Главным тренером ФК «Уфа» станет Вадим ЕвсеевU24.news вчера в 02:48

Спасибо за доверие! Не люблю долго говорить. Предпочитаю доказывать делом. Вы сами в свои силы верьте – и все будет нормально. Вы играть умеете и показывали это. Мы вместе будем находить решение, чтобы дальше продолжать радовать болельщиков и самих себя. Вы играете для себя и своих близких.

Вадим Евсеев накануне объявил, что покидает «СКА-Хабаровск», который тренировал. Свое решение он объяснил тем, что получил предложение в клуб РПЛ. Новый главный тренер должен прилететь в столицу Башкортостана сегодня вечером.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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Происшествия В Югре задержали четвертого исламиста, готовившего теракты В Ханты-Мансийском автономном округе задержан четвертый участник банды, готовившей теракты на территории региона, следует из доклада главы окружного управления МВД Василия Романицы, озвученного в четверг на заседании региональной Думы.

Политика Стало известно, когда Дворкович уехал из России Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.

Театры В Большом театре вручили премии «Золотая маска» Торжественная церемония награждения театральными премиями "Золотая маска", которая проходит в среду в Большом театре, завершилась вручением награды "За выдающийся вклад в развитие театра" известному британскому режиссеру Деклану Доннеллану.

Политика Володин назвал самый важный из принятых Госдумой в марте законов Закон о повышении пенсий малообеспеченных пенсионеров сверх прожиточного минимума является самым важной из принятых депутатами в марте инициатив, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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