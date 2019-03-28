Футбол
Вадим Евсеев сегодня возглавит «Уфу»Спорт БИЗНЕС Online 26 марта в 10:24
По информации «БИЗНЕС Online», Вадим Евсеев станет главным тренером «Уфы». Сегодня вечером специалиста уже представят команде. На этом посту он сменит Дмитрия Кириченко, который принял команду в ноябре прошлого года после отставки Сергея Томарова.
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Спасибо за доверие! Не люблю долго говорить. Предпочитаю доказывать делом. Вы сами в свои силы верьте – и все будет нормально. Вы играть умеете и показывали это. Мы вместе будем находить решение, чтобы дальше продолжать радовать болельщиков и самих себя. Вы играете для себя и своих близких.
— Вадим Евсеев, российский футболистМосковский Комсомолец вчера в 19:43
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Происшествия
За экс-министра Абызова предложили залог в миллиард рублей
Размер залога, который предложила защита за Абызова, – 1 млрд руб. О готовности внести миллиардный залог заявил предприниматель Роман Троценко, глава AEON Corporation и советник президента "Роснефти" Игоря Сечина.
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Диетолог назвала способ побороть сахарную зависимость
По словам специалиста, сахар является природным антидепрессантом и позволяет расслабиться, поскольку радует опиоидные рецепторы структуры головного мозга и позволяет получить удовольствие.
Обновлено в 10:09
Спорт
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Обновлено в 08:10
Происшествия
При пожаре в небоскребе в столице Бангладеш погибли шесть человек
Число погибших в результате пожара, вспыхнувшего в многоэтажном здании в столице Бангладеш Дакке в четверг днем, составило шесть человек, сообщает газета Daily Star.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Генпрокуратура направила в суд дело банды, причастной к смерти мэра Сергиева Посада
В суд направлено уголовное дело в отношении членов банды, обвиняемых в серии убийств, в том числе главы Сергиева Посада Евгения Душко.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
ВКС получат седьмой летающий радар А-50У в 2021 году
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Политика
МИД прокомментировал нахождение российских специалистов в Венесуэле
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские военные специалисты будут находиться в Венесуэле столько, сколько это необходимо им и правительству Венесуэлы.
Обновлено в 07:58
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Обновлено в 05:41
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Футбол
«Ювентус» продлил контракт с Ругани
Обновлено в 11:50
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Поэт-песенник Николай Добронравов экстренно госпитализирован в одну из московских клиник, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 08:34
Политика
Президент Киргизии назвал визит Путина историческим событием
Президент России в четверг прибыл в Киргизию с государственным визитом.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Тлеющее кресло напугало пассажирку российского самолета
В самолете российской авиакомпании Red Wings начало тлеть кресло после вылета из аэропорта Екатеринбурга.
Обновлено в 10:34
Общество
В России стало больше коррупции
В январе и феврале количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 11:02
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
Обновлено в 09:21
Происшествия
Против Ишаева возбудили уголовное дело о хищении денег у «Роснефти»
Следственный комитет подтвердил задержание бывшего полномочного представителя президента на Дальнем Востоке и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, а также сообщил о возбуждении против него уголовного дела.
Обновлено в 08:57
Экономика
Британия скрыла от России данные о счетах россиян
Россия присоединилась к международным соглашениям об автоматическом обмене финансовой информацией в сентябре 2018 года, и в результате начала получать данные из 58 стран, в том числе из Великобритании.
Обновлено в 06:55
Технологии
«Росатом» откроет в Москве центр 3D-печати
В 2019 году в Москве планируется открыть Центр аддитивных технологий госкорпорации "Росатом", где будут производить на заказ изделия на 3D-принтерах.
Обновлено в 05:25
Культура
Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение
Компании Paramount Television и Anonymous Content приобрели права на экранизацию новой книги Кэндис Бушнелл – автора "Секса в большом городе".
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Зеленский не задекларировал виллу в Италии
Фирма San Tommaso SRL, задекларированная кандидатом в президенты Украины и шоуменом Владимиром Зеленским, приобрела виллу на итальянском побережье два года назад.
Обновлено в 11:59
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«Ночные волки» открыли филиал мотоклуба в Финляндии
Филиал мотоклуба "Ночные волки" открылся в Финляндии, объединение байкеров называется RMI ("Русские мотоциклисты International"), сообщает в четверг финская полиция.
Обновлено в 07:18
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Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции
Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
Обновлено в 09:43
Футбол
«Спартак» планирует построить новый спорткомплекс
По словам Измайлова, клуб планирует выкупить у Минспорта тренировочную базу, которая была введена в эксплуатацию в апреле 2017 года.
Обновлено в 11:50
Политика
Генпрокуратура Украины возбудила дело против окружения Порошенко
Генпрокуратура Украины завершила расследование в отношении беглого олигарха Сергея Курченко.
Обновлено в 09:59
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России
В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.
Обновлено в 07:32
Хоккей
НХЛ. Куликов номинирован на «Билл Мастертон Трофи»
«Виннипег» номинировал защитника Дмитрия Куликова на приз «Билл Мастертон Трофи».
Обновлено в 11:40
Происшествия
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Силовики пришли с обысками в отделение Пенсионного фонда России по Дагестану, сообщил агентству "Интерфакс" в четверг информированный источник.
Обновлено в 09:07