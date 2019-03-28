Футбол

Главным тренером ФК «Уфа» станет Вадим ЕвсеевU24.news вчера в 02:48

Вадим Евсеев накануне объявил, что покидает «СКА-Хабаровск», который тренировал. Свое решение он объяснил тем, что получил предложение в клуб РПЛ. Новый главный тренер должен прилететь в столицу Башкортостана сегодня вечером.
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Вадим Евсеев
Спасибо за доверие! Не люблю долго говорить. Предпочитаю доказывать делом. Вы сами в свои силы верьте – и все будет нормально. Вы играть умеете и показывали это. Мы вместе будем находить решение, чтобы дальше продолжать радовать болельщиков и самих себя. Вы играете для себя и своих близких.
— Вадим Евсеев, российский футболистМосковский Комсомолец вчера в 19:43

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Вадим Евсеев
Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. В настоящее время является главным тренером «СКА-Хабаровск».
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