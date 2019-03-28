Главным тренером ФК «Уфа» станет Вадим ЕвсеевU24.news вчера в 02:48

Спасибо за доверие! Не люблю долго говорить. Предпочитаю доказывать делом. Вы сами в свои силы верьте – и все будет нормально. Вы играть умеете и показывали это. Мы вместе будем находить решение, чтобы дальше продолжать радовать болельщиков и самих себя. Вы играете для себя и своих близких.

Вадим Евсеев накануне объявил, что покидает «СКА-Хабаровск», который тренировал. Свое решение он объяснил тем, что получил предложение в клуб РПЛ. Новый главный тренер должен прилететь в столицу Башкортостана сегодня вечером.

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Кино В Совфеде раскритиковали выход фильма Лунгина «Братство» 9 мая Морозов отметил, что в его адрес начали приходить письма с отрицательными отзывами о картине.

Происшествия За убийство котенка житель Петрова Вала проведет три года в колонии Как рассказали «Волгоградской правде.ру» в пресс-службе областной прокуратуры, в сентябре прошлого года нетрезвый 38-летний житель города Петров Вал на глазах у дворовой ребятни убил котенка.

Происшествия В Нальчике два года лечили мертвого пациента Пациент умер еще в 2015 году, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Общество Мигрантов запретили брать на работу в Якутии Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.

Происшествия Экс-министр Абызов арестован на два месяца Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.

Происшествия Источник сообщил об обысках в церкви саентологов в Петербурге Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-следственные действия в "Церкви саентологии Санкт-Петербурга", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Политика В Кремле объяснили присутствие российских военных в Венесуэле Российские военные специалисты находятся в Венесуэле по договоренности с законным правительством этой страны, заявил 28 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Общество Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».

Политика Захарова заявила, что США провоцируют хаос в Венесуэле Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в провоцировании хаоса в Венесуэле.

Армия и оружие На Украине заявили о создании электромагнитного оружия "Предприятия оборонного комплекса разработали и освоили производство электромагнитного оружия, которое предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе систем энергопитания и систем передачи данных", - отметили в компании.

Экономика В России наладят производство газовых турбин большой мощности «Принятые решения позволят выпускать линейку газовых турбин большой мощности для предприятий топливно-энергетического комплекса, обеспечить конкурентоспособность российских газотурбинных установок на внутреннем и мировом рынках, технологический суверенитет страны в области газотурбинных технологий», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

Шоу-бизнес Саша Савельева впервые стала мамой Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.

Политика Гуаидо назвал дату начала направленной на свержение Мадуро операции Спикер венесуэльской нацассамблеи Хуан Гуаидо назвал сроки начала операции, которая направлена на «прекращение узурпации» власти в Венесуэле и как итог — удаление президента боливарианской республики Николаса Мадуро из власти.

Политика Британский парламент оставил только один вариант для сделки по Brexit Британские законодатели отклонили восемь альтернативных вариантов для сделки с Брюсселем по Brexit.

Армия и оружие Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2» Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».

Политика В США уверены в безопасности Boeing 737 MAX Как пишет газета «Известия» 28 марта, руководитель агентства Дэниел Элуэлл заявил, что информация с «черных ящиков» разбившегося в Эфиопии самолета не показала сбоев программного обеспечения лайнера.

Политика КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.