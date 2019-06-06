Футбол

Главным тренером «Рубина» стал Роман ШароновКазанский репортер вчера в 10:07

Завершив карьеру игрока, Шаронов продолжил работу в системе «Рубина», курируя работу с молодыми спортсменами. «Желаем Роману Сергеевичу успехов и плодотворной работы на новом поприще!» - завершают приветствие тренера в ФК «Рубин».
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«Рубин» объявил о назначении Шаронова исполняющим обязанности главного тренера

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Роман Шаронов стал и.о. главного тренера «Рубина»

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«Рубин» объявил о назначении Шаронова исполняющим обязанности главного тренера

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СМИ: Роман Шаронов возглавит «Рубин»

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В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек

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Великобритания назвала условия для улучшения отношений Москвой

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Происшествия

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Наталия Касаткина отмечает юбилей

Балетмейстер Наталия Касаткина празднует сегодня юбилей – 7 июня 2019 года художественному руководителю Театра классического балета исполнилось 85 лет.
Обновлено в 02:18
Политика

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Минздрав открестился от низких зарплат медиков

Сразу 50 из 85 регионов страны не выполнили указ Президента о повышении зарплат среднего и младшего персонала медицинских работников.
Обновлено в 01:46
Транспорт

Минтранс сообщил о тонне неразобранного багажа в Шереметьево

Аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для сортировки и обработки багажа, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 02:34
Авто

Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая

Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
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Общество

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь.
Обновлено в 01:45
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Взрыв произошел в центре шведского Линчепинга

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В финале Лиги наций сборная Нидерландов встретится с командой Португалии, а Англия сыграет со Швейцарией.
Обновлено вчера в 17:25
Экономика

Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб

Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
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Шубенков выиграл барьерный спринт на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме

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Обновлено вчера в 16:03
Экономика

Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИ

Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.
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Обновлено в 03:25
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Новак: проблема с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» почти решена

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Происшествия

В Самарской области в ДТП погибли три человека

Обновлено в 01:38
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Тиньков назвал дело против Калви позором и провокацией

Предприниматель Олег Тиньков на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что считает уголовное дело против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви позором России.
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Шанс на встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа есть, однако непонятно, состоится ли встреча на саммите G20 в японской Осаке.
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Певица Мадонна в интервью New York Times заявила, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн "переступал черты и границы", когда они в 1991 году работали вместе над документальным фильмом "В постели с Мадонной", и опровергла слухи о том, что она пригласила Дональда Трампа на свидание.
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Армия и оружие

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военнослужащие будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы в Донбассе, передает РИА "Новости".
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В администрации Екатеринбурга архитекторы обсуждают список площадок под строительство храма святой Екатерины

На днях администрация Екатеринбурга обнародовала список площадок, которые предложили горожане для строительства храма.
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Российский футболист, защитник. Выступал за сборную России, участник чемпионатов Европы 2004 и 2012.
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Курбан Бекиевич Бердыев
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