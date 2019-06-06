Футбол

Главным тренером «Рубина» стал Роман ШароновКазанский репортер 10:07

Завершив карьеру игрока, Шаронов продолжил работу в системе «Рубина», курируя работу с молодыми спортсменами. «Желаем Роману Сергеевичу успехов и плодотворной работы на новом поприще!» - завершают приветствие тренера в ФК «Рубин».
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«Рубин» назначил исполняющего обязанности главного тренера

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СМИ: Роман Шаронов возглавит «Рубин»

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Матч ТВ10:05

«Рубин» объявил о назначении Шаронова исполняющим обязанности главного тренера

Sportbox.RU10:05

Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Рубин»

Республика Татарстан10:51

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Чемпионатвчера в 15:08

Роман Шаронов стал и.о. главного тренера «Рубина»

Спорт БИЗНЕС Online10:12
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В FIA отправили командам на обсуждение проект нового регламента на сезон 2021 года – с изменением формата уик-энда.
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Политика

Путин назвал условие отмены санкций против ЕС

Как только Россия заметит желание Европарламента сотрудничать, санкции с ЕС будут сняты, об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.
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Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео

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В четверг, 6 июня, православные верующие в России и по всему миру отмечают Вознесение Господне.
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Козак: ситуация с «Дружбой» не несёт ущерба репутации России

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Происшествия

Суд арестовал четвёртого фигуранта дела об убийстве спецназовца

Ранее News.ru писал, что суд арестовал троих фигурантов уголовного дела — Степаняна, Ходжаяна и Маркосяна.
Обновлено в 10:35
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Мать единственного сына Алексея Булдакова публично осудила его вдову, которая назвала только себя наследницей актера

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Врачи рассказали, какие продукты наиболее полезны для женщин

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Одним из 20 приглашенных стал игрок футбольной школы "Чертаново" Илья Шкода, выступающий за команду 2007 года рождения.
Обновлено в 11:59
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Киевское «Динамо» продлило контракт с Хацкевичем

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано еще на 2 года.
Обновлено в 12:04
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Условия возвращения Крыма Украине озвучил российский сенатор

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Показан концепт V-образного самолета с пассажирским салоном в крыльях

Название новый самолет получил в честь гитары Gibson Flying V. По задумке конструктора новый самолет должен был быть на два процента легче Airbus A350-900, а благодаря необычной V-образной форме фюзеляжа отличаться особой аэродинамической эффективностью - на 20 процентов энергоэффективней, чем у существующий авиалайнеров классической формы.
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В Перми проверили завышение проходного балла для девочек в гимназии

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Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бизнесмена Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в убийстве предпринимателя Шабтая фон Калмановича в 2009 году, следствие ходатайствует об их аресте, сообщается на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 10:35
Футбол

Пепе пропустит финал Лиги наций

Защитник сборной Португалии Пепе не поможет своей команде в финале Лиги наций из-за травмы, сообщает A Bola.
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Глава Роскомнадзора назвал альтернативу блокировке Facebook и Twitter

В середине апреля Жаров сообщил, что ни одна из двух компаний пока не сообщила его ведомству о готовности предоставить требуемые данные.
Обновлено в 11:52
Происшествия

В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу

Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
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«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
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Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»

Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Транспорт

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Михаил Горбачев в больнице работает над книгой

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Российский футболист, защитник. Выступал за сборную России, участник чемпионатов Европы 2004 и 2012.
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