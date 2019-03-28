Футбол

Вадим Евсеев сегодня возглавит «Уфу»Спорт БИЗНЕС Online 26 марта в 10:24

По информации «БИЗНЕС Online», Вадим Евсеев станет главным тренером «Уфы». Сегодня вечером специалиста уже представят команде. На этом посту он сменит Дмитрия Кириченко, который принял команду в ноябре прошлого года после отставки Сергея Томарова.
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Вадим Евсеев
Спасибо за доверие! Не люблю долго говорить. Предпочитаю доказывать делом. Вы сами в свои силы верьте – и все будет нормально. Вы играть умеете и показывали это. Мы вместе будем находить решение, чтобы дальше продолжать радовать болельщиков и самих себя. Вы играете для себя и своих близких.
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