Футбол

Главным тренером «Рубина» стал Эдуардо ДокампоРеспублика Татарстан 09:49

Казанский ФК «Рубин» заявил испанского специалиста Эдуардо Докампо в качестве главного тренера. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Эдуардо Алдама Докампо родился 26 мая 1974 года в Бильбао (Испания).
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Главным тренером «Рубина» стал испанский специалист

Вечерняя Казань09:55

Главным тренером «Рубина» назначен испанец Эдуардо Докампо

Татар-информ09:06

Докампо вошел в тренерский штаб «Рубина»

БИЗНЕС Online10:03

Официальным главным тренером «Рубина» стал испанский специалист

ProKazan.ru07:20

Докампо: я главный тренер «Рубина» только по техническим причинам

Чемпионат13:06

«Рубин» заявил испанского специалиста Эдуардо Докампо в качестве главного тренера

Коммерсантъ Казань05:59

«Рубин» заявил испанского специалиста в качестве главного тренера

Inkazan03:53
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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