Футбол

Главным тренером ФК «Уфа» станет Вадим ЕвсеевU24.news вчера в 02:48

Вадим Евсеев накануне объявил, что покидает «СКА-Хабаровск», который тренировал. Свое решение он объяснил тем, что получил предложение в клуб РПЛ. Новый главный тренер должен прилететь в столицу Башкортостана сегодня вечером.
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Вадим Евсеев
Спасибо за доверие! Не люблю долго говорить. Предпочитаю доказывать делом. Вы сами в свои силы верьте – и все будет нормально. Вы играть умеете и показывали это. Мы вместе будем находить решение, чтобы дальше продолжать радовать болельщиков и самих себя. Вы играете для себя и своих близких.
— Вадим Евсеев, российский футболистМосковский Комсомолец вчера в 19:43

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Евсеев — игрокам «Уфы»: сами в свои силы верьте, и всё будет нормально

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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
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Экс-министр Абызов арестован на два месяца

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Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
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Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм. Эти данные приводит пресс–служба Минсельхоза.
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В феврале Британии предрекли мусорный кризис в случае выхода из ЕС без сделки.
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Французский «Пари Сен-Жермен» не намерен расставаться с форвардом Килианом Мбаппе: клуб готов увеличить зарплату игроку до 40 миллионов евро в год.
Обновлено в 04:02
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В Югре задержали четвертого исламиста, готовившего теракты

В Ханты-Мансийском автономном округе задержан четвертый участник банды, готовившей теракты на территории региона, следует из доклада главы окружного управления МВД Василия Романицы, озвученного в четверг на заседании региональной Думы.
Обновлено в 03:28
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Плоскоземельщики отправятся в Антарктику на поиски «края» планеты

Обновлено вчера в 08:45
Политика

Стало известно, когда Дворкович уехал из России

Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено вчера в 12:46
Театры

В Большом театре вручили премии «Золотая маска»

Торжественная церемония награждения театральными премиями "Золотая маска", которая проходит в среду в Большом театре, завершилась вручением награды "За выдающийся вклад в развитие театра" известному британскому режиссеру Деклану Доннеллану.
Обновлено вчера в 13:11
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Володин назвал самый важный из принятых Госдумой в марте законов

Закон о повышении пенсий малообеспеченных пенсионеров сверх прожиточного минимума является самым важной из принятых депутатами в марте инициатив, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Экономика

«Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидации

Мобильный оператор Tele2 продолжит работать под своим брендом после консолидации "Ростелекомом" 100% долей компании, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.
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Происшествия

ФСБ проводит обыски в правительстве Хабаровского края

Сотрудники ФСБ проводят обыски в здании правительства Хабаровского края, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.
Обновлено в 01:00
Единоборства

Назван потенциальный соперник боксёра Усика

Промоутер чемпиона мира по версии IBF, WBA, WBO и IBO в тяжёлом весе британца Энтони Джошуа Эдди Хирн назвал потенциального соперника для своего клиента.
Обновлено в 04:13
Политика

Гуайдо назвал дату начала операции по свержению Мадуро

Самопровозглашённый лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил, что планирует начать проведение неких "тактических действий" в рамках операции по свержению действующего президента страны Николаса Мадуро уже 6 апреля.
Обновлено вчера в 17:24
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Глазырина стала чемпионкой России в спринте, у Мироновой — бронза

Обновлено в 04:20
Политика

Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами

Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Транспорт

«Аэрофлот» увеличит количество рейсов в США в новом расписании

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличит количество рейсов в США в летнем расписании, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 04:01
Футбол

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Эвра выступал за «МЮ» с 2006 по 2014 год.
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Наука

Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг

Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
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Авто

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Компания Kia представила рамный внедорожник Mohave нового поколения. Автомобиль показали на открывшемся сегодня автосалоне в Сеуле.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие

Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо

ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
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Экономика

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Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса службы Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 19:31
Политика

Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы

Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.
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ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года

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Футбол

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В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины. Сборная Украины после 2 туров с 4 очками возглавляет группу В.
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Политика

Порошенко не исключил переговоров с Путиным

Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.
Обновлено вчера в 12:48
Экономика

Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка

Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
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Вадим Евсеев
Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. В настоящее время является главным тренером «СКА-Хабаровск».
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Дмитрий Сергеевич Кириченко
Российский футболист
Российский футболист, нападающий, заслуженный мастер спорта России; тренер. Привлекался в сборную России по футболу. Занимает третье место среди лучших бомбардиров чемпионата России.
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