй после отставки намерена больше гулять, готовить и смотреть крикет
7 июня политик официально ушла с поста премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 11:16
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю
Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.
Обновлено в 12:31
Политика
Болтон: Мадуро заключил с Россией оборонный контракт
Сумма оборонного контракта, который якобы заключили в мае Россия и Венесуэла, превысила $200 млн.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Нетрезвый мужчина с ножом попытался вломиться в бар в Москве
Неизвестный мужчина попытался ворваться с ножом в бар в Пятницком переулке в центре Москвы, передает в воскресенье корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 11:55
Автоспорт
Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»
Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 10:30
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Музыка
Умер музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:14
Хоккей
Петерссон подписал контракт с московским «Динамо»
Шведский нападающий Андре Петерссон заключил контракт на один сезон с московским "Динамо", сообщается на сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 08:23
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования продюсера
Обновлено вчера в 05:23
Политика
В Кремле рассказали о подходах Путина в отношении Украины
Президент России Владимир Путин занимает "выжидательную" позицию по Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 11:02
Политика
В Германии раскритиковали Меркель из-за политики в отношении России
Грегор Гизи – депутат Бундестага - подверг резкой критике политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель в отношении России.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Кемеровской области взбесилось колесо обозрения
Обновлено в 12:12
Происшествия
На Украине ликвидировали незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»
Обновлено вчера в 16:32
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.
Обновлено в 08:06
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Происшествия
В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации
В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Происшествия
На Сахалине инспектор ДПС покончил с собой на службе
В Сахалинской области 44-летний инспектор ДПС, старший лейтенант полиции совершил суицид во время своего дежурства.
Обновлено в 12:34
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции
Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.
Обновлено в 10:50
Политика
Израиль назвал в честь Трампа будущий поселок на Голанах
Обновлено в 11:10
Происшествия
Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии
Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08
Политика
Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским
Обновлено в 05:08
Футбол
«Арсенал» не хочет отпускать Торрейру в «Милан»
Лондонский "Арсенал" не планирует расставаться с полузащитником Лукасом Торрейрой.
Обновлено в 07:06
Авто
Кроссоверы займут 70% рынка к 2023 году
К 2023 году почти 70% рынка займут кроссоверы и внедорожники.
Обновлено в 08:32
Общество
Митинг против новой свалки пройдет сегодня в Северодвинске
Олег Мандрыкин добавил, что рано или поздно Россия регион всё равно перейдет на раздельный сбор мусора.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
В июне продажи LADA XRAY преодолеют 100-тысячную отметку
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что с момента появления на рынке (в феврале 2016-го) и по май нынешнего года в России было продано 99 231 автомобиль LADA XRAY (с учетом кросс-версии).
Обновлено в 01:00