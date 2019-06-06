Футбол
Главным тренером «Рубина» стал Роман ШароновКазанский репортер вчера в 10:07
Завершив карьеру игрока, Шаронов продолжил работу в системе «Рубина», курируя работу с молодыми спортсменами. «Желаем Роману Сергеевичу успехов и плодотворной работы на новом поприще!» - завершают приветствие тренера в ФК «Рубин».
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«Рубин» объявил о назначении Шаронова исполняющим обязанности главного тренера
Sportbox.RUвчера в 10:05
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь.
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Взрыв произошел в центре шведского Линчепинга
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Шанс на встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа есть, однако непонятно, состоится ли встреча на саммите G20 в японской Осаке.
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Обновлено вчера в 09:16
Армия и оружие
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В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsville пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 03:56
Наука
Названы семь простых способов предотвратить болезни сердца
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Обновлено в 03:46
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Глава Счетной палаты отметил, что правительство опубликовало единый план достижения национальных целей, который шире и обозначает более широкий круг направлений, однако планом как таковым он пока не является.
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