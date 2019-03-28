Футбол
Главным тренером ФК «Уфа» станет Вадим ЕвсеевU24.news вчера в 02:48
Вадим Евсеев накануне объявил, что покидает «СКА-Хабаровск», который тренировал. Свое решение он объяснил тем, что получил предложение в клуб РПЛ. Новый главный тренер должен прилететь в столицу Башкортостана сегодня вечером.
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Спасибо за доверие! Не люблю долго говорить. Предпочитаю доказывать делом. Вы сами в свои силы верьте – и все будет нормально. Вы играть умеете и показывали это. Мы вместе будем находить решение, чтобы дальше продолжать радовать болельщиков и самих себя. Вы играете для себя и своих близких.
— Вадим Евсеев, российский футболистМосковский Комсомолец вчера в 19:43
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Происшествия
Экс-министр Абызов арестован на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:38
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
Грузовик в Гватемале протаранил толпу: десятки погибших
Обновлено в 02:36
Здоровье
Россияне в 2018 году превысили норму потребления сахара в два раза
Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм. Эти данные приводит пресс–служба Минсельхоза.
Обновлено в 02:33
Политика
Германии предрекли нехватку медикаментов из-за Brexit
В феврале Британии предрекли мусорный кризис в случае выхода из ЕС без сделки.
Обновлено в 03:12
Футбол
ПСЖ попробует удержать Мбаппе рекордной зарплатой
Французский «Пари Сен-Жермен» не намерен расставаться с форвардом Килианом Мбаппе: клуб готов увеличить зарплату игроку до 40 миллионов евро в год.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Югре задержали четвертого исламиста, готовившего теракты
В Ханты-Мансийском автономном округе задержан четвертый участник банды, готовившей теракты на территории региона, следует из доклада главы окружного управления МВД Василия Романицы, озвученного в четверг на заседании региональной Думы.
Обновлено в 03:28
Космос
Плоскоземельщики отправятся в Антарктику на поиски «края» планеты
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Стало известно, когда Дворкович уехал из России
Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено вчера в 12:46
Театры
В Большом театре вручили премии «Золотая маска»
Торжественная церемония награждения театральными премиями "Золотая маска", которая проходит в среду в Большом театре, завершилась вручением награды "За выдающийся вклад в развитие театра" известному британскому режиссеру Деклану Доннеллану.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Володин назвал самый важный из принятых Госдумой в марте законов
Закон о повышении пенсий малообеспеченных пенсионеров сверх прожиточного минимума является самым важной из принятых депутатами в марте инициатив, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 03:17
Экономика
«Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидации
Мобильный оператор Tele2 продолжит работать под своим брендом после консолидации "Ростелекомом" 100% долей компании, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия
ФСБ проводит обыски в правительстве Хабаровского края
Сотрудники ФСБ проводят обыски в здании правительства Хабаровского края, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.
Обновлено в 01:00
Единоборства
Назван потенциальный соперник боксёра Усика
Промоутер чемпиона мира по версии IBF, WBA, WBO и IBO в тяжёлом весе британца Энтони Джошуа Эдди Хирн назвал потенциального соперника для своего клиента.
Обновлено в 04:13
Политика
Гуайдо назвал дату начала операции по свержению Мадуро
Самопровозглашённый лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил, что планирует начать проведение неких "тактических действий" в рамках операции по свержению действующего президента страны Николаса Мадуро уже 6 апреля.
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами
Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Транспорт
«Аэрофлот» увеличит количество рейсов в США в новом расписании
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличит количество рейсов в США в летнем расписании, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 04:01
Футбол
Патрис Эвра: «Я был маленьким французским мальчиком с улицы, а стал капитаном „МЮ“»
Эвра выступал за «МЮ» с 2006 по 2014 год.
Обновлено в 04:01
Наука
Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг
Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Авто
Внедорожник KIA Mohave нового поколения показали на мотор-шоу в Сеуле
Компания Kia представила рамный внедорожник Mohave нового поколения. Автомобиль показали на открывшемся сегодня автосалоне в Сеуле.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо
ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Экономика
РБК: штат ВЭБ.РФ сократится на 2,5 тыс. сотрудников
В ходе реорганизации ВЭБ.РФ под сокращение попадают около 2,5 тыс. человек, передает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:54
Политика
Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса службы Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 19:31
Политика
Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы
Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.
Обновлено в 03:11
Политика
ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года
Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
Футбол
Мораес: «В ФФУ всё проверили, прежде чем я вышел играть за сборную»
В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины. Сборная Украины после 2 туров с 4 очками возглавляет группу В.
Обновлено вчера в 12:07
Политика
Порошенко не исключил переговоров с Путиным
Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.
Обновлено вчера в 12:48
Экономика
Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка
Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25