Футбол
Главным тренером «Рубина» стал Эдуардо ДокампоРеспублика Татарстан 09:49
Казанский ФК «Рубин» заявил испанского специалиста Эдуардо Докампо в качестве главного тренера. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Эдуардо Алдама Докампо родился 26 мая 1974 года в Бильбао (Испания).
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«Рубин» заявил испанского специалиста Эдуардо Докампо в качестве главного тренера
Коммерсантъ Казань05:59
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